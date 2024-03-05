Экс-редактор медведчуковского канала Гордийко увольняется из Центра общественного здоровья
Дарья Гордийко, бывшая шеф-редактор телеканала ZIK, сообщила, что уходит с должности заведующей отделом коммуникаций Центра общественного здоровья Минздрава в ответ на протест коллектива, не желавшего работать с "журналистами Медведчука".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 5 марта она написала на своей странице в фейсбук.
"Держаться за должности не вижу смысла. Иду", - написала Гордейко.
Так бывшая шеф-редактор отреагировала на протестные настроения в коллективе коммуникационщиков, выступивших публично против сотрудничества государственного учреждения с топ-менеджером телеканала, годами продвигавшего пророссийские нарративы в Украине. Все пятеро коммуникационщиков ЦОЗ заявили, что подали заявления на увольнение.
"Мы вместе с коллегами пытались донести до руководства недопустимость и абсурдность ее пребывания на руководящем посту в государственном учреждении во время войны с Россией. Руководство, к сожалению, нас слышать не захотело. "ЦОС — аполитическая организация", как нам заявили, и прошлое и политические взгляды этого человека руководство не интересуют. Следовательно, все коммуникационщики приняли решение об увольнении из ЦОС", - написала в соцсетях одна из сотрудниц отдела коммуникаций в ЦОС Антонина Доломанжи.
Гордийко в фейсбук написала, намекая на свою работу на канале Медведчука, что "иногда люди ошибаются. Иногда серьезно", подчеркнув, что поддерживает ВСУ "не абстрактно и безлично", так как ее муж воюет.
Пользователи оставили преимущественно возмущенные комментарии к сообщению Гордийко, указывая, в частности, что "в свое время с каналов, которые купил Медведчук, люди увольнялись десятками, чтобы не иметь ничего общего с кумом Путина. А вы шли туда руководить пропагандой, которая травила мозги украинцам и помогала верить, что Россия хорошая".
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Тільки татарова не можемо виколупати з ОПи
Бо кіркоров - комформіст і тусовщик, тому "нє тє двєрі" - це його. А та особа робила свій вибір обдумано, не без підстав сподіваючись, що її патрон завжди буде "на коні".
" Ашипкі нада нє прізнавать, а сммивать. Кроввю!"
Однояйцевая з Безуглою?
Ну то таке, а ось як таку суцуку медведчуковську відразу на йо...ний шмарафон не взяли оце загадка!
Без індивідуальних курсів, отих, тут не обійдеться!
Українці, пильнуймо Україну від сруськага міра та його ригоАНАЛЬНОГО, - акакаяразніца!
Памятаймо Героїв, Захисників України!! Слава України!!
Заступниця гендиректора Ольга Гвоздецька - потенційна колаборантка.
Ліза Джокондюк
@MonaLisenko
Не відпускає враження, що зара ситуація в Україні нагадує ту ніч Майдану, коли Майдан з останніх сил тримала горстка сміливців і, якщо не приїде підмога, як тоді автобуси з львів'янами, то.... (((
У Києві заочно судитимуть поплічника Медведчука...
а цій посаду..зряплатню..
ЗЕлених не зрозуміти..