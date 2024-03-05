РФ использует сербского агента Антича для проникновения в институты ЕС, - западная разведка
По данным разведки западных стран, РФ использует сербского агента Новицу Антича для проникновения в институты ЕС и распространения прокремлевской пропаганды о вторжении в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.
Гражданин Сербии Новица Антич, по данным разведки, является активным "агентом влияния" Федеральной службы безопасности России.
Согласно документам, в октябре 2023 года Антич встречался с европейскими чиновниками в Брюсселе, в частности, с членами Европейского парламента.
Среди них были немецкий депутат от "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель, итальянский депутат от "социалистов и демократов" Алессандра Моретти и словацкий член консервативной группы Европейской народной партии Владимир Бильчик.
Однако в отчете разведки говорится, что нет никаких признаков того, что Моретти, Больчик и фон Крамон-Таубадель знали о связях Антича с ФСБ.
Кроме того, Антич, глава Сербского военного профсоюза, встречался с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, представляющих интересы военнослужащих и работников государственных служб в Европейском Союзе.
Отмечается, что Антич тесно сотрудничает с сотрудником ФСБ Вячеславом Калининым, гражданином России и главным редактором Veteran News, медиасайтом, специализирующимся на новостях для ветеранов вооруженных сил. Во вкладке "О нас" на сайте говорится, что Veteran News является "информационным партнером" ФСБ и Минобороны России.
Калинин не ответил на запрос Politico о комментарии.
Хотя в данных разведки освещаются действия Антича, в них говорится, что Калинин вербовал других людей, не уточняя, сколько и в каких странах.
Калинин пригласил Антича в Россию для встречи с высшим российским военным руководством в 2019-2020 годах. Их начальная цель заключалась во влиянии на сербское гражданское общество, но впоследствии они расширили сферу своей деятельности, включив в нее европейские профсоюзные и ветеранские организации, а в последние месяцы – и членов Европейского парламента.
В частности, Антич использовал свою роль руководителя военного союза Сербии для критики президента Александра Вучича и высшего руководства вооруженных сил страны.
"Они использовали любую возможность для продвижения российской пропаганды, связанной с войной в Украине", - говорится в сообщении со ссылкой на встречи в Сербии и странах ЕС.
В настоящее время Антич находится под стражей по неопределенным обвинениям.
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Щоб його звідти винесли вперед ногами з невизначених причин.
Але ж ні. Русня втрутиться - відпустять.
11 березня 2006 року Слободана Мілошевича знайдено мертвим у його камері в'язниці Гаазького трибуналу. Він помер від серцевого нападу.
14 березня 2006 року Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії закрив справу Слободана Мілошевича."
Я про це, а ви про що?
Зараз у Заходу кишка тонка так робити. Всє народ, всє богоносци. Всяку тварь любі как бліжнєго своєго. Защіта прав людєй і кацапов.