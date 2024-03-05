Руководство Рады в последнюю минуту отменило заседание парламента на этой неделе, - Ирина Геращенко
С 6 по 8 марта в Раде должно было состояться заседание, на котором также планировался час вопросов к правительству.
Об этом в Telegram сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Минуту назад президиум и монобольшинство отменили пленарное заседание на этой неделе. Рада должна была собраться 6-8 марта, иметь час вопросов к правительству", - отметила парламентария.
"Европейская Солидарность", добавила Геращенко, выражает протест против бездействия парламента.
"К сожалению, в повестке дня 3 следующих пленарных дней не было важных законов по безопасности, не стояли законопроекты о мобилизации и запрете московских попов, но там были ратификации, другие законопроекты. Депутаты собирались на сессию. Ее отменило монобольшинство и руководство ВР в последнюю минуту ", – добавила она.
В то же время нардеп "Голоса" Ярослав Железняк назвал официальную причину отмены заседания.
"Официальная причина: "срочная необходимость сделать комплексный отчет для Сената США". …Но, вообще, это будет досадно, во время войны заседаний Рады не будет почти месяц", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нє подвєді їх всєх піпіска,
в мєждународний жєнській дєнь
З А В І С А
Який двір, така і поезія...
Не кинь багна
В мою чарчину ненароком!
І в ці часи
Ця хокку більш мені пасує:
Сховали хмари друзів!
Гусаку
На самоті віднині вікувати.
А ще бачив цікаву думку, що коливан випустив за кордон всіх лояльних "слуг" та "зажопників" і на голосування не вистачає голосів. Як варіант (має право на існування)...
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1764957231131357312 1 ч
ааааа.... виявилося, що просто треба робити звіт для сенату США. Якщо б не США, то плювати їм до цього було на ті ІФС.