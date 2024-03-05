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Руководство Рады в последнюю минуту отменило заседание парламента на этой неделе, - Ирина Геращенко

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С 6 по 8 марта в Раде должно было состояться заседание, на котором также планировался час вопросов к правительству.

Об этом в Telegram сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Минуту назад президиум и монобольшинство отменили пленарное заседание на этой неделе. Рада должна была собраться 6-8 марта, иметь час вопросов к правительству", - отметила парламентария.

"Европейская Солидарность", добавила Геращенко, выражает протест против бездействия парламента.

"К сожалению, в повестке дня 3 следующих пленарных дней не было важных законов по безопасности, не стояли законопроекты о мобилизации и запрете московских попов, но там были ратификации, другие законопроекты. Депутаты собирались на сессию. Ее отменило монобольшинство и руководство ВР в последнюю минуту ", – добавила она.

В то же время нардеп "Голоса" Ярослав Железняк назвал официальную причину отмены заседания.

"Официальная причина: "срочная необходимость сделать комплексный отчет для Сената США". …Но, вообще, это будет досадно, во время войны заседаний Рады не будет почти месяц", - добавил он.

Также читайте: ВР имеет все шансы принять законопроект о мобилизации до конца марта, - Вениславский

Автор: 

ВР (29264) Геращенко Ирина (1627)


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Топ комментарии
+16
tZE.inform.

Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
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05.03.2024 12:50
+13
нашо те засідання, якщо у уряду нема відповідей...
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05.03.2024 12:35
+13
Здається, це називається "саботаж".
А ще бачив цікаву думку, що коливан випустив за кордон всіх лояльних "слуг" та "зажопників" і на голосування не вистачає голосів. Як варіант (має право на існування)...
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05.03.2024 12:41
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нашо те засідання, якщо у уряду нема відповідей...
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05.03.2024 12:35 Ответить
І дійсно працювать це … не цікаво краще в Монако змотатися з коханками чи в Дубай. А то ця війна вже так наших слуг зморила.
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05.03.2024 12:35 Ответить
Закон про мобілізацію по боку 👿
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05.03.2024 12:36 Ответить
Не на часі...
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05.03.2024 13:01 Ответить
Якщо напала швидка Настя з цього питання, тцк поруч, закону чекати не потрібно
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05.03.2024 13:13 Ответить
Мобілізація триває, повістки роздаються, рекрутинг працює, найвідоміші бойові підрозділи постійно набирають вмотивованих чоловіків та фахівців різного профілю. Всі дуже занепокоєні станом мобілізації можуть в будь-який момент долучитися, а не чекати нового закону та строчити гнівні коментарі на форумі.
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05.03.2024 13:18 Ответить
все так, но всем очень надо было, срочно, (не в 14м году, не в 19м) а вот как раз в 22м на день после (или до) атаки кацапни законы по "тцк" запилить. теперь, опять же - тысячи "правок" за пару дней успели, спешили, а тут вдруг - расслабон, уже никто никуда не спешит. пациент помер может? или уже никому не нужен?
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05.03.2024 17:30 Ответить
Саботаж.
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05.03.2024 12:37 Ответить
"Васьмоє марта бліско-бліско..."
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05.03.2024 12:40 Ответить
... і сердце бьотся как алєнь,
нє подвєді їх всєх піпіска,
в мєждународний жєнській дєнь
З А В І С А
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05.03.2024 12:52 Ответить
А пан обізнаний у рускай класічєскай паезіі...
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05.03.2024 14:14 Ответить
це не класична, а дворова (улічная) поезія...муза 70-х
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05.03.2024 14:29 Ответить
Басьо і Одзакі - теж дворова поезія. Тільки двір японській імператорський.
Який двір, така і поезія...
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05.03.2024 15:26 Ответить
...будь обережна, ластівко!
Не кинь багна
В мою чарчину ненароком!
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05.03.2024 16:07 Ответить
В чужині я
І в ці часи
Ця хокку більш мені пасує:

Сховали хмари друзів!
Гусаку
На самоті віднині вікувати.
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05.03.2024 16:44 Ответить
А керівництво Ради знає, що питати з уряду - твпо, треба з Опи. А з Опи - страшно, бо Єрмак розжене.
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05.03.2024 12:40 Ответить
Здається, це називається "саботаж".
А ще бачив цікаву думку, що коливан випустив за кордон всіх лояльних "слуг" та "зажопників" і на голосування не вистачає голосів. Як варіант (має право на існування)...
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05.03.2024 12:41 Ответить
tZE.inform.

Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
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05.03.2024 12:50 Ответить
Пишуть на тзінформ, що комісія з штатів попередила про бажання бути присутніми на засіданнях, а кворуму нема, то ж і відмінили в паніці. Надіються, що звіт напишуть без врахування вражень від пустих крісел в залі.
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05.03.2024 13:04 Ответить
з іншого боку, навіщо вдавати, що рада щось вирішує, на щось впливає? вирішують дєрьмачня з татаровим й мудрому наріту це досі подобається. пити боржомі вже запізно...
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05.03.2024 13:04 Ответить
но денег им отсыпают ежемесяно на пару (десятков?) танков наверное минимум, чисто по-приколу
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05.03.2024 17:33 Ответить
А хтось там апелює до конгресу, палати представників США, до Польського уряду...
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05.03.2024 13:04 Ответить
Що можна хотіти від Сенату США, якщо українські депутати не можуть зібратися на засідання і йдуть на канікули під час війни.
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05.03.2024 13:05 Ответить
Від Конгресу. До Сенату претензій немає
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07.03.2024 12:50 Ответить
73% зебілів натворили справ...
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05.03.2024 13:12 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1764957231131357312 1 ч

ааааа.... виявилося, що просто треба робити звіт для сенату США. Якщо б не США, то плювати їм до цього було на ті ІФС.
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05.03.2024 13:26 Ответить
у преза-уклоніста-рецидивіста і мононебільшість депутан - також уклоністи
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05.03.2024 13:26 Ответить
Зазвичай, їх діяльність спрямована лише на шкоду країні та населенню, відтак, коли не працюють - менше шкодять. Треба лише позбавити їх платні та інших бонусів, бо платити їм немає за що.
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05.03.2024 13:39 Ответить
які питання? всьо ж понятно
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05.03.2024 13:43 Ответить
зедЄрмаківці вирішили поїхати на екскурсію. За рахунок наших податків, тому ФОПи повинні платити більше . Кава, шашлики, ***..тво. Приїдуть, почмокають, похитають. мар'яна складе план, автомат на ср..ку начепить для селфі. Висновок: зеДЕБІЛИ працюють безсистемно, непрофесійно, тупо показушно. І не іноваційно. Замість відеозвіту керівника військово-цивільної адміністрації у тих областях треба вивезти ср..ки дебілів на .... природу.
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05.03.2024 13:51 Ответить
Отдыхайте,труженики,жабы.
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05.03.2024 14:04 Ответить
Саботаж йде повним ходом
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05.03.2024 14:18 Ответить
А як це - відмінили засідання? А що, так можна було? Хочу - ходжу на роботу, не хочу - не ходжу. Ото слуг собі найняли, це ще вміти треба. Так можна відмінити місяців на два, а чому ні, хто завадить? А тоді Байдена затра...аєм - чому ми не в НАТО і де наші гроші.
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05.03.2024 14:26 Ответить
Може прийшов час розігнати тих ледарів у верховній зраді
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05.03.2024 14:31 Ответить
Та навіщо засідання РАДИ? Що трапилося у державі? Може, росія напала? Нехай ще ОП піде погуляє.
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05.03.2024 15:09 Ответить
Довбані колаборанти з верховної зради і з усього їхнього зеленого опешного уряду.
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07.03.2024 12:55 Ответить
 
 