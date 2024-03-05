На Одесщине будут судить командира части ПВО, который продал более 20 тонн стратегического горючего - ГБР

По материалам ГБР будут судить военного, который во время войны продал дизельное топливо. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области. В ходе российского полномасштабного вторжения он продал более 20 тонн стратегического топлива.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Он продал более 20 тонн горючего, выделенного военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен.

Мужчина возместил всю сумму в полном объеме.

Командир взвода обвиняется в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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