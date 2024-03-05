Экс-редактор медведчуковского канала Гордийко увольняется из Центра общественного здоровья

Дарья Гордийко, бывшая шеф-редактор телеканала ZIK, сообщила, что уходит с должности заведующей отделом коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава в ответ на протест коллектива, не желавшего работать с "журналистами Медведчука".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 5 марта она написала на своей странице в фейсбук.

"Держаться за должности не вижу смысла. Иду", - написала Гордейко.

Так бывшая шеф-редактор отреагировала на протестные настроения в коллективе коммуникационщиков, выступивших публично против сотрудничества государственного учреждения с топ-менеджером телеканала, годами продвигавшего пророссийские нарративы в Украине. Все пятеро коммуникационщиков ЦОЗ заявили, что подали заявления на увольнение.

Также читайте: Пропагандистку Медведчука Гордейко назначили руководителем отдела коммуникаций ЦОЗ. В знак протеста оттуда уволилось 5 работников, - ИМИ

"Мы вместе с коллегами пытались донести до руководства недопустимость и абсурдность ее пребывания на руководящем посту в государственном учреждении во время войны с Россией. Руководство, к сожалению, нас слышать не захотело. "ЦОС — аполитическая организация", как нам заявили, и прошлое и политические взгляды этого человека руководство не интересуют. Следовательно, все коммуникационщики приняли решение об увольнении из ЦОС", - написала в соцсетях одна из сотрудниц отдела коммуникаций в ЦОС Антонина Доломанжи.

Гордийко в фейсбук написала, намекая на свою работу на канале Медведчука, что "иногда люди ошибаются. Иногда серьезно", подчеркнув, что поддерживает ВСУ "не абстрактно и безлично", так как ее муж воюет.

Пользователи оставили преимущественно возмущенные комментарии к сообщению Гордийко, указывая, в частности, что "в свое время с каналов, которые купил Медведчук, люди увольнялись десятками, чтобы не иметь ничего общего с кумом Путина. А вы шли туда руководить пропагандой, которая травила мозги украинцам и помогала верить, что Россия хорошая".