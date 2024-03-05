Правительство готовит законопроект о военном сборе для ФЛП, - "слуга народа" Гетманцев

Кабинет Министров готовит законопроект, который увеличит военный сбор для частных предпринимателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил глава финансового комитета ВР, "слуга народа" Даниил Гетманцев.

По его словам, Министерство финансов работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 миллиарда гривен. Гетманцев добавил, что ожидают представления этого законопроекта уже в марте. Он не отметил, какой будет сумма военного сбора.

Правительство намерено ввести уплату военного сбора для ФЛП и юридических плательщиков единого налога, а также для определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

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