Патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" охранял Керченский пролив, - представитель ВМС Плетенчук

Патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов" был привлечен к выполнению задач по охране Керченского пролива.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот (корабль "Сергей Котов". - Ред.) конкретно выполнял задачи по охране Керченского пролива, делал это, конечно, незаконно, делал это в территориальных водах Украины, напоминаю, что судоходство запрещено Украиной еще в прошлом году в этой части акватории. Однако россияне не прислушиваются к советам с нашей стороны", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что всего у врага четыре единицы подобных кораблей в составе Черноморского флота, однако два из них уже ликвидированы - "Сергей Котов" и "Павел Державин", находящийся в ремонте.

По словам Плетенчука, в Крыму остается не так много единиц вражеских кораблей, один судно-ракетоноситель проекта "Каракурт" используется как ПВО, на борту размещен ЗРК "Панцирь С" морского базирования.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что иногда российские корабли выходят в Черное море, однако "недалеко".

"В принципе для них (россиян. – Ред.) ситуация достаточно сложная, они это понимают, поэтому рассредоточение корабельного состава ближе к судной части Черного моря происходит. Но, конечно, покинуть акваторию они не могут", – сказал он.

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На утро вторника ни одного вражеского корабля в Черном море не было.

Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"

Ранее сообщалось, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. Позже в ГУР подтвердили уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". Также было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".