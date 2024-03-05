Нардеп Столар задекларировал аренду квартиры в Монако и пентхауса в Эмиратах за первый год полномасштабного вторжения, - Bihus.Info
Народный депутат от запрещенной судом партии "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Столар внес в годовую декларацию за 2022 год аренду квартиры в Монако и пентхауса в ОАЭ.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в материале Bihus.Info.
По данным журналистов, нардеп уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения России. Впоследствии журналист "Украинской правды" Михаил Ткач заявил, что нашел депутата на Лазурном побережье Франции. Там Столар, как утверждали журналисты, арендовал имение.
Однако в декларации за 2022 год упоминания об этом имении нет, однако есть информация об аренде квартиры почти на 600 квадратных метров в Монако. Как выяснил Bihus.Info, апартаменты с похожей площадью стоят 130 тысяч евро в месяц.
Кроме того, в материале отмечается, что семья Столара арендовала пентхаус в Объединенных Арабских Эмиратах. Похожие по площади апартаменты в Дубае стоят от 800 тысяч до 1 млн долларов в год. Это 60-80 тысяч долларов в месяц.
Также уже бывшая жена депутата Инна Майструк в 2022-м стала владелицей шести новых компаний в ОАЭ. Две из них имеют название, что идентично украинской строительной компании ENSO. Ранее Bihus.Info рассказывал о связях Столара и ENSO.
Как следует из сайта и страниц Linkedin обеих дубайских ENSO, компании размещаются в небоскребе Boulevard plaza 2. Цена на аренду небольшого офиса в этом здании стартует от 300 тысяч долларов в год.
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Зеленский: "У нас все чисто".
зіновьєвстолар"
Нардеп Столар де на фото ?
агласите весь список ...
😡😡😡😡***** БЛД!!!!
Він під цю аренду ще й соц допомогу з Стефанчука виб'є.
А потім президент нагородив орденами весь особистий склад батальону 95 квартал,теж промовчали.Значить,можна робити все,що заманеться,народ мовчатиме.
Слава Захисникам України тамїх Родинам!
Ну ок, тв.арі! Ми ж тут воюємо і за Європу, вірно? Що сталося зі світом?
Ніякої зради нема. Від слова «взагалі». Єдиною зрадою є факт, що на відміну від вкраїнчиків, представники законодавчої влади США (які не складаються з Безуглих, фотографів і тамадів на утриманні Бєні) вміють читати.
І що ж такого прочитали ці безсердечні люди? А прочитали вони додаток третій до бюджету України на 2024 рік (який будь-який українець може переглянути на сайті мінфіну). Це видатки держ бюджету. Заінтриговані?
Поїхали:
При тому, що Бюджет України на 50% складається з допомоги. (Так, половину вашої пенсії і половину дороги, яку стелять на сусідній вулиці заплатили іноземні платники податків) заплановано наступні видатки:
1. 18 мільярдів на утримання селфі-макаки, яка робить мужні фоточки перед знищенням наших воїнів і здачею їх в полон;
2. Два лярди на Верховний суд! Вони там вироки на золотих скрижалях друкують?
3. 15 лярдів на офіс Гепрокурора (не ловити ж йому Червінського на подачки).
4. Вісім! Су.ка, 8 мільярдів на міністерство закордонних справ! Яке годує на постах консулів дружбанів Макаки (літати в Аргентину в компанії 70 бакланів не дешево).
5. Десять! Блть! Десять лярдів на апарат міністерства у справах ветеранів (хтось чув, що воно хоч колись робило)?
6. Два лярди на держагенство управління зоною відчуження! Не на дрони, а на апарат, який звітує про рівень радіації коло Чорнобиля!
7. Сім лярдів на міністерство молоді та спорту. Це шо? Це у нас така війна?
8. Десять! Десять лярдів Мінкультури!!!! Щоби шо?????!!!! Аби Лєнка Кравець мала на шоу, квартал - на серіали, а два бегемота - на Євробачення???!!!
Там ще дуже багато цікавих видатків для воюючої країни. Почитайте, тільки обережно, бо можуть очі з орбіт вилізти.
‼️Україна в очах цивілізованого світу виглядає як сусід біженець, якому ви даєте гроші, купили їжу, вдягаєте його дітей, платите за лікування його мамі, а він просить вас давати трохи більше, бо не вистачає на виплату кредиту за новий Мерседес (а на чомусь дешевшому соромно по вечорах їздити в ресторан La Casa Argentina, де готують найсмачніші стейки).
Можна скільки завгодно писати на стінах заклики до світу і возити по Європі розстріляний автомобіль швидкої допомоги, але допоки від нас пахне дорогим віскі, духмяним стейком, ніхто не кине грошей в руку жебрака, на якій надітий годинник Patek Philippe.