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Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, - министр обороны Блэр

канада,армія

Канадские военные, которых предположительно отправят в Украину, не будут занимать боевые должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Global News, об этом сообщил министр обороны Билл Блэр.

Он подчеркнул, что любые канадские военные будут направлены только на "небоевые" должности.

Блэр отметил, что условия в Украине должны "измениться", прежде чем канадские войска смогут вернуться в разрушенную войной страну, где они учили украинских солдат на местах до российского вторжения.

"Сейчас обстоятельства не позволяют проводить учения в Украине, но мы собираемся продолжать обучение", - пояснил министр обороны.

Канада научила более 40 тыс. украинских военных в рамках Operation Unifier, которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией. Однако после полномасштабного вторжения РФ канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.

По словам Блэра, "Вооруженные силы Канады не могут играть ни одной боевой роли или того, что можно воспринимать как боевую роль".

Также читайте: Канада не намерена размещать в Украине войска, - глава Минобороны Блэр

Автор: 

Канада (2091) Блэр Билл (16)


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Топ комментарии
+5
Інструктори отримають досвід справжніх боїв ******** війни. Побачать, оцінять, і будуть готувати вже в КАНАДІ ******** методам ведення війни.
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05.03.2024 09:49
+1
Разом з солдатами - хаи іх тут інструктують
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05.03.2024 09:47
+1
Пісні співати будуть.. пісні в ім'я наших славетних Збройних Сил...
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05.03.2024 09:58
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Разом з солдатами - хаи іх тут інструктують
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05.03.2024 09:47 Ответить
Інструктори отримають досвід справжніх боїв ******** війни. Побачать, оцінять, і будуть готувати вже в КАНАДІ ******** методам ведення війни.
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05.03.2024 09:49 Ответить
я бачу інструкторів нато, лише в організації логістики. але, хто ж їх туди допустить?
там все чьотко! свій до свого по своє.
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05.03.2024 09:53 Ответить
инструкторы нато уже давным - давно у нас есть. у меня в части с 2015-го их постоянно с десяток тусовалось. американцы, прибалты, поляки. катались на арендованных лексусах (у чуваков командировочные были около 300 баксов в день). жили в пятизвездочной гостинице.
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05.03.2024 10:29 Ответить
Ждем с нетерпением. Только не забудьте захватить автоматы.
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05.03.2024 09:54 Ответить
Пісні співати будуть.. пісні в ім'я наших славетних Збройних Сил...
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05.03.2024 09:58 Ответить
-"Збройні сили Канади не матимуть бойової ролі''-. От навіщо отако принижувати свої збройні сили? Якщо так боїтеся *уйла, та ескалації то взагалі або не присилайте , або таємно пришліть- щоб *уйло незнало.
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05.03.2024 10:11 Ответить
Сидіть краще вдома! Ще вас кормити і оберігати!
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05.03.2024 10:16 Ответить
В наші деякі учебки?

Остап Дроздов

Зі Станіславом Асєєвим я робив кілька інтерв'ю і був одним із перших журналістів, кому бранець деенерівської катівні «Ізоляція» подетально розповів усі жахіття тортур струмом тощо. Тому повністю довіряю правдивості Станіславового репортажу для «Радіо Свобода» про «учебки», де проходять «підготовку» мобілізовані.

Цитати автора:

Ви потрапляєте ніби у виправно-трудову колонію на невизначений час.
Нашу групу привезли до учбового центру, умови в якому нагадували тубдиспансер та СІЗО: пліснява, грибок, вологість, повно хворих, яким при температурі 39 видають дитячі драже від грипу.
Ми довільно кочували від одного взводу до іншого, займалися збором сміття, заготовкою дрів, сортуванням піддонів.
Навчальні стрільби відбувалась уже поночі та суто формально, бо за журналом треба було відстріляти боєкомплект.
У наступному учбовому центрі пліснява змінилася на намети у лісі. Це нагадувало повноцінну колонію: роба, сокира та 15-годинні наряди на дрова та кухню.
Падаючі епілептики, колишні зеки, сзчшники і багато випадкових людей. Деякі відверто казали, що приїхали за грошима, щоб покрити борги.
У двох знайшли гепатити при першому ж аналізі крові.
Привезли безхатька: у ТЦК йому запропонували «зиму в теплі», помили, купили у секондхенді шмаття та закинули до нас в ліс. Єдине, про що воєнкоми забули, - це його ноги, які буквально гнили та сочилися.
Курсанти гірко жартують, що коли зустрінуть ворога, почнуть голосно кашляти в його бік та жбурляти дрова - все, чому навчились за місяць.
Виявляється, ні відношення, ні рекрутингові програми від бригад не мають жодного значення. Потенційний оператор БПЛА з IT-освітою стає водієм БТР.
Ідеологічна складова не просто на «нулі», вона в мінусі.
Люди більше не хочуть воювати.
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05.03.2024 10:18 Ответить
Головне почати а там і все НАТО в нашу хату підтягнеться
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05.03.2024 10:34 Ответить
Це їхні офіцери-інструкторибудуть вчитися у наших солдатів!
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05.03.2024 10:58 Ответить
У т.ч. й бойових дій в умовах суворих зим.
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05.03.2024 10:59 Ответить
в последнее время у нас ну очень суровые зимы))) думаю в канаде холодней чем у нас))
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05.03.2024 11:53 Ответить
офицеры вряд ли. скорее всего сержанты. у них редко в инструкторах офицеры. не их уровень. там офицеры - в основном штабники. вся боевая служба в основном завязана на сержантах. разве что будет один-два, которые будут за всю движуху отвечать
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05.03.2024 11:52 Ответить
Це добре що вони приїдуть навчатись до нас. Може бартер який буде,вони нам озброєння,ми їх чомусь навчимо.
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05.03.2024 11:26 Ответить
 
 