ЧП на Белгородщине: в МЧС подтвердили попадание БПЛА в нефтебазу, горит резервуар
Стали известны первые детали чрезвычайного происшествия на территории Губкинского городского округа в Белгородской области РФ. По данным экстренных служб, горит резервуар на нефтебазе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "РИА-Новости".
"Три резервуара горят на нефтебазе под Белгородом после падения украинского БПЛА, рассказали в экстренных службах", - говорится в сообщении.
Впрочем, впоследствии в МЧС РФ заверили, что горит якобы 1 резервуар.
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Горять резервативи..
Три...
На малых дронах за копейки вообще ********* ркг-3 подвешивать слегка модернизированную. Сверху прошивает любой танк
- Могу канистру бензина подлить