На Авдеевском направлении отбили 28 атак, на Новопавловском - враг 22 раза пытался прорвать нашу оборону. За сутки - 74 боестолкновения, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы Украины

Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Генштаб напоминает, что ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 18 ударных БпЛА было уничтожено.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Чуйковка Сумской области и Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодязное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Твердохлебово, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Терны, Новоселовка, Верхнекаменское, Константиновка, Нью-Йорк, Дружба, Пивничное, Семеновка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Нетайлово, Калиново, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Новоданиловка, Работино Запорожской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрсывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

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Обстановка на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 28 атак врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

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Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг совершил 1 атаку в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и одной наземной станции управления БПЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.