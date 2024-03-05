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Российские милитарные телеграмм-каналы сообщают, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. ВИДЕО

В ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму, в частности в Феодосии и Керчи, были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграмм-канал.

"Крымский мост до сих пор закрыт: Попытка обстрела. Работает ПВО. Также безэкипажные катера пытаются атаковать корабли Черноморского флота", - пишет телеграмм-канал "ЧП Севастополь".

Между тем ряд российских милитарных телеграмм-каналов сообщают, что Украина, вероятно, потопила еще один корабль ЧФ РФ. Речь идет о вражеском патрульном корабле "Сергей Котов".

В свою очередь, пропагандистский телеграмм-канал "Поздняков" публикует видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент пораженния "Сергея Котова".

Сергій Котов
Сергій Котов

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Эту информацию также подтверждает проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения пока нет.

Как пишет телеграм-канал BRIEF, движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто, остановлено 9 поездов – 4 из Крыма и 5 в Крым.

Автор: 

взрыв (6775) корабль (2042) Крым (26412)


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Топ комментарии
+68
Дохлих кацапських кораблів багато не буває.
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05.03.2024 07:40
+65
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05.03.2024 08:12
+60
"*******"!!!!
Тут ще одна цікава інформація: Італія виводить з Словаччини свій ЗРК Пояснила що "іншій державі він потрібніший"! Комплекси "Петріот" були звідти виведені ще раніше
Фіцо почав "метать ікру" : "Хто буде прикривать наші стратегічні об"єкти?!!!"
Варто йому нагадать його висловлювання: "В Києві війни нема! Це - мирне місто!" Та й з РОсією він "цілується в ясна" - тому Словаччині немає ніякої загрози!
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05.03.2024 08:01
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«Минувшей ночью он ("Сергей Котов" - прим.) снова отбивался от БЭКов. Экипаж героически бился до последнего <…>
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05.03.2024 09:57 Ответить
Все таки любят кацапы всякое мордобитие, есть с лопаты, водные процедуры
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05.03.2024 09:58 Ответить
Дякую любих захисників за такий гарний подарунок. Слава ЗСУ!
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05.03.2024 09:59 Ответить
Що це за БЭК ? Боєкомплект чи щось інше ?
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05.03.2024 10:14 Ответить
Бєз Екіпажний Корабєль (кацапське)
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05.03.2024 10:41 Ответить
і двох років не проплавола ******** кацапська
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05.03.2024 10:16 Ответить
Нехай турки відкривають для орків Босфор, Магурам вже немає що топити.
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05.03.2024 10:17 Ответить
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05.03.2024 10:30 Ответить
Яка чудова новина
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05.03.2024 21:25 Ответить
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