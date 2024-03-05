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Новости Помощь Украине Война
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Администрация Байдена продолжает вести диалог с конгрессменами обеих партий о помощи Украине, - Салливан

салліван

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом продолжает диалог с конгрессменами о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время разговора с главой ОП Андреем Ермаком.

"Джейк Салливан заверил собеседника, что администрация Президента Соединенных Штатов Америки продолжает вести диалог с конгрессменами обеих партий, чтобы как можно быстрее достичь согласия Конгресса об одобрении финансирования для Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Отмечается, что Ермак и Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте и действиях Сил обороны Украины для отражения российского вторжения.

Также читайте: Путин "выигрывает каждый день", пока Конгресс США не одобряет необходимую помощь Украине, - Салливан

Автор: 

Конгресс США (1236) США (26877) Салливан Джейк (256)


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Топ комментарии
+4
Ленивые беседы у камина с сигарой и стаканом виски....
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05.03.2024 12:40
+3
Салліван,кращє вжеб мовчали,не тримайте українців за дурнів!Страуси х..ви!
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05.03.2024 13:02
+2
Потому что завхоз узурпировал власть. Кстати когда полномочия зелибобы закончатся он станет спикером вр, что бы рулить дальше. А там даже легче ему будет
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05.03.2024 12:55
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Дякуємо, дядьку Байдену та його команді, за допомогу Україні!
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05.03.2024 12:30 Ответить
1. Чому діалог з ключовим (так, по цей час це все ще так) міжнародним партнером та союзником з незамінним у осяжній перспективі для України ВПК веде не МЗС, а людина, повноваження котрої за усіма дійсними законами України цього ніяк не передбачают?

2. В нас є фахові дипломати. Є посольство у США. Є Кулеба. Чому ключовим питанням для самого факту існування української державності займається той, чиї посадові обов'язки не відрізняються від завгоспа?
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05.03.2024 12:33 Ответить
Потому что завхоз узурпировал власть. Кстати когда полномочия зелибобы закончатся он станет спикером вр, что бы рулить дальше. А там даже легче ему будет
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05.03.2024 12:55 Ответить
і як успіхи ?
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05.03.2024 12:34 Ответить
Ленивые беседы у камина с сигарой и стаканом виски....
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05.03.2024 12:40 Ответить
Дивні діалоги. Як жуйка
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05.03.2024 12:49 Ответить
Лідер вільного світу одним словом.
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05.03.2024 12:58 Ответить
Салліван,кращє вжеб мовчали,не тримайте українців за дурнів!Страуси х..ви!
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05.03.2024 13:02 Ответить
Вдаримо по оркам діалогом.
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05.03.2024 13:12 Ответить
оон заразне !
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05.03.2024 13:53 Ответить
Саліван з єрмаком прорашистська агентура.котра працює саме на зрив допомоги США Україні
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05.03.2024 14:04 Ответить
Четырехзвездный генерал Кларк, в своем интервью, подверг критике Байдена, за капельную помощь Украине (не дать России выиграть, а Украине проиграть): Украине нужны не деньги, им нужно оружие, перчислив типы и марки вооружений (тысячи танков и самолетов , миллионы снарядов, которые подлежат уничтожению...) , стоящие законсервированными в пустыне США.
Это вооружение может сегодня быть поставлено Украине, а не через несколько лет , заказанных Белым Домом, на предприятиях США.
Генерал предупредил , ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...

Видео можно увидеть и услышать на русском языке , при помощи ИИ:
Интервью с Уэсли Кларком. Правда этой войны раскрыта
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY&t=679s
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05.03.2024 21:22 Ответить
 
 