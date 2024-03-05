Российские милитарные телеграмм-каналы сообщают, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. ВИДЕО
В ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму, в частности в Феодосии и Керчи, были слышны громкие взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграмм-канал.
"Крымский мост до сих пор закрыт: Попытка обстрела. Работает ПВО. Также безэкипажные катера пытаются атаковать корабли Черноморского флота", - пишет телеграмм-канал "ЧП Севастополь".
Между тем ряд российских милитарных телеграмм-каналов сообщают, что Украина, вероятно, потопила еще один корабль ЧФ РФ. Речь идет о вражеском патрульном корабле "Сергей Котов".
В свою очередь, пропагандистский телеграмм-канал "Поздняков" публикует видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент пораженния "Сергея Котова".
Эту информацию также подтверждает проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения пока нет.
Как пишет телеграм-канал BRIEF, движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто, остановлено 9 поездов – 4 из Крыма и 5 в Крым.
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