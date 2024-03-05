Польские фермеры до сих пор блокируют 6 КПП, пропускают по 12 фур раз в 12 часов, - Госпогранслужба

Сейчас польские фермеры блокируют 6 пунктов пропуска на польско-украинской границе, в сторону Украины пропускают по 12 автомобилей раз в 12 часов.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По-прежнему блокирование осуществляется на 6 пунктах пропуска. С пятницы польские протестующие вообще не пропускали фуры в обоих направлениях на пункте пропуска "Шегини". Этой ночью, по информации от польских коллег, поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей однократно раз в 12 часов. В сторону Польши ситуация неизменна", - сообщил спикер.

Он отметил, что также польские фермеры не пропускают автомобили, следующие из Украины на въезд в Польшу, через пункт пропуска "Ягодин".

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По состоянию на утро, сегодня на этих 6 направлениях в очередях на территории Польши всего находится 2350 грузовиков, больше всего - напротив пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин".

Легковые и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, уточнил Демченко.