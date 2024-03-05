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Украинские производители планируют выйти до конца года на отметку в 2 миллиона беспилотников

безпілотник,українській

В Украине есть возможность выпустить 2 миллиона БПЛА до конца года. В этот сектор привлечено около 200 отечественных компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом в эфире общенационального марафона "Єдині новини" заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

"Всех поразила фраза Президента о возможности изготовления в Украине миллиона дронов и многие люди в нее почему-то не поверили. Могу заверить, что Украина в плане производства идет уже далеко за миллион. И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки даже в 2 миллиона ", - сказала Гвоздер.

Она отметила, что по состоянию на сегодняшний день на своих мощностях мы способны изготовить около 150 тыс. единиц БПЛА, а при дополнительном финансировании производство можно нарастить кратно.

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Всего в этом секторе задействованы около 200 отечественных компаний, из которых почти 60 уже привлечены к государственному заказу.

"Также на этот год у нас достаточно амбициозные планы развития рынка комплектующих к беспилотникам. Пока что в Украине есть комплектующие, которые не производятся или производятся в недостаточном количестве из импортного сырья. Поэтому мы хотим локализовать производство определенных компонентов, для чего входим в альянсы с международными партнерами. Украинский рынок комплектующих велик и у него достаточно перспектив, поскольку растет рынок дронов и БПЛА", - добавила замминистра.

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Напомним, Украина уже заключила пять договоров о совместном производстве вооружения с ведущими компаниями мира.

Автор: 

отечественный производитель (14) производство (470) дроны (3986)


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Топ комментарии
+20
про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини"

Дальше можно и не читать
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05.03.2024 13:00
+19
Потрібно робити, а не звиздіти!
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05.03.2024 12:58
+10
Це 200тис, на місяць! Це мільярд дерев-2
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05.03.2024 13:01
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно робити, а не звиздіти!
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05.03.2024 12:58 Ответить
звиздіти їхнє все... Хто ж бачив G2 з лопатою, окрім "Лопати-челендж" в 2019році?
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05.03.2024 13:19 Ответить
Можна задонати і робота прискористья
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05.03.2024 13:29 Ответить
Кому?! Може Притулі...?😁
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05.03.2024 14:29 Ответить
Свідомим волонтерам, які швидко виготовляють і передають дрони нашим воїнам. Наприклад "Дикі шершні", які регулярно публікують відео із ворогом, знищеним народними дронами
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05.03.2024 14:34 Ответить
1000000/12*2=166667 вже використано з обіцяного раніше мільйону? Швидко
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05.03.2024 12:59 Ответить
В притуленої Гані дуже швидкий рот...
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05.03.2024 13:08 Ответить
про це в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини"

Дальше можно и не читать
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05.03.2024 13:00 Ответить
2,5,10 і понеслось.....звіздуни
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05.03.2024 13:01 Ответить
Це 200тис, на місяць! Це мільярд дерев-2
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05.03.2024 13:01 Ответить
І мільярд дронів. З кожного дерева дрон.
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05.03.2024 13:13 Ответить
"*********** - не торби тягать" (Конфуцій)
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05.03.2024 13:04 Ответить
Кстаті, Конфуцій торби не тягав...
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05.03.2024 13:25 Ответить
Отлівайтен людям у вуха
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05.03.2024 13:06 Ответить
а ну всьо панятна, вопросов больше не имею
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05.03.2024 13:07 Ответить
Це панянка зі сабжу?
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05.03.2024 13:27 Ответить
так
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05.03.2024 13:28 Ответить
Головне - хитро прошивайте...
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05.03.2024 13:07 Ответить
Ага, "хрестиком"
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05.03.2024 13:19 Ответить
Волонтери забезпечують армію. А нащо тоді держапарат? ))
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05.03.2024 13:07 Ответить
Даремно роблять такі прогнози - прийде Басалаєва з перевіркою, викладе адреси в мережі і після чергових прильотів можливостей виготовляти БПЛА значно поменшає.
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05.03.2024 13:08 Ответить
Хто із зеленого шобла набреше більше
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05.03.2024 13:08 Ответить
Как в советском анекдоте
Официант при расчете
Сорок да сорок - рубль сорок!
Компот брали?
Нет!!!
Тогда - три шестьдесят...
Счетоводы, бл.....
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05.03.2024 13:10 Ответить
Заступниця міністра не виходить з кухні, збирає дрони. Вона триндіти не буде
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05.03.2024 13:11 Ответить
https://youtu.be/1zT3Aj7FqLM?si=IS1xqWiX3jGtcqsr https://youtu.be/1zT3Aj7FqLM?si=IS1xqWiX3jGtcq.....

О сменяемости власти
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05.03.2024 13:12 Ответить
планують...на вчора
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05.03.2024 13:18 Ответить
скоро
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05.03.2024 13:18 Ответить
"Всіх вразила фраза Президента про можливість виготовлення в Україні мільйона і багато людей в неї чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми сягнемо позначки навіть у 2 мільйони", - сказала Гвоздяр. Джерело: https://censor.net/ua/n3476926

Та зробити можна і 10 мільйонів. Їх же необхідно до ЗСУ поставити. А на третьому місяці року заключено контрактів на 10-15%. Дійсно вразила фраза президента.
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05.03.2024 13:19 Ответить
Можемо розходитися, кіна не буде....
Дрони вже летять, будуть все бамбити...
Завтрашнього дня - демобілізація....
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05.03.2024 13:25 Ответить
Дрони канешно гут, але старий добрий снаряд ніхто не відміняв. І вони потрібні більш ніж дрони...
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05.03.2024 13:29 Ответить
А на початок 2026 року буде 3 мільона. А на 2027 рік буде 4 млн. А 1 мільярд дерев вже посадили ?
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05.03.2024 13:32 Ответить
Планують вийти до кінця року...
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05.03.2024 13:42 Ответить
Ага, в кожній хаті по безпілотнику, і податок з них не забути сплатити. І майські шашлики
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05.03.2024 13:51 Ответить
а чому не сто мільйонів як надоїло це зелене лайно
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05.03.2024 14:03 Ответить
Зє пліснява годує завтраками лохторат, як колись шашликами на першотравень…
де ***** ті дрони, якщо всі волонтерські канали просять донатити на них??? - два роки повномасштабного вторгнення, а ці кнури зелені не роздуплились…
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05.03.2024 14:26 Ответить
Ні дронів,ні снарядів,ні фортифікаційних споруд...нік...я...!
Ще один срок...?!
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05.03.2024 14:31 Ответить
Скоро закінчиться перший квартал цього року. 25% від запланованого вже виготовлено?
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05.03.2024 14:28 Ответить
До кінця березня повинно бути приблизно 400 000 бпла
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05.03.2024 14:29 Ответить
-"плани партии и правітельства"...ну прямо чергова "пятілєтка"...)
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05.03.2024 14:30 Ответить
Триндіти - не мішки носити...снаряди, міни вже в 100500 раз більше виробляють, ніж торік, за два місяці 166,666 тис. дронів вже відвантажили у війська, окопи викопали, лінії з бетону залили, гроші стирили...є-є-є-є... то не то, що ви зрозуміли (єта другоє).
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05.03.2024 14:44 Ответить
У нас війна чи шоу!???
Скиньте ще координати виробництва цих БПЛА 🤦🤦🤦
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05.03.2024 17:36 Ответить
 
 