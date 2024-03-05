Нардеп Столар задекларировал аренду квартиры в Монако и пентхауса в Эмиратах за первый год полномасштабного вторжения, - Bihus.Info

Народный депутат от запрещенной судом партии "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Столар внес в годовую декларацию за 2022 год аренду квартиры в Монако и пентхауса в ОАЭ.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в материале Bihus.Info.

По данным журналистов, нардеп уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения России. Впоследствии журналист "Украинской правды" Михаил Ткач заявил, что нашел депутата на Лазурном побережье Франции. Там Столар, как утверждали журналисты, арендовал имение.

Однако в декларации за 2022 год упоминания об этом имении нет, однако есть информация об аренде квартиры почти на 600 квадратных метров в Монако. Как выяснил Bihus.Info, апартаменты с похожей площадью стоят 130 тысяч евро в месяц.

Кроме того, в материале отмечается, что семья Столара арендовала пентхаус в Объединенных Арабских Эмиратах. Похожие по площади апартаменты в Дубае стоят от 800 тысяч до 1 млн долларов в год. Это 60-80 тысяч долларов в месяц.

Также уже бывшая жена депутата Инна Майструк в 2022-м стала владелицей шести новых компаний в ОАЭ. Две из них имеют название, что идентично украинской строительной компании ENSO. Ранее Bihus.Info рассказывал о связях Столара и ENSO.

Как следует из сайта и страниц Linkedin обеих дубайских ENSO, компании размещаются в небоскребе Boulevard plaza 2. Цена на аренду небольшого офиса в этом здании стартует от 300 тысяч долларов в год.

Также читайте: СБУ расследует участие подконтрольных Столару стройкомпаний в легализации средств Медведчука и других подсанкционных лиц