На Авдеевском направлении отбили 28 атак, на Новопавловском - враг 22 раза пытался прорвать нашу оборону. За сутки - 74 боестолкновения, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы Украины
Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
Генштаб напоминает, что ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 18 ударных БпЛА было уничтожено.
За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Чуйковка Сумской области и Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодязное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Твердохлебово, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Терны, Новоселовка, Верхнекаменское, Константиновка, Нью-Йорк, Дружба, Пивничное, Семеновка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Нетайлово, Калиново, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Новоданиловка, Работино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрсывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Обстановка на Востоке
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 28 атак врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении враг совершил 1 атаку в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.
Удары по врагу
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и одной наземной станции управления БПЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.
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"Ситуація дуже складна. В районі Іванівського ворог продовжує рух, застосовуючи там свої штурмові підрозділи, артилерію, гранатомети, міномети різних калібрів та авіацію. Щоправда, кількість літаків дещо зменшилася, кількість обстрілів зменшилася приблизно вдвічі. Ворог продовжує тиснути штурмовими групами як з флангів, так і фронтально поблизу Богданівки та Іванівського.