Ситуация на ЗАЭС чревата негативными последствиями, уровень опасности растет с каждым днем, - Котин

Ситуация на захваченной оккупантами ЗАЭС чревата очень плохими последствиями.

Об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в связи с пребыванием оккупантов на ЗАЭС ежедневно растет уровень опасности.

"По условной десятибалльной шкале опасности я бы оценил угрозу на ЗАЭС на уровне 7-8. Однако ситуация остается неопределенной, поскольку на станции постоянно случается много, казалось бы, незначительных событий, каждое из которых отдельно может и не привести к аварии, но их накопление чревато негативными последствиями. Из-за кумулятивного эффекта от деградации обособленных элементов может отказать вся система в целом, с очень тяжелыми последствиями. Так уже случалось на ЧАЭС и АЭС Фукусима", - объяснил руководитель "Энергоатома".

Он добавил, что действия российских оккупантов уже повлекли за собой значительную деградацию оборудования на Запорожской АЭС. Основные риски - это непроведение рашистами необходимых ремонтов, почти полное отсутствие квалифицированного персонала для этого и для нормальной эксплуатации АЭС; станции не хватает внешнего электроснабжения; отсутствует охлаждающая вода из-за разрушения Каховского водохранилища; истекает разрешенный производителем срок пребывания ядерного топлива в реакторах.

Также читайте: Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрывов и выстрелов недалеко от Запорожской АЭС

По словам Котина, главные расчетные показатели критериев безопасности – выше нормы.

"На станции постоянно находятся зондер-команды российских военных и тяжелая техника и вооружение. Периметр станции - заминирован, детонация боеприпасов и взрывчатки, которые рашисты хранят на станции, грозит катастрофой. Единственный путь предотвратить катастрофу - демилитаризация и деоккупация ЗАЭС, возобновление там полного контроля Украины ради обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивают в "Энергоатоме".