На Одесщине будут судить командира части ПВО, который продал более 20 тонн стратегического горючего - ГБР
По материалам ГБР будут судить военного, который во время войны продал дизельное топливо. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Государственное бюро расследований.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области. В ходе российского полномасштабного вторжения он продал более 20 тонн стратегического топлива.
Обвинительный акт направлен в суд.
Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Он продал более 20 тонн горючего, выделенного военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен.
Мужчина возместил всю сумму в полном объеме.
Командир взвода обвиняется в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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20т.=20000кг/лтр.
1.4млн/20000лтр.= 70 гривень литр.
20000 * 1000 = 20 000 000 л ? Поправьте заголовок
Середня густина дизельного палива: 0,835.
20 000 * 1 000 / 0,835 = 23 952 095 л.
На розмінування?
Вон мыши сожрали 2400 вагонов зерна (144 000 тонн) из стратегического запаса и ничего, списали. А мыши-то какие были! Ни одного вагона мышинного навоза не нашли.
Не посадят?
Подельников искать не будут?
Це мабуть той дизель, що яйцекрад рєзніков продавав для ЗСУ по 80 грн/літр. Тоді все сходиться...
2. Мені гроші не сплачують
3. Дорогу знаєш?