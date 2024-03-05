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Новости
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Ситуация на ЗАЭС чревата негативными последствиями, уровень опасности растет с каждым днем, - Котин

заес

Ситуация на захваченной оккупантами ЗАЭС чревата очень плохими последствиями.

Об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в связи с пребыванием оккупантов на ЗАЭС ежедневно растет уровень опасности.

"По условной десятибалльной шкале опасности я бы оценил угрозу на ЗАЭС на уровне 7-8. Однако ситуация остается неопределенной, поскольку на станции постоянно случается много, казалось бы, незначительных событий, каждое из которых отдельно может и не привести к аварии, но их накопление чревато негативными последствиями. Из-за кумулятивного эффекта от деградации обособленных элементов может отказать вся система в целом, с очень тяжелыми последствиями. Так уже случалось на ЧАЭС и АЭС Фукусима", - объяснил руководитель "Энергоатома".

Он добавил, что действия российских оккупантов уже повлекли за собой значительную деградацию оборудования на Запорожской АЭС. Основные риски - это непроведение рашистами необходимых ремонтов, почти полное отсутствие квалифицированного персонала для этого и для нормальной эксплуатации АЭС; станции не хватает внешнего электроснабжения; отсутствует охлаждающая вода из-за разрушения Каховского водохранилища; истекает разрешенный производителем срок пребывания ядерного топлива в реакторах.

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По словам Котина, главные расчетные показатели критериев безопасности – выше нормы.

"На станции постоянно находятся зондер-команды российских военных и тяжелая техника и вооружение. Периметр станции - заминирован, детонация боеприпасов и взрывчатки, которые рашисты хранят на станции, грозит катастрофой. Единственный путь предотвратить катастрофу - демилитаризация и деоккупация ЗАЭС, возобновление там полного контроля Украины ради обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Автор: 

Энергоатом (410) Петр Котин (37) Запорожская АЭС (708)


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Топ комментарии
+2
Здали без бою дві АЕС, а тепер жаліються в лігу сексуальних реформ
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05.03.2024 10:15
+1
Чому МЕГАТЕ не вимагають зустрічі на самій станції з очільниками Росатом ? Чому просять, а не вимагають ? Треба нарешті показати ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР ? Дом же не простий. Це ж планета Земля.
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05.03.2024 09:53
+1
Там Гроссі з МАГАТЕ десь поперся до московіі, виразить озабочення чи глибоке озабочення?
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05.03.2024 10:30
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ну, не знаю. гроссі катається туди сюди. он, до плєшивого зібрався.
працює аргентинський дипломат, в поті лиця, не прикладаючи рук.
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05.03.2024 09:44 Ответить
Так там же Гроссі шурується
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05.03.2024 09:44 Ответить
Чому МЕГАТЕ не вимагають зустрічі на самій станції з очільниками Росатом ? Чому просять, а не вимагають ? Треба нарешті показати ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР ? Дом же не простий. Це ж планета Земля.
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05.03.2024 09:53 Ответить
Щось давно не було таких заяв. Ніяк ні до чого не можуть домовитися. Отже кацапи не договороздатні від слова взагалі.
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05.03.2024 09:58 Ответить
ведмедів вже смішний про атомну бомбу. плєшивий з рюріком не може домовитись.
треба ж якось рожи корчити.
знову підняли тему заес.
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05.03.2024 10:06 Ответить
Ні шо,почались знову страшилкі від Котіна(кореша деркача).Я це вже чую скіки разів і вони чьомусь відразу виходять після погроз(ядерних) Медведєва.Таке враження що вони разом співпрацюють на інформаційному фронті проти громадян України і західних партнерів.
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05.03.2024 10:10 Ответить
Це не той Котін, чия теща виграла конкурс найбагатших тещ у галактиці?
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05.03.2024 10:11 Ответить
той самий
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05.03.2024 16:00 Ответить
Здали без бою дві АЕС, а тепер жаліються в лігу сексуальних реформ
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05.03.2024 10:15 Ответить
Там Гроссі з МАГАТЕ десь поперся до московіі, виразить озабочення чи глибоке озабочення?
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05.03.2024 10:30 Ответить
Да здавав АЕС не Гроссі, а посадовці України.
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05.03.2024 12:52 Ответить
Куди подівся підсилений до останнього подиху баталіон НГУ
який охороняв ЗАЕС станом на 24.02.22 ? Куди?
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05.03.2024 14:29 Ответить
 
 