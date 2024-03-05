РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10469 посетителей онлайн
Новости
10 331 39

Патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" охранял Керченский пролив, - представитель ВМС Плетенчук

сергій,котов

Патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов" был привлечен к выполнению задач по охране Керченского пролива.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот (корабль "Сергей Котов". - Ред.) конкретно выполнял задачи по охране Керченского пролива, делал это, конечно, незаконно, делал это в территориальных водах Украины, напоминаю, что судоходство запрещено Украиной еще в прошлом году в этой части акватории. Однако россияне не прислушиваются к советам с нашей стороны", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что всего у врага четыре единицы подобных кораблей в составе Черноморского флота, однако два из них уже ликвидированы - "Сергей Котов" и "Павел Державин", находящийся в ремонте. 

По словам Плетенчука, в Крыму остается не так много единиц вражеских кораблей, один судно-ракетоноситель проекта "Каракурт" используется как ПВО, на борту размещен ЗРК "Панцирь С" морского базирования.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что иногда российские корабли выходят в Черное море, однако "недалеко".

"В принципе для них (россиян. – Ред.) ситуация достаточно сложная, они это понимают, поэтому рассредоточение корабельного состава ближе к судной части Черного моря происходит. Но, конечно, покинуть акваторию они не могут", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Азовском море горело судно оккупантов, - ГУР. АУДИО

На утро вторника ни одного вражеского корабля в Черном море не было.

Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"

Ранее сообщалось, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. Позже в ГУР подтвердили уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". Также было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

Автор: 

ВМС (1474) корабль (2042) Крым (26412) Черное море (1485) уничтожение (7040) Плетенчук Дмитрий (169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Гарна робота!
Дякую нашим військовим!
показать весь комментарий
05.03.2024 12:46
+17
тепер буде охороняти протоку від "Марічки".
показать весь комментарий
05.03.2024 12:44
+17
У Остапа Вишні є оповідання "Як сторожа вкрали")
показать весь комментарий
05.03.2024 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тепер буде охороняти протоку від "Марічки".
показать весь комментарий
05.03.2024 12:44 Ответить
...охороняти на дні
показать весь комментарий
05.03.2024 13:06 Ответить
" Патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" охороняв Керченську протоку " від морських дронів... )))))
показать весь комментарий
05.03.2024 14:27 Ответить
У Остапа Вишні є оповідання "Як сторожа вкрали")
показать весь комментарий
05.03.2024 12:46 Ответить
Попереджали ж, щоб не плавав, *ля.
показать весь комментарий
05.03.2024 12:46 Ответить
Гарна робота!
Дякую нашим військовим!
показать весь комментарий
05.03.2024 12:46 Ответить
Шо ця лайба помийна могла охороняти як шо вона себе захистити не змогла?
показать весь комментарий
05.03.2024 12:47 Ответить
Вона була заточена, та посудина на дні,що загроза з неба по повітрю прилетить,а загроза з води прийшла.Просто дурні люди,у нас же навіть на гербі тризуб Посейдона,ми ж чорне море викопали і напустили туди води,Ікар це не у нас літав,у нас може бути або ракета від Корольова, або привіт від копачів моря.
показать весь комментарий
05.03.2024 13:16 Ответить
бичків потрібно підгодовувати , скоро нерест
показать весь комментарий
05.03.2024 12:47 Ответить
Досить бичків, там ожиріння. У крабів сало наросло.
Там у Новоросійську у фауни голодомор. Вщент худющи.
Кацапи - самі затопиться а?
показать весь комментарий
05.03.2024 13:12 Ответить
Груповушку треба с дронами та ракетами. Міст чекає
показать весь комментарий
05.03.2024 12:48 Ответить
Курви, вони відмовились від АБАРДАЖУ !!! То які вони моряки ? Так, звичайні, суходолі черепахи ! Які повзать по узбережжю пляжів, і п'ють солену воду зі стаканчика.
показать весь комментарий
05.03.2024 12:50 Ответить
Покараний московіт, за порушення кордону України!!
Патєрь нєт… усьо ідьот па плану, що не ясно!!
Цивільні та екологія України, непостраждали
показать весь комментарий
05.03.2024 12:51 Ответить
ГУР повідомляє,що на борту шкарабанки котов був гелікоптер ка-29, от тепер цікаво - завтра в статистику втрат його включать чи то не бойова втрата рахується.
показать весь комментарий
05.03.2024 12:53 Ответить
на ньому,кажуть,капітан втік
показать весь комментарий
05.03.2024 13:10 Ответить
- врагу не сдается на гордьій..
- вань, кто там еще остался?
- ейск
- врагу не сдаеться наш гордьій ейск!
показать весь комментарий
05.03.2024 12:55 Ответить
Кажуть - "що сгорить, то не потоне"
А це і сгоріло і потонуло 😁
показать весь комментарий
05.03.2024 12:57 Ответить
,,судна частина"-краще не скажеш ...
показать весь комментарий
05.03.2024 12:59 Ответить
На каво ж ти єйо сєрдєшную пакінул?)))во кручінушка тєпєрь))
показать весь комментарий
05.03.2024 13:05 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2024 13:05 Ответить
Так охороняв,що себе не зміг охоронити)))Отже,наступною ціллю українських безпілотників будуть опори маста)
показать весь комментарий
05.03.2024 13:08 Ответить
Т.Е красные флажки ВМСУ расставлены? Морские свинки с +хромосомой готовы быть спасенными "в полном составе"?
показать весь комментарий
05.03.2024 13:13 Ответить
У ході атаки на корабель «Сергєй Котов» було знищено бортовий гелікоптер Ка-29
показать весь комментарий
05.03.2024 13:14 Ответить
А це навіть краще ніж корито!!!
показать весь комментарий
05.03.2024 13:19 Ответить
то не просто корито, воно було прийнто в флот в липні 22го року, це ************* корабель русні, завдовжки 94м
показать весь комментарий
05.03.2024 13:24 Ответить
та і озброєння не херове
показать весь комментарий
05.03.2024 13:55 Ответить
Дивно, як він взагалі не врізався в опору моста, який охороняв.
показать весь комментарий
05.03.2024 13:27 Ответить
кацапи зі своєю флотилією у Чорному Морі, як карасі у зливному ставку хазяйновитого Українця
показать весь комментарий
05.03.2024 13:30 Ответить
історія флоту русні дуже комічна Вони так вихваляють свій "гєроічєскій" Чорноморський флот, який кожної війни відхвачує феерично-героїчних пі*дов Кримська війна, Перша світова, Громадянська війна, Друга світова, російсько-українська війна. Більш жалюгідного флоту не існувало ніколи.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:02 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2024 14:04 Ответить
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

Выпью сегодня за черноморских бычков и крабиков. И пожелаю им приятного аппетита.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:19 Ответить
іще б ссиклівого та сєрлівого забодать...
показать весь комментарий
05.03.2024 14:23 Ответить
Підрив кацапського "Сергія Котова": ГУР показало нове відео, як дрони "роздерли" корабель.

Для знищення ворожого корабля біля берегів тимчасово окупованого Криму було задіяно ударні українські морські дрони Magura V5.

https://youtu.be/pfwvz43QYxU
показать весь комментарий
05.03.2024 15:17 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2024 16:24 Ответить
Я прочитала, що це той самий "русский военный корабль"що біля острову Зміїний пропонував українцям здатися та був посланий за всім відомим напрямком.
Якщо це так, то доля таки вмівє шуткувати.
показать весь комментарий
05.03.2024 18:13 Ответить
У нього получілось? З новини нє ясно(
показать весь комментарий
05.03.2024 21:51 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 01:16 Ответить
 
 