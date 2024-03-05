Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, - министр обороны Блэр

Канадские военные, которых предположительно отправят в Украину, не будут занимать боевые должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Global News, об этом сообщил министр обороны Билл Блэр.

Он подчеркнул, что любые канадские военные будут направлены только на "небоевые" должности.

Блэр отметил, что условия в Украине должны "измениться", прежде чем канадские войска смогут вернуться в разрушенную войной страну, где они учили украинских солдат на местах до российского вторжения.

"Сейчас обстоятельства не позволяют проводить учения в Украине, но мы собираемся продолжать обучение", - пояснил министр обороны.

Канада научила более 40 тыс. украинских военных в рамках Operation Unifier, которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией. Однако после полномасштабного вторжения РФ канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.

По словам Блэра, "Вооруженные силы Канады не могут играть ни одной боевой роли или того, что можно воспринимать как боевую роль".

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