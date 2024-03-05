Администрация Байдена продолжает вести диалог с конгрессменами обеих партий о помощи Украине, - Салливан

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом продолжает диалог с конгрессменами о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время разговора с главой ОП Андреем Ермаком.

"Джейк Салливан заверил собеседника, что администрация Президента Соединенных Штатов Америки продолжает вести диалог с конгрессменами обеих партий, чтобы как можно быстрее достичь согласия Конгресса об одобрении финансирования для Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Отмечается, что Ермак и Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте и действиях Сил обороны Украины для отражения российского вторжения.

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