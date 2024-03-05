Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, - министр обороны Блэр
Канадские военные, которых предположительно отправят в Украину, не будут занимать боевые должности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Global News, об этом сообщил министр обороны Билл Блэр.
Он подчеркнул, что любые канадские военные будут направлены только на "небоевые" должности.
Блэр отметил, что условия в Украине должны "измениться", прежде чем канадские войска смогут вернуться в разрушенную войной страну, где они учили украинских солдат на местах до российского вторжения.
"Сейчас обстоятельства не позволяют проводить учения в Украине, но мы собираемся продолжать обучение", - пояснил министр обороны.
Канада научила более 40 тыс. украинских военных в рамках Operation Unifier, которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией. Однако после полномасштабного вторжения РФ канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.
По словам Блэра, "Вооруженные силы Канады не могут играть ни одной боевой роли или того, что можно воспринимать как боевую роль".
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там все чьотко! свій до свого по своє.
Остап Дроздов
Зі Станіславом Асєєвим я робив кілька інтерв'ю і був одним із перших журналістів, кому бранець деенерівської катівні «Ізоляція» подетально розповів усі жахіття тортур струмом тощо. Тому повністю довіряю правдивості Станіславового репортажу для «Радіо Свобода» про «учебки», де проходять «підготовку» мобілізовані.
Цитати автора:
Ви потрапляєте ніби у виправно-трудову колонію на невизначений час.
Нашу групу привезли до учбового центру, умови в якому нагадували тубдиспансер та СІЗО: пліснява, грибок, вологість, повно хворих, яким при температурі 39 видають дитячі драже від грипу.
Ми довільно кочували від одного взводу до іншого, займалися збором сміття, заготовкою дрів, сортуванням піддонів.
Навчальні стрільби відбувалась уже поночі та суто формально, бо за журналом треба було відстріляти боєкомплект.
У наступному учбовому центрі пліснява змінилася на намети у лісі. Це нагадувало повноцінну колонію: роба, сокира та 15-годинні наряди на дрова та кухню.
Падаючі епілептики, колишні зеки, сзчшники і багато випадкових людей. Деякі відверто казали, що приїхали за грошима, щоб покрити борги.
У двох знайшли гепатити при першому ж аналізі крові.
Привезли безхатька: у ТЦК йому запропонували «зиму в теплі», помили, купили у секондхенді шмаття та закинули до нас в ліс. Єдине, про що воєнкоми забули, - це його ноги, які буквально гнили та сочилися.
Курсанти гірко жартують, що коли зустрінуть ворога, почнуть голосно кашляти в його бік та жбурляти дрова - все, чому навчились за місяць.
Виявляється, ні відношення, ні рекрутингові програми від бригад не мають жодного значення. Потенційний оператор БПЛА з IT-освітою стає водієм БТР.
Ідеологічна складова не просто на «нулі», вона в мінусі.
Люди більше не хочуть воювати.