РФ использует сербского агента Антича для проникновения в институты ЕС, - западная разведка

По данным разведки западных стран, РФ использует сербского агента Новицу Антича для проникновения в институты ЕС и распространения прокремлевской пропаганды о вторжении в Украину.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Гражданин Сербии Новица Антич, по данным разведки, является активным "агентом влияния" Федеральной службы безопасности России.

Согласно документам, в октябре 2023 года Антич встречался с европейскими чиновниками в Брюсселе, в частности, с членами Европейского парламента.

Среди них были немецкий депутат от "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель, итальянский депутат от "социалистов и демократов" Алессандра Моретти и словацкий член консервативной группы Европейской народной партии Владимир Бильчик.

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Однако в отчете разведки говорится, что нет никаких признаков того, что Моретти, Больчик и фон Крамон-Таубадель знали о связях Антича с ФСБ.

Кроме того, Антич, глава Сербского военного профсоюза, встречался с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, представляющих интересы военнослужащих и работников государственных служб в Европейском Союзе.

Отмечается, что Антич тесно сотрудничает с сотрудником ФСБ Вячеславом Калининым, гражданином России и главным редактором Veteran News, медиасайтом, специализирующимся на новостях для ветеранов вооруженных сил. Во вкладке "О нас" на сайте говорится, что Veteran News является "информационным партнером" ФСБ и Минобороны России.

Калинин не ответил на запрос Politico о комментарии.

Хотя в данных разведки освещаются действия Антича, в них говорится, что Калинин вербовал других людей, не уточняя, сколько и в каких странах.

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Калинин пригласил Антича в Россию для встречи с высшим российским военным руководством в 2019-2020 годах. Их начальная цель заключалась во влиянии на сербское гражданское общество, но впоследствии они расширили сферу своей деятельности, включив в нее европейские профсоюзные и ветеранские организации, а в последние месяцы – и членов Европейского парламента.

В частности, Антич использовал свою роль руководителя военного союза Сербии для критики президента Александра Вучича и высшего руководства вооруженных сил страны.

"Они использовали любую возможность для продвижения российской пропаганды, связанной с войной в Украине", - говорится в сообщении со ссылкой на встречи в Сербии и странах ЕС.

В настоящее время Антич находится под стражей по неопределенным обвинениям.

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