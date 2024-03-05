Из-за специфики географического расположения ПВО не всегда может перехватить вражеские цели во время атак на Одессу, - Игнат

Противовоздушная оборона не всегда может перехватить все вражеские беспилотники и ракеты во время атаки на Одессу из-за специфики географического расположения города.

Об этом заявил в эфире телемарафона "Єдині новини" спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одесса расположена на побережье Черного моря, густонаселенный город, большие дома, инфраструктура. Размещение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением", - сказал Игнат.

Он также сообщил, что сегодня РФ атаковала дронами с юга – с оккупированного Крыма, а именно с Балаклавы.

Смотрите: Силы обороны о ночной атаке "Шахедами" на Одесщину: дроны маневрировали над жилыми и промышленными районами, есть попадания. ФОТОрепортаж