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ЧП на Белгородщине: в МЧС подтвердили попадание БПЛА в нефтебазу, горит резервуар

бєлгород

Стали известны первые детали чрезвычайного происшествия на территории Губкинского городского округа в Белгородской области РФ. По данным экстренных служб, горит резервуар на нефтебазе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "РИА-Новости".

"Три резервуара горят на нефтебазе под Белгородом после падения украинского БПЛА, рассказали в экстренных службах", - говорится в сообщении.

Впрочем, впоследствии в МЧС РФ заверили, что горит якобы 1 резервуар.

Смотрите: Губернатор Гладков сообщил о ЧП на Белгородщине: После взрыва горит инфраструктурный объект. ФОТО

Автор: 

пожар (5961) нефтепродукты (148) Белгород (454)


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Топ комментарии
+26
Шо згорить -- те не зогниє
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05.03.2024 09:56
+9
Горять презервуари-
Горять резервативи..

Три...
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05.03.2024 09:56
+8
А скоро ще благодатний вогонь зійде і випалить це історичне непорозуміння раССєяескою пітерації називаємо..
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05.03.2024 09:57
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Шо згорить -- те не зогниє
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05.03.2024 09:56 Ответить
горить нормально, вітром не задме.
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05.03.2024 10:20 Ответить
Горять презервуари-
Горять резервативи..

Три...
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05.03.2024 09:56 Ответить
А скоро ще благодатний вогонь зійде і випалить це історичне непорозуміння раССєяескою пітерації називаємо..
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05.03.2024 09:57 Ответить
"губкинская нефтебаза мужествено отразила атаку беспилотников,почивай с миром"-говорится в сообщении белгородского губернатора глакова
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05.03.2024 10:06 Ответить
По НПЗ треба, бо русня ці втрати за день компенсує.
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05.03.2024 10:06 Ответить
так шо дать тобі парабелум?
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05.03.2024 10:12 Ответить
Дрона.
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05.03.2024 10:16 Ответить
НПЗ уже прикриті РЕБами та ПВО. А от нафтобази ще ні.
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05.03.2024 10:57 Ответить
Так, це проблема. Русні резервуар - менше доби роботи НПЗ. Завтра вже все працюватиме ніби нічого й не було.
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05.03.2024 11:00 Ответить
По рашці потрібні гастролювати табунами диверсанти з FPV-дронами, які можна на росії скупляти тисячами і озброювати запалювальним термітом, який можна виготовити дома. Дрон менше штуки баксів плюс винагорода кілька штук і шукати сотні бажаючих заробити у інтернеті по всій росії. Дешево - нічого марнувати дорогі далекобійні дрони. Нафтобази не охороняють як резиденцію х#йла. ПІд'їхав на велосопеді у посадку - запустив дрона і поїхав витрачати зароблену крипту. Хто там тебе знайде у радіусі 5 км від місця диверсії.

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05.03.2024 10:06 Ответить
Ну так включайся! По всій Україні працюють пункти рекрутингу! ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ!!!
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05.03.2024 10:33 Ответить
Наши уже штампуют дешёвые дроны с дальностью и 500 и 1000 и более км. А всякой взрывчатой херни на складах ещё со времён совка много осталось.
На малых дронах за копейки вообще ********* ркг-3 подвешивать слегка модернизированную. Сверху прошивает любой танк
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05.03.2024 10:38 Ответить
Нічего не може бути дешевше FPV дрона плюс копієчка безробіному, який бажає заробити з вогоньком. Краще замість одного дрона навіть дешевого профінансувати десять диверсій, а дрони витрачати на більш значуші військові та інфраструктурні об'єкти
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05.03.2024 11:03 Ответить
махмуд таки поджог резєрвуар с товаріщем суховим ))
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05.03.2024 10:12 Ответить
- Люди, помогите кто чем может, там нефтебаза горит
- Могу канистру бензина подлить
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05.03.2024 10:32 Ответить
+100500!!!
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05.03.2024 12:35 Ответить
пардон за вк, тут тоже видео https://m.vk.com/video-222601289_456242781?list=d06ba8af5cc84d7aa0&from=wall-222601289_136817
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05.03.2024 10:39 Ответить
..красота...
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05.03.2024 11:51 Ответить
І шо, опять?!
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05.03.2024 11:58 Ответить
Коли вже накуряться тварюки...
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05.03.2024 12:18 Ответить
вже 3я пала
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05.03.2024 12:51 Ответить
Після нальоту дрону на Санкт-Петербург https://risu.ua/pislya-nalotu-dronu-na-sankt-peterburg-mitropoliya-vlashtuvala-molitovnij-obyizd-mista_n146615 митрополія влаштувала молитовний об'їзд міста
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05.03.2024 14:29 Ответить
Мені подобаєтьця як воно горить, кацапи бігають, суєтятьця... (с) 😁
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05.03.2024 14:39 Ответить
як їм не бігати це ж нафтодолари горять,за 2023 р їх бюджет отримав з вуглеводнів майже $100 млрд
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05.03.2024 21:31 Ответить
 
 