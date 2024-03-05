Руководство Рады в последнюю минуту отменило заседание парламента на этой неделе, - Ирина Геращенко

С 6 по 8 марта в Раде должно было состояться заседание, на котором также планировался час вопросов к правительству.

Об этом в Telegram сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Минуту назад президиум и монобольшинство отменили пленарное заседание на этой неделе. Рада должна была собраться 6-8 марта, иметь час вопросов к правительству", - отметила парламентария.

"Европейская Солидарность", добавила Геращенко, выражает протест против бездействия парламента.

"К сожалению, в повестке дня 3 следующих пленарных дней не было важных законов по безопасности, не стояли законопроекты о мобилизации и запрете московских попов, но там были ратификации, другие законопроекты. Депутаты собирались на сессию. Ее отменило монобольшинство и руководство ВР в последнюю минуту ", – добавила она.

В то же время нардеп "Голоса" Ярослав Железняк назвал официальную причину отмены заседания.

"Официальная причина: "срочная необходимость сделать комплексный отчет для Сената США". …Но, вообще, это будет досадно, во время войны заседаний Рады не будет почти месяц", - добавил он.

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