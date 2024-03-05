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Польские фермеры до сих пор блокируют 6 КПП, пропускают по 12 фур раз в 12 часов, - Госпогранслужба

польща

Сейчас польские фермеры блокируют 6 пунктов пропуска на польско-украинской границе, в сторону Украины пропускают по 12 автомобилей раз в 12 часов.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По-прежнему блокирование осуществляется на 6 пунктах пропуска. С пятницы польские протестующие вообще не пропускали фуры в обоих направлениях на пункте пропуска "Шегини". Этой ночью, по информации от польских коллег, поступила информация, что протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 автомобилей однократно раз в 12 часов. В сторону Польши ситуация неизменна", - сообщил спикер.

Он отметил, что также польские фермеры не пропускают автомобили, следующие из Украины на въезд в Польшу, через пункт пропуска "Ягодин".

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По состоянию на утро, сегодня на этих 6 направлениях в очередях на территории Польши всего находится 2350 грузовиков, больше всего - напротив пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин".

Легковые и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, уточнил Демченко.

Автор: 

граница (5274) Польша (8435) блокирование (464) Демченко Андрей (288)


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Топ комментарии
+4
Навіщо писати, що це фермери? Якби це не підтримувала влада Польщі, ці "фермери" давно би сиділи вдома. Крім того, я не чув щоби блокували білоруський кордон. Фулі не ясно?
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05.03.2024 11:04
+3
Шоб вам, суки, в пеклі чорти раз на 12 годин 12 конячих буїв в сраку запихали, курви..
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05.03.2024 11:01
+2
Польський уряд було знищено в авикатастрофі в 2011 році (швидше за все рашкою).👈
А тепер Польщу очолює прокацапський уряд.💩
Ось вам і блокування України👈
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05.03.2024 11:03
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Краще щось їм взагалі не стає.. потрібні методи інтенсивної терапії, у вигляді 3-ої штурмової..
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05.03.2024 10:54 Ответить
Ага, на білоруському кордоні вагнерівці чекають тих фермерів, які хоч щось зрозуміли про кацапську та білоруську сільхозпродукцію.
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05.03.2024 12:57 Ответить
Блокування кордонів, це пів біди. Весь смак у тому, що ніхто не хоче нас бачити у себе. І асоціацію можна порвати та викинути як і Будапешт.
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05.03.2024 10:57 Ответить
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05.03.2024 10:58 Ответить
до чого ти то ліпиш?
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05.03.2024 11:53 Ответить
Піймалась...
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05.03.2024 12:02 Ответить
Цікаво було нагадати, дякую
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05.03.2024 12:05 Ответить
Казали шо ім заишов здоровии глузд - мабуть не в те місце
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05.03.2024 11:00 Ответить
Шоб вам, суки, в пеклі чорти раз на 12 годин 12 конячих буїв в сраку запихали, курви..
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05.03.2024 11:01 Ответить
Польський уряд було знищено в авикатастрофі в 2011 році (швидше за все рашкою).👈
А тепер Польщу очолює прокацапський уряд.💩
Ось вам і блокування України👈
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05.03.2024 11:03 Ответить
Навіщо писати, що це фермери? Якби це не підтримувала влада Польщі, ці "фермери" давно би сиділи вдома. Крім того, я не чув щоби блокували білоруський кордон. Фулі не ясно?
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05.03.2024 11:04 Ответить
Блокувальники, як той паскудний кіт - все розуміють, але срати не припиняють.
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05.03.2024 11:08 Ответить
Российское зерно эти титушки вообще в упор не видят,да и какие это фермера если сейчас идет подготовка к весенне-полевым работам ни один нормальных хозяин не попрется границу перекрывать,так что это подставные.
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05.03.2024 11:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ovYy_NDYo1E&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2 ПОЛЬЩА ТА ЗЕРНО. Повний розбір сюжету Ткача
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05.03.2024 11:16 Ответить
Здається менi що "польскi фермери" це те ж саме що "донецкие шахтеры"
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05.03.2024 11:20 Ответить
Весна цьогоріч тепла. Фермерам час готуватися до посівної, а вони дупи на кордоні провітрюють.
Висновок: фсб/кгб платять цим "страйкарям" більше, ніж вони здатні заробити в полі, навіть з урахуванням європейських субсидій на їх "пекельні страждання".
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05.03.2024 11:36 Ответить
Покажіть цим виродкам фото загиблих в Одесі дітей, особливо хлопчика 9 років під завалами..
Боже цей світ не достойний далі існувати
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05.03.2024 11:51 Ответить
А чи не час тим фермерам попрацювати, весна прийшла, а они ганяють на тракторах на дуже недешевій солярці, чи ФСБ грошей не рахує на таку добру справу, як підрив України
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05.03.2024 12:08 Ответить
все эти сраные фермеры явно имеют рашистский след!именно рашка заинтересованна стравить Украину с Польшей!
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05.03.2024 12:09 Ответить
Питання що роблять ті тисячі перевізників на заблокованому кордоні? 2500 по два чоловіка це 5000 кого? Яку броню мають вони? Чи як ткач по завданням оп
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05.03.2024 12:43 Ответить
Шість бригад ухилянтів.
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05.03.2024 12:54 Ответить
Що роблять? Працюють!

Якщо ти не вкурсі, то у нас нема повітряного та морських перевезень. Автоперевезення - це єдиний шлях. Чи ти бажаєш нам залишитися без імпорту та без експорту? Без гуманітарної допомоги та всього іншого залишитися?

Ти завжди була якась мутна тьотка, а зараз я вже навіть не сумніваюсь, що ти проплачений бот, трохи розумововідсталий , але ж все одно бот, який звинувачує нас, а не польську владу та фермерів у цій блокаді. Типу : сидіть вдома і не буде ніякої блокади. Валька, не нервуй мене.
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05.03.2024 13:04 Ответить
Полякам відкрили очі на кількість зерна з касапії та білорусії. Показали винуватця зниження цін на євроринку ! Ну, то й що ? Поляки побігли з тракторами на блокування кордону з білорусами ? АГА, ЩАС ! За це бабло не заплатять ! Навпаки пику наб'ють касапи з п'ятої колони.
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05.03.2024 12:53 Ответить
Польська влада керує цим процесом і не збирається його зупиняти.
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05.03.2024 13:06 Ответить
Чому вони досі туди їздять? Мазохісти? Інших кордонів не має?
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05.03.2024 14:30 Ответить
 
 