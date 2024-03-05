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Администрация Байдена продолжает вести диалог с конгрессменами обеих партий о помощи Украине, - Салливан
Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом продолжает диалог с конгрессменами о помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время разговора с главой ОП Андреем Ермаком.
"Джейк Салливан заверил собеседника, что администрация Президента Соединенных Штатов Америки продолжает вести диалог с конгрессменами обеих партий, чтобы как можно быстрее достичь согласия Конгресса об одобрении финансирования для Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.
Отмечается, что Ермак и Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте и действиях Сил обороны Украины для отражения российского вторжения.
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2. В нас є фахові дипломати. Є посольство у США. Є Кулеба. Чому ключовим питанням для самого факту існування української державності займається той, чиї посадові обов'язки не відрізняються від завгоспа?
Это вооружение может сегодня быть поставлено Украине, а не через несколько лет , заказанных Белым Домом, на предприятиях США.
Генерал предупредил , ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
Видео можно увидеть и услышать на русском языке , при помощи ИИ:
Интервью с Уэсли Кларком. Правда этой войны раскрыта
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY&t=679s