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Новости
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В Раде зарегистрировали законопроект, который обяжет обнародовать цены на стройматериалы во всех государственных закупках, - Шабунин

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11057, которым предлагается открыть цены в сметах на строительство в Prozorro.

Об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"14 депутатов из разных фракций зарегистрировали один из важнейших антикоррупционных законопроектов последних лет. Законопроект #11057 обязывает обнародовать цены на стройматериалы во всех государственных закупках. Сейчас такие цены скрывают в 80% случаев строительных тендеров! Сильным аргументом для продолжения международной поддержки Украины являются инициативы власти (без требований извне!), закрывающие самые большие коррупционные "дыры". Как, например, этот законопроект", - объяснил он. 

По словам Шабунина, речь идет о более чем 500 млрд грн государственных расходов на строительство и ремонты за только два последних года.

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"Ситуация — аналогичная с "яйцами по 17": заказчики прячут, сколько наших денег они платят за бетон, арматуру, песок и другие стройматериалы. Если же мы эти цены выдираем, то часто они оказываются завышенными на 30-50%. Нормальная маржа на несколькихстах миллиардах, правда?

Но решение есть. Предложенный депутатами законопроект открывает цены в сметах на строительство в Prozorro. Депутаты не просят никакого космоса — только обнародовать на Prozzoro цены, которые у чиновников уже есть, но сейчас скрывают", - отметил глава ЦПК.

Шабунин считает, что "против этого законопроекта могут пойти только те, кто:

(а) воруют на строительстве (за государственные средства) сейчас или планируют делать это на послевоенном восстановлении;

(б) подрывают международную поддержку Украины (aka не хотят нашей победы)".

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Автор: 

ВР (29264) строительство (1997) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+6
Щось реєструють, щось приймають, а як розбазарували гроші так і розбазарують. Може проблема не у відсутності законів, а у відсутності відповідальності за злочини!
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05.03.2024 11:58
+4
Зараз Буба скаже, що це агенти путіна підкинули цей законопроект - Майдан готують.
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05.03.2024 11:47
+3
Державні закупівлі за визначенням Наші народні і інфа повинна бути повністю відкрита, навіть що стосується зброї.
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05.03.2024 11:48
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бітум, це будматеріал?
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05.03.2024 11:47 Ответить
Зараз Буба скаже, що це агенти путіна підкинули цей законопроект - Майдан готують.
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05.03.2024 11:47 Ответить
Для наших підприємців шо не придумаи - обіидуть
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05.03.2024 11:48 Ответить
Державні закупівлі за визначенням Наші народні і інфа повинна бути повністю відкрита, навіть що стосується зброї.
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05.03.2024 11:48 Ответить
Щось реєструють, щось приймають, а як розбазарували гроші так і розбазарують. Може проблема не у відсутності законів, а у відсутності відповідальності за злочини!
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05.03.2024 11:58 Ответить
я навіть точно знаю, чому його заріжуть - замовники разом з виконавцями будуть волати, що це комерційна таємниця й навіть коли цей закон приймуть, в чому я сумніваюся, вони через суд, звичайно самий- самий, доб'ються його невиконання...
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05.03.2024 12:02 Ответить
Яка може бути ТАЕМНИЦЯ У ДЕРЖАВНОЙ ЗАКУПІВЛІ?

вони купують на гроши українців . Тому нехай розкривають секрети
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05.03.2024 12:07 Ответить
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05.03.2024 12:10 Ответить
А деж тепер харчеваться будуть, оті нардепи та їх помічники/радники/консультанти/адвокатські…??
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05.03.2024 12:17 Ответить
Чому тільки на матеріали, а на роботу?
Тепер, гроші будуть закладати у послуги, і шо?
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05.03.2024 12:44 Ответить
За словами Шабуніна, корупція у будівництві - це понад 500 млрд грн державних грошей за два останні роки... тобто під час війни, уявіть скільки було до переведить у євро та ох@їйте скільки ми могли купити на ці гроши зброї! Хтось каже що ЯЗ було Україні не по карману ну ну
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05.03.2024 13:42 Ответить
правильно
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05.03.2024 14:20 Ответить
************* Шабуні вірю, а його придуркуватому сміху- ні...
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05.03.2024 14:28 Ответить
Це важливо, підтримую двома руками!
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05.03.2024 16:49 Ответить
 
 