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На Одесщине будут судить командира части ПВО, который продал более 20 тонн стратегического горючего - ГБР

дбр

По материалам ГБР будут судить военного, который во время войны продал дизельное топливо. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области. В ходе российского полномасштабного вторжения он продал более 20 тонн стратегического топлива.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Он продал более 20 тонн горючего, выделенного военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен.

Мужчина возместил всю сумму в полном объеме.

Командир взвода обвиняется в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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Автор: 

Одесская область (3595) ГБР (3005) горючее (20)


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Топ комментарии
+15
Командир взвода продал танкер дизтоплива...
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05.03.2024 11:00
+14
Так 20 тон, чи 20000 тон? Як написано в заголовку.....???? Писаки.....
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05.03.2024 10:57
+12
20000 тонн. ???

20000 * 1000 = 20 000 000 л ? Поправьте заголовок
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05.03.2024 10:58
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а єрмаку і зеленському який здав Україну не буде нічого
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05.03.2024 10:55 Ответить
Нах на передок, до кінця війни..
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05.03.2024 10:56 Ответить
Так 20 тон, чи 20000 тон? Як написано в заголовку.....???? Писаки.....
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05.03.2024 10:57 Ответить
Та яка різниця, главред грає в полководця.
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05.03.2024 11:06 Ответить
Юрій Цезарь?
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05.03.2024 11:20 Ответить
Ну походу 20 тонн.
20т.=20000кг/лтр.
1.4млн/20000лтр.= 70 гривень литр.
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05.03.2024 12:18 Ответить
20000 тонн. ???

20000 * 1000 = 20 000 000 л ? Поправьте заголовок
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05.03.2024 10:58 Ответить
І цей розрахунок не правильний.
Середня густина дизельного палива: 0,835.
20 000 * 1 000 / 0,835 = 23 952 095 л.
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05.03.2024 11:50 Ответить
.
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05.03.2024 11:50 Ответить
Командир взвода продал танкер дизтоплива...
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05.03.2024 11:00 Ответить
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05.03.2024 11:49 Ответить
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05.03.2024 11:51 Ответить
Першии пішов
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05.03.2024 11:01 Ответить
Абрамович теж з цього починав, коли був рядовим у радянській армії. Їх треба нищити, поки не розжиріли, як Беня і Ахметов.
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05.03.2024 11:02 Ответить
Навіщо вісім років його утримувати?
На розмінування?
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05.03.2024 11:04 Ответить
Укжурналісти такі укржурналісти: 20 000 тон - це 20 000 000 кг, при середній питомій вазі ДП 0,83 кг\л - це десь 24 000 000 літрів...
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05.03.2024 11:04 Ответить
Я розумію що помилка явна, але судячи з твого посту "Євген Дусик" ти відвертий прихильник рашжурналістів, от вони "ніколи не помиляються", вони ПРОСТО БРЕШУТЬ!!!
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05.03.2024 11:10 Ответить
Я українець. Інженер. Прихильник точності - у свій час мав справу з ПММ, будував склад ПММ...
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05.03.2024 12:55 Ответить
Три Ац-8,2
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05.03.2024 11:12 Ответить
І це уявіть на мить, всього командир взводу, треба терміновий збір коштів оголошувати, чи ті хто з такими шарамижниками рядом знаходяться нічго не бачать, чи за долю невелику готові мовчати?
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05.03.2024 15:26 Ответить
5,8 коп за литр
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05.03.2024 11:28 Ответить
Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби - це, мабуть, такий жарт..., він крадій в умовах воєнного стану, а тут нібито він забував форму вдягати..., або службу прогулював...
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05.03.2024 11:05 Ответить
когда украдешь 200 000 тонн топлива, на тебя даже дело не заведут.
Вон мыши сожрали 2400 вагонов зерна (144 000 тонн) из стратегического запаса и ничего, списали. А мыши-то какие были! Ни одного вагона мышинного навоза не нашли.
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05.03.2024 11:26 Ответить
Вор возместил всю сумму в полном объеме.
Не посадят?
Подельников искать не будут?
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06.03.2024 11:48 Ответить
Ви там відкорегуйте будь ласка назву статті та текст, юо у вас йде мова то про 20 000 тон, що неймовірно, то про 20-ть. Я так розумію що 20 000 ЛІТРІВ перетворились на тони, ЗАРАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЕФЕКТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2024 11:07 Ответить
Колись, на чітці наказів, зам нач штабу, генерал-майор читав нам наказ - 1. Львівське Оперкомандування - підполковник продав пального 1 000 000 гр. - отримав сувору догану. 2. Прапорщик продав фарби на 10 000 гр. - 3 рокі позбавлення волі.
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05.03.2024 11:14 Ответить
Зняти його і направити служити в ТЦК!
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05.03.2024 11:26 Ответить
Это коррупционер-патриот (Малюська привет!).
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05.03.2024 11:29 Ответить
Так скільки все таки пального
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05.03.2024 11:33 Ответить
Якщо пишуть про 20 000 тон, то і збиток нхай виправляють на 1,4 млрд))
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05.03.2024 11:35 Ответить
Тут не бочок фотографію потрібно, а цистерн. 20000 тонн = 700 ось таких цистерн. Один командир, частини ППО ... А чим його командування займається?

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05.03.2024 11:50 Ответить
20000 тонн.
Це мабуть той дизель, що яйцекрад рєзніков продавав для ЗСУ по 80 грн/літр. Тоді все сходиться...
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05.03.2024 12:10 Ответить
а таких дописувачів як ти? Жини чи жени????
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05.03.2024 12:33 Ответить
1. Помилка це не злочин
2. Мені гроші не сплачують
3. Дорогу знаєш?
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05.03.2024 15:00 Ответить
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05.03.2024 17:42 Ответить
Офіцери які зрадили присязі мають бути розжалувані до рядових і втратити пенсійні виплати та отримане службове житло. Також військові навчальні заклади мають позбавити негідників дипломів про вищу освіту як виданих помилково. Всі способи поновлення на посадах в судовому порядку для таких осіб мають бути закриті назавжди.
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05.03.2024 13:47 Ответить
За економічні злочини треба додати конфіскацію майна
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05.03.2024 15:10 Ответить
традиционно. что охраняешь, то и имеешь. ничего не охраняешь - ничего не имеешь.
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05.03.2024 14:30 Ответить
Нагадайте, що охороняє ВВХу
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05.03.2024 15:12 Ответить
Крадене пальне ніколи не продається по ринковій ціні. Добре щоб половину дали. Тому розрахунки не вірні. Заробити він стільки не зміг би ніколи.
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05.03.2024 15:26 Ответить
Командир взвода или командир части? Или это маленькая часть, состоящая из одного взвода?
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06.03.2024 08:48 Ответить
У него и всех подельников конфисковать имущество, счета... И посадить.
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06.03.2024 11:45 Ответить
Даже не потратил их, походу держал на чёрный день.
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06.03.2024 12:34 Ответить
Ловят в двух случаях, не поделился либо галочку поставить для раскрываемости, )))
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07.03.2024 08:28 Ответить
Что вы злые такие все.Ну заработать хотел человек.Просто не повезло ,попался.Ненадо быть такими завистливыми.
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08.03.2024 08:53 Ответить
 
 