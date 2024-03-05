Патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" охранял Керченский пролив, - представитель ВМС Плетенчук
Патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов" был привлечен к выполнению задач по охране Керченского пролива.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Этот (корабль "Сергей Котов". - Ред.) конкретно выполнял задачи по охране Керченского пролива, делал это, конечно, незаконно, делал это в территориальных водах Украины, напоминаю, что судоходство запрещено Украиной еще в прошлом году в этой части акватории. Однако россияне не прислушиваются к советам с нашей стороны", - сказал он в эфире национального телемарафона.
Он добавил, что всего у врага четыре единицы подобных кораблей в составе Черноморского флота, однако два из них уже ликвидированы - "Сергей Котов" и "Павел Державин", находящийся в ремонте.
По словам Плетенчука, в Крыму остается не так много единиц вражеских кораблей, один судно-ракетоноситель проекта "Каракурт" используется как ПВО, на борту размещен ЗРК "Панцирь С" морского базирования.
Спикер ВМС ВСУ отметил, что иногда российские корабли выходят в Черное море, однако "недалеко".
"В принципе для них (россиян. – Ред.) ситуация достаточно сложная, они это понимают, поэтому рассредоточение корабельного состава ближе к судной части Черного моря происходит. Но, конечно, покинуть акваторию они не могут", – сказал он.
На утро вторника ни одного вражеского корабля в Черном море не было.
Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"
Ранее сообщалось, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. Позже в ГУР подтвердили уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". Также было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".
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Дякую нашим військовим!
Там у Новоросійську у фауни голодомор. Вщент худющи.
Кацапи - самі затопиться а?
Патєрь нєт… усьо ідьот па плану, що не ясно!!
Цивільні та екологія України, непостраждали
- вань, кто там еще остался?
- ейск
- врагу не сдаеться наш гордьій ейск!
А це і сгоріло і потонуло 😁
@turkmendagz
Выпью сегодня за черноморских бычков и крабиков. И пожелаю им приятного аппетита.
Для знищення ворожого корабля біля берегів тимчасово окупованого Криму було задіяно ударні українські морські дрони Magura V5.
https://youtu.be/pfwvz43QYxU
Якщо це так, то доля таки вмівє шуткувати.