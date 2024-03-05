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Новости
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Экс-редактор медведчуковского канала Гордийко увольняется из Центра общественного здоровья

гордійко

Дарья Гордийко, бывшая шеф-редактор телеканала ZIK, сообщила, что уходит с должности заведующей отделом коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава в ответ на протест коллектива, не желавшего работать с "журналистами Медведчука".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 5 марта она написала на своей странице в фейсбук.

"Держаться за должности не вижу смысла. Иду", - написала Гордейко.

Так бывшая шеф-редактор отреагировала на протестные настроения в коллективе коммуникационщиков, выступивших публично против сотрудничества государственного учреждения с топ-менеджером телеканала, годами продвигавшего пророссийские нарративы в Украине. Все пятеро коммуникационщиков ЦОЗ заявили, что подали заявления на увольнение.

Также читайте: Пропагандистку Медведчука Гордейко назначили руководителем отдела коммуникаций ЦОЗ. В знак протеста оттуда уволилось 5 работников, - ИМИ

"Мы вместе с коллегами пытались донести до руководства недопустимость и абсурдность ее пребывания на руководящем посту в государственном учреждении во время войны с Россией. Руководство, к сожалению, нас слышать не захотело. "ЦОС — аполитическая организация", как нам заявили, и прошлое и политические взгляды этого человека руководство не интересуют. Следовательно, все коммуникационщики приняли решение об увольнении из ЦОС", - написала в соцсетях одна из сотрудниц отдела коммуникаций в ЦОС Антонина Доломанжи.

Гордийко в фейсбук написала, намекая на свою работу на канале Медведчука, что "иногда люди ошибаются. Иногда серьезно", подчеркнув, что поддерживает ВСУ "не абстрактно и безлично", так как ее муж воюет.

Пользователи оставили преимущественно возмущенные комментарии к сообщению Гордийко, указывая, в частности, что "в свое время с каналов, которые купил Медведчук, люди увольнялись десятками, чтобы не иметь ничего общего с кумом Путина. А вы шли туда руководить пропагандой, которая травила мозги украинцам и помогала верить, что Россия хорошая".

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) СМИ (3839) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+39
Репутаційна пляма "журналюга мертвечука" - це надовго.
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05.03.2024 12:42
+38
Час звільнитися і ригоаналу Подоляку
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05.03.2024 12:41
+24
Проблема не в этой конкретной МАНДЕ а в тех кто этих тварей туда тянет!
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05.03.2024 12:51
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Час звільнитися і ригоаналу Подоляку
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05.03.2024 12:41 Ответить
він у ріднесенькому середовищі, чом йому звільнятися? Як вважаєте, яка мова спілкуваннв в ОП - московитська, чи українська? Як вважаєте, чи святкує ОП Дєнь савєтскай армії, 23 фєвраля? Як вважаєте, чи пояснить колись Зеленський про шашлики та пєрєстать стрєлять?
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05.03.2024 14:00 Ответить
Репутаційна пляма "журналюга мертвечука" - це надовго.
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05.03.2024 12:42 Ответить
З якого року ті канали стали належати козаку-медведчуку?
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05.03.2024 13:06 Ответить
не так щоб і дуже надовго. Тільки до того моменту, коли не скажуть поганого.
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05.03.2024 12:48 Ответить
Рахманін, Кіпіані, Дроздов, Мухарський та інші розуміли це і звільнилися одразу, як мертвечук прибрав до рук той канал... І навіть Діма Гардон відмовився! Хто їй дохтор, що вона вирішила залишитися???
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05.03.2024 12:55 Ответить
Робота у мертвечука це як тату лілії на плечі у Франції у старі добрі часи

Тільки татарова не можемо виколупати з ОПи
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05.03.2024 13:00 Ответить
Та хіба тільки Татарова?
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05.03.2024 13:24 Ответить
там треба колупати всю ОПу. Але як сказав владімссанич - "только чєрєз мой труп".
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05.03.2024 13:37 Ответить
Українці терплячі, як що треба, то почекають
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05.03.2024 14:10 Ответить
так. Треба дати з'*******... кому у Відень, кому за парєбрік...
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05.03.2024 14:15 Ответить
Как у киркорова - у житті кожної людини бувають моменти, коли зайшов у не ті "двері"
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05.03.2024 18:18 Ответить
Не зовсім те.
Бо кіркоров - комформіст і тусовщик, тому "нє тє двєрі" - це його. А та особа робила свій вибір обдумано, не без підстав сподіваючись, що її патрон завжди буде "на коні".
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05.03.2024 18:58 Ответить
"іноді люди помиляються. Іноді серйозно..." Джерело: https://censor.net/ua/n3476923
" Ашипкі нада нє прізнавать, а сммивать. Кроввю!"
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05.03.2024 12:43 Ответить
На підвищення пішла.
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05.03.2024 12:44 Ответить
Ну і пика!
Однояйцевая з Безуглою?
Ну то таке, а ось як таку суцуку медведчуковську відразу на йо...ний шмарафон не взяли оце загадка!
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05.03.2024 12:44 Ответить
А навіщо її туди ставили, щоб людей розігнати?
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05.03.2024 12:45 Ответить
Тест на сприйняття.
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05.03.2024 12:47 Ответить
Вона досі працювала? Руководство ви дебили?
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05.03.2024 12:46 Ответить
Чому разом з нею незвільнилися ті хто її призначення захищав?
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05.03.2024 12:47 Ответить
бо вони апалітічєскіє
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05.03.2024 12:52 Ответить
Хто ж його звільнить, він же єрмак
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05.03.2024 16:20 Ответить
Папік, мабуть приклав недостатньо зусиль для прилаштування, майбутньої паслиці…
Без індивідуальних курсів, отих, тут не обійдеться!

Українці, пильнуймо Україну від сруськага міра та його ригоАНАЛЬНОГО, - акакаяразніца!
Памятаймо Героїв, Захисників України!! Слава України!!
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05.03.2024 12:49 Ответить
Проблема не в этой конкретной МАНДЕ а в тех кто этих тварей туда тянет!
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05.03.2024 12:51 Ответить
Напевне до буцегарні.
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05.03.2024 12:51 Ответить
Того мало. Мав би піти і керівний склад, який цю Гордійко підтримав.
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05.03.2024 12:56 Ответить
Проблема не в подоляку, проблема в брехливому, самозакоханому крадії, який вважає себе президентом, а насправді є оманським зрадником, наркоманом та лайном.
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05.03.2024 12:57 Ответить
Чомусь у всіх, хто топить за мразію, пики такі, що можна в фільмах жахів без гриму знімати. Зайва хромосома мабуть випирає....
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05.03.2024 12:57 Ответить
І копняка під зад курві.
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05.03.2024 12:58 Ответить
Слава Богу! Молодці що зробили розголос! На одну прокацапську устілку менше!!!
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05.03.2024 13:07 Ответить
Слава Богу! Молодці що зробили розголос! На одну прокацапську устілку менше!
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05.03.2024 13:09 Ответить
Це мєлкая сошка,а ось в ОП , засіли жирні ЗЕлені мертвечуковські мухи.
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05.03.2024 13:14 Ответить
Хробаки...
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05.03.2024 16:05 Ответить
Безпринципні люди з вищою освітою небезпечні для суспільства. З цим необхідно боротись шляхом просвіти. Можливо запровадити якісь обовязкові курси підвищення кваліфікації, де викладання гуманітарних дисциплін мало б здійснюватися на основі Прав Людини. Останніми роками нажаль занадто багато уваги приділяється вивченню маніпулятивних методів впливу на аудиторію замість того щоб формувати гуманістичний світогляд. Ефективні заробітчани - "інфлуенсери", "блогери", працівники ЗМІ часто-густо безвідповідально продукують шкідливий для суспільства контент і не розуміють власної глупості.
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05.03.2024 13:21 Ответить
Там ще директор і його заступниця, які це лайно брали на роботу, не кращі за неї.
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05.03.2024 13:22 Ответить
Директор Росада Михайло - потенційний колаборант.
Заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька - потенційна колаборантка.
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05.03.2024 13:28 Ответить
А що трапилось? Почитала коменти на ЦН?😁
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05.03.2024 13:26 Ответить
Вот же беда старая клятая хуторянская наша! Да не в том дело что уходит, и не в том что 5 уволилось в знак протеста! Вот кто **** тварь её туда назначал!? Фамилии, должности, кто родители, кем были, стали, оклады движимость недвижимость итд и тп!!!
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05.03.2024 13:32 Ответить
Зєля, вчися, як роблять більш-менш притомні люди і не влаштовуй істерик після 20го травня, коли буде - точно фсьО і максимум - то буде В.О. президента з урядом народної довіри (і не слугнародної довіри )
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05.03.2024 13:34 Ответить
ТАТАРОВ ВО ВСЕ ГОС СТРУКТУРІ НАПИХАЛ РИГОВ И ДОНЕЦКИХ ОНИ САБОТИРУЮТ НА ВСЕХ ВЕТВЯХ ВЛАСТИ ОТСЮДА ТАКОЙ ХАОС В СТРАНЕ ИДЕТ УНИЧТОЖЕНИЕ СТРАНІ ИЗНУТРИ


Ліза Джокондюк

@MonaLisenko

Не відпускає враження, що зара ситуація в Україні нагадує ту ніч Майдану, коли Майдан з останніх сил тримала горстка сміливців і, якщо не приїде підмога, як тоді автобуси з львів'янами, то.... (((
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05.03.2024 13:57 Ответить
все що стосуеться медведчука,, мае бути тавроване та гнане звiдусiль.
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05.03.2024 13:59 Ответить
Надіюсь, ті хто звільнилися повернуться, тоді це буде хеппі енд.
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05.03.2024 14:02 Ответить
щось я не рощумію
У Києві заочно судитимуть поплічника Медведчука...
а цій посаду..зряплатню..
ЗЕлених не зрозуміти..
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05.03.2024 14:10 Ответить
Може вона ще й сексологиня?. Ті можуть і вміють ...
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05.03.2024 14:56 Ответить
Медведчуківська "шкура" позеленіла...
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05.03.2024 17:40 Ответить
 
 