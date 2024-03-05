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РФ использует сербского агента Антича для проникновения в институты ЕС, - западная разведка

антич,новіца

По данным разведки западных стран, РФ использует сербского агента Новицу Антича для проникновения в институты ЕС и распространения прокремлевской пропаганды о вторжении в Украину.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Гражданин Сербии Новица Антич, по данным разведки, является активным "агентом влияния" Федеральной службы безопасности России.

Согласно документам, в октябре 2023 года Антич встречался с европейскими чиновниками в Брюсселе, в частности, с членами Европейского парламента.

Среди них были немецкий депутат от "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель, итальянский депутат от "социалистов и демократов" Алессандра Моретти и словацкий член консервативной группы Европейской народной партии Владимир Бильчик.

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Однако в отчете разведки говорится, что нет никаких признаков того, что Моретти, Больчик и фон Крамон-Таубадель знали о связях Антича с ФСБ.

Кроме того, Антич, глава Сербского военного профсоюза, встречался с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, представляющих интересы военнослужащих и работников государственных служб в Европейском Союзе.

Отмечается, что Антич тесно сотрудничает с сотрудником ФСБ Вячеславом Калининым, гражданином России и главным редактором Veteran News, медиасайтом, специализирующимся на новостях для ветеранов вооруженных сил. Во вкладке "О нас" на сайте говорится, что Veteran News является "информационным партнером" ФСБ и Минобороны России.

Калинин не ответил на запрос Politico о комментарии.

Хотя в данных разведки освещаются действия Антича, в них говорится, что Калинин вербовал других людей, не уточняя, сколько и в каких странах.

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Калинин пригласил Антича в Россию для встречи с высшим российским военным руководством в 2019-2020 годах. Их начальная цель заключалась во влиянии на сербское гражданское общество, но впоследствии они расширили сферу своей деятельности, включив в нее европейские профсоюзные и ветеранские организации, а в последние месяцы – и членов Европейского парламента.

В частности, Антич использовал свою роль руководителя военного союза Сербии для критики президента Александра Вучича и высшего руководства вооруженных сил страны.

"Они использовали любую возможность для продвижения российской пропаганды, связанной с войной в Украине", - говорится в сообщении со ссылкой на встречи в Сербии и странах ЕС.

В настоящее время Антич находится под стражей по неопределенным обвинениям.

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Автор: 

разведка (4181) россия (95702) Сербия (391) Евросоюз (17162)


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Топ комментарии
+4
Та і я про це ж.
Зараз у Заходу кишка тонка так робити. Всє народ, всє богоносци. Всяку тварь любі как бліжнєго своєго. Защіта прав людєй і кацапов.
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05.03.2024 12:33
+4
Полякам відкрили очі на кількість зерна з касапії та білорусії. Показали винуватця зниження цін на євроринку ! Ну, то й що ? Поляки побігли з тракторами в руках на блокування кордону з білорусами ? АГА, ЩАС ! За це бабло не заплатять ! Навпаки пику наб'ють з п'ятої колони.
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05.03.2024 12:41
+3
Наразі Антич перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями.
Щоб його звідти винесли вперед ногами з невизначених причин.
Але ж ні. Русня втрутиться - відпустять.
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05.03.2024 12:10
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Наразі Антич перебуває під вартою за невизначеними звинуваченнями.
Щоб його звідти винесли вперед ногами з невизначених причин.
Але ж ні. Русня втрутиться - відпустять.
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05.03.2024 12:10 Ответить
Хто зна ... . Мілошевич теж надіявся, що рашка втрутиться і цого випустять, але " маємо те, що маємо".
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05.03.2024 12:17 Ответить
За часів Мілошевича прайдів та БЛМ не було.
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05.03.2024 12:19 Ответить
"У зв'язку з погіршенням стану здоров'я процес над Слободаном Мілошевичем переривали 22 рази. Він клопотав про лікування в Росії, заявивши, що лікарські заходи, зроблені в місці утримання, результату не дали й носили суто поверхневий характер. Трибунал відмовив йому, мотивуючи відмову тим, що посилання на хворобу є лише приводом для того, щоб сховатися від суду.

11 березня 2006 року Слободана Мілошевича знайдено мертвим у його камері в'язниці Гаазького трибуналу. Він помер від серцевого нападу.

14 березня 2006 року Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії закрив справу Слободана Мілошевича."

Я про це, а ви про що?
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05.03.2024 12:27 Ответить
Та і я про це ж.
Зараз у Заходу кишка тонка так робити. Всє народ, всє богоносци. Всяку тварь любі как бліжнєго своєго. Защіта прав людєй і кацапов.
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05.03.2024 12:33 Ответить
Взагалі не спалився..
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05.03.2024 12:12 Ответить
Даже работа спецслужб в 21-м веке превратилась в медийный балаган.
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05.03.2024 12:30 Ответить
Руснявих - ні.
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05.03.2024 12:43 Ответить
Зелі треба зробити коаліцію з Угорщиной та Сербією.
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05.03.2024 12:39 Ответить
да там пів Сербії на ***** драконять, а агент Орбан їх не цікавить? той взагалі відвертий фашист їздить ручки йому тиснить а потім ці бацили по всьому ЄС розносить
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05.03.2024 12:39 Ответить
Полякам відкрили очі на кількість зерна з касапії та білорусії. Показали винуватця зниження цін на євроринку ! Ну, то й що ? Поляки побігли з тракторами в руках на блокування кордону з білорусами ? АГА, ЩАС ! За це бабло не заплатять ! Навпаки пику наб'ють з п'ятої колони.
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05.03.2024 12:41 Ответить
 
 