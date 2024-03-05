Разоблачен житель Запорожья, по заданию россиян планировавший теракт в городе. Должен был получить $5 000. ФОТОрепортаж

В феврале 2024 года подозреваемый получил задание от российских кураторов по совершению теракта в многолюдном месте Запорожья. Ему обещали 5000 долларов США вознаграждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры жителю Запорожья сообщено о подозрении в государственной измене и подготовке к совершению террористического акта (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК) Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в октябре 2023 года через своего знакомого, находящегося на временно захваченной территории области, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора.

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В начале февраля 2024 года от российских кураторов он получил задачу по совершению террористического акта в многолюдном месте Запорожья. Этот теракт должен был привести к многочисленным жертвам и разрушениям с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения.

Также подозреваемый систематически информировал врага о местах дислокации и перемещения Сил обороны и их военной техники на Запорожском направлении. Передавал координаты запорожских предприятий и железнодорожной инфраструктуры. Эти разведданные требовались представителям государства-агрессора для подготовки воздушных ударов по объектам инфраструктуры, в том числе - с использованием дронов.

Как отмечается, за сбор и передачу этой информации получал денежное вознаграждение – от 500 до 2000 грн. За "успешное" совершение террористического акта ему обещали 5000 долларов США.

Мужчина был своевременно разоблачен правоохранителями и задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. По решению суда он находится под стражей.

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В ходе обысков в домовладении и автомобиле подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника, средства связи с доказательствами незаконных действий, а также предметы и компоненты для создания самодельного взрывного устройства.



