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Из-за специфики географического расположения ПВО не всегда может перехватить вражеские цели во время атак на Одессу, - Игнат

одеса

Противовоздушная оборона не всегда может перехватить все вражеские беспилотники и ракеты во время атаки на Одессу из-за специфики географического расположения города.

Об этом заявил в эфире телемарафона "Єдині новини" спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одесса расположена на побережье Черного моря, густонаселенный город, большие дома, инфраструктура. Размещение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением", - сказал Игнат.

Он также сообщил, что сегодня РФ атаковала дронами с юга – с оккупированного Крыма, а именно с Балаклавы.

Смотрите: Силы обороны о ночной атаке "Шахедами" на Одесщину: дроны маневрировали над жилыми и промышленными районами, есть попадания. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7901) дроны (3980) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+5
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05.03.2024 11:30
+4
а в акваторії поставити на пару барж Vampire або Avenger з ЗУшками? Нє?
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05.03.2024 11:39
+2
Така собі аргументація, та і ворога про це інформувати якось не гідно. Коли цих віщателей закриють?
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05.03.2024 12:40
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05.03.2024 11:30 Ответить
вчера было "весело" в Одессе несколько напрягает то что ПВО как то спит вчера тревогу по дронам дали за пару минутка кони уже пролетели над городом..!!!!!!!!!!! 2 марта когда ахнула 9 этажка та самая ситуация была аналогичной я еще подумал что наверное кацапы меняют методику запускают 7-10 дронов с международных во 12 миль от берега пляжа Одесса-- проходя как бы мимо а потом платформу легко краном корабля утопили в море и все типа а шо такое вчера внезапно появились с моря а не с Чауда Крым или Краснодарский край как раньше и сообщения об этом заранее давались за 2-4 часа до их подлета.. сейчас же тревогу дают за минуту и то по факту когда уже тарахтит над городом Шахед.. и это напрягает да само ПВО потом работает на пределе своих возможностей профессионализма и опыта и им за это респект но.. но но задаю как одессит-- вопрос-- а где пилять наша авиация ее нет от слова вообще. и еще нам для борьбы с дронами не нужны Ф 16 или аналог даже не нужны МИГ или СУ нам нужны винтовые обычные истребители ЯК штурмовики П-2 или аналоги скорость то у дронов не выше 300 км час если не ниже.. как ни странно но новое это хорошо забытое старое те же аэростаты висящие в период налета вдоль линии города на высоте 2-3 км..с сетками ловушками.. чем не пассивная защита попал дрон в сетку и все бабах или упал и бабах.. но простите стоимостью дрон 50 тысяч а тратим ракеты в 300 тысяч условно говоря и это рационально???...
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05.03.2024 12:49 Ответить
Для цього і потрібні f16.. пофіг що занадто швидкі, це точно краще ніж занадто повільні..
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05.03.2024 11:32 Ответить
Шахеди -- німецькии Гепард -- нема мабуть
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05.03.2024 11:34 Ответить
а в акваторії поставити на пару барж Vampire або Avenger з ЗУшками? Нє?
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05.03.2024 11:39 Ответить
Думаю, що це вже розлядалось. 100 в дсоткова ціль для Оніксу.
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05.03.2024 11:42 Ответить
п'ятнадцятиметровий катер з Vampire або Avenger, який єлозить по акваторії на бойовому чергуванні - ціль для "онікса"???
***** там не розглядалось...
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05.03.2024 11:54 Ответить
"в акваторії поставити на пару барж" - це не ти написав?
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05.03.2024 13:40 Ответить
що не так?
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05.03.2024 13:44 Ответить
ІЧГСН - чули про таке? а про стабілізацію лінії пострілу зенітного артілерійського автомата в умовах його розміщення на рухомій палубі корабля чули?
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05.03.2024 21:29 Ответить
ну так, якщо серводвигун важить півтони, а мікросхеми з двома ручками, то звісно сумарно це тони три навантаження.
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05.03.2024 21:49 Ответить
а, ну да... Я забув, що у кожного кулеметника з ДШК за вимогою воєнкому з ТЦК повинні бути упори із сраки.
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05.03.2024 22:15 Ответить
про большие яйца у Игната уже было ?
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05.03.2024 11:48 Ответить
https://t.me/voynareal/84927 👀«Котов» був атакований 5 БЕКами»: ГУР показали перехоплення розмови наляканих окупантів
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05.03.2024 12:03 Ответить
Писец котенку больше срать не будет
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05.03.2024 12:04 Ответить
Мда причина ще та. Київ теж велике густозаселене місто з великими будинками.
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05.03.2024 12:10 Ответить
Якщо атакують з моря - зустрічайти їх в морі. Є катери з зенітними кулеметами - виводьте в море і використовуйте для ППО міста.
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05.03.2024 12:14 Ответить
Така собі аргументація, та і ворога про це інформувати якось не гідно. Коли цих віщателей закриють?
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05.03.2024 12:40 Ответить
Что же тогда говорить про Харьков? 4000 тыс разрушенных многоквартирных домов! Не частный сектор. Не считая инфраструктуры и прочего! Цифра официальная мэром озвучена недавно. Да, востановить можно кое что. Но жить сегодня в таком невозможно.
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05.03.2024 13:46 Ответить
 
 