В Раде зарегистрировали законопроект, который обяжет обнародовать цены на стройматериалы во всех государственных закупках, - Шабунин
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11057, которым предлагается открыть цены в сметах на строительство в Prozorro.
Об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"14 депутатов из разных фракций зарегистрировали один из важнейших антикоррупционных законопроектов последних лет. Законопроект #11057 обязывает обнародовать цены на стройматериалы во всех государственных закупках. Сейчас такие цены скрывают в 80% случаев строительных тендеров! Сильным аргументом для продолжения международной поддержки Украины являются инициативы власти (без требований извне!), закрывающие самые большие коррупционные "дыры". Как, например, этот законопроект", - объяснил он.
По словам Шабунина, речь идет о более чем 500 млрд грн государственных расходов на строительство и ремонты за только два последних года.
"Ситуация — аналогичная с "яйцами по 17": заказчики прячут, сколько наших денег они платят за бетон, арматуру, песок и другие стройматериалы. Если же мы эти цены выдираем, то часто они оказываются завышенными на 30-50%. Нормальная маржа на несколькихстах миллиардах, правда?
Но решение есть. Предложенный депутатами законопроект открывает цены в сметах на строительство в Prozorro. Депутаты не просят никакого космоса — только обнародовать на Prozzoro цены, которые у чиновников уже есть, но сейчас скрывают", - отметил глава ЦПК.
Шабунин считает, что "против этого законопроекта могут пойти только те, кто:
(а) воруют на строительстве (за государственные средства) сейчас или планируют делать это на послевоенном восстановлении;
(б) подрывают международную поддержку Украины (aka не хотят нашей победы)".
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вони купують на гроши українців . Тому нехай розкривають секрети
Тепер, гроші будуть закладати у послуги, і шо?