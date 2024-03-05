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Новости Война
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В больнице умерла женщина, получившая ранения 15 февраля в результате обстрела села Черное на Харьковщине

харківщина

55-летняя женщина, которая была ранена при обстреле села Черное Купянского района Харьковщины, умерла в больнице.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в больнице умерла 55-летняя женщина, получившая ранения 15 февраля в результате российских обстрелов села Черное Купянского района. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой", - говорится в сообщении.

Женщина долгое время находилась в больнице в тяжелом состоянии.

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Автор: 

смерть (9232) Харьковщина (5577)


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05.03.2024 10:45 Ответить
 
 