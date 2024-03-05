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Новости
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Разоблачен житель Запорожья, по заданию россиян планировавший теракт в городе. Должен был получить $5 000. ФОТОрепортаж

зрадник

В феврале 2024 года подозреваемый получил задание от российских кураторов по совершению теракта в многолюдном месте Запорожья. Ему обещали 5000 долларов США вознаграждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры жителю Запорожья сообщено о подозрении в государственной измене и подготовке к совершению террористического акта (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК) Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в октябре 2023 года через своего знакомого, находящегося на временно захваченной территории области, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора.

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В начале февраля 2024 года от российских кураторов он получил задачу по совершению террористического акта в многолюдном месте Запорожья. Этот теракт должен был привести к многочисленным жертвам и разрушениям с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения.

Также подозреваемый систематически информировал врага о местах дислокации и перемещения Сил обороны и их военной техники на Запорожском направлении. Передавал координаты запорожских предприятий и железнодорожной инфраструктуры. Эти разведданные требовались представителям государства-агрессора для подготовки воздушных ударов по объектам инфраструктуры, в том числе - с использованием дронов.

Как отмечается, за сбор и передачу этой информации получал денежное вознаграждение – от 500 до 2000 грн. За "успешное" совершение террористического акта ему обещали 5000 долларов США.

Мужчина был своевременно разоблачен правоохранителями и задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. По решению суда он находится под стражей.

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В ходе обысков в домовладении и автомобиле подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника, средства связи с доказательствами незаконных действий, а также предметы и компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

Викрито жителя Запоріжжя, який за завданням ворога планував терористичний акт у місті
Викрито жителя Запоріжжя, який за завданням ворога планував терористичний акт у місті

Автор: 

Запорожье (2670) теракт (2307) Офис Генпрокурора (2479)


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Топ комментарии
+12
Ці тварюки мешкають разом із нами та біля нас. Іуда , таких треба віддавати родичам загиблих запоріжців . Вони зроблять правильний суд.
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05.03.2024 10:29
+12
Рожу каждой такой гниды надо показывать украинскому народу.
Что вы их замыливаете?
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05.03.2024 10:41
+10
У клітку і поставить її на дах якоїсь будівлі : Заводу чи електропідстанції І хай чекає "прихода "русскава мира"!
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05.03.2024 10:25
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У клітку і поставить її на дах якоїсь будівлі : Заводу чи електропідстанції І хай чекає "прихода "русскава мира"!
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05.03.2024 10:25 Ответить
А от пропонували би за таке "туловище" 500 баксов, вони б скінчилися ще рік тому..
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05.03.2024 10:28 Ответить
Ці тварюки мешкають разом із нами та біля нас. Іуда , таких треба віддавати родичам загиблих запоріжців . Вони зроблять правильний суд.
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05.03.2024 10:29 Ответить
spravedliva ideya👍
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05.03.2024 11:47 Ответить
СБУ черговий респект...
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05.03.2024 10:32 Ответить
"На останньому фото зовсім не вибухівка, а регенеративні патрони РП-4 до ізолювального протигазу. Вільно продаються на ОЛХ...""

не моё, с твитера. шоу продолжается.
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05.03.2024 10:34 Ответить
А ви не курсі, що вибухові пристрої для здійснення диверсій маскують під термоси, вогнегасники і даже дитячі іграшки. Що заважало кацапам замаскувати вибухівку під регенеративні патрони?
Ось на таких як ви і розрахований цей маскарад," не моё, с твитера. шоу продолжается."-
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05.03.2024 11:23 Ответить
Таких гнид в военное время нужно расстреливать.
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05.03.2024 10:36 Ответить
Шерстити і шерстити такі "регіональні" у минулом клоаки як Запоріжжя. Там прогнила влада, керівництво місцевих підприємств і під час війни вони можливо просто пішли у тінь, залишаючись на посадах. Там ще досить не тільки вати, а навіть і небезпечних елементів - молодиків, які здатні на дуже небезпечні вчинки. Можливо навіть є великі злочинні організації, якими керує ФСБ і вони можуть готувати велику диверсію чи навіть спробу захоплення органів влади як 2014 році, коли більшість воїнів на фронті і не вистачає внутрішніх військ у тилу, щоб протистояти такій загрозі. Тому перш за все пильними треба бути громадянам і не нехтувати навіть маленькими підозрами і ділитися між собою обговорювати, звертати увагу на проросійськи настроєних громадян, бо завтра за ними можуть прийти вбивці, які зрівняють місто з землею.
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05.03.2024 10:40 Ответить
Рожу каждой такой гниды надо показывать украинскому народу.
Что вы их замыливаете?
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05.03.2024 10:41 Ответить
Пітарас, який має бути повішеним
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05.03.2024 13:52 Ответить
 
 