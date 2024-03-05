Украинские производители планируют выйти до конца года на отметку в 2 миллиона беспилотников
В Украине есть возможность выпустить 2 миллиона БПЛА до конца года. В этот сектор привлечено около 200 отечественных компаний.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом в эфире общенационального марафона "Єдині новини" заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.
"Всех поразила фраза Президента о возможности изготовления в Украине миллиона дронов и многие люди в нее почему-то не поверили. Могу заверить, что Украина в плане производства идет уже далеко за миллион. И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки даже в 2 миллиона ", - сказала Гвоздер.
Она отметила, что по состоянию на сегодняшний день на своих мощностях мы способны изготовить около 150 тыс. единиц БПЛА, а при дополнительном финансировании производство можно нарастить кратно.
Всего в этом секторе задействованы около 200 отечественных компаний, из которых почти 60 уже привлечены к государственному заказу.
"Также на этот год у нас достаточно амбициозные планы развития рынка комплектующих к беспилотникам. Пока что в Украине есть комплектующие, которые не производятся или производятся в недостаточном количестве из импортного сырья. Поэтому мы хотим локализовать производство определенных компонентов, для чего входим в альянсы с международными партнерами. Украинский рынок комплектующих велик и у него достаточно перспектив, поскольку растет рынок дронов и БПЛА", - добавила замминистра.
Напомним, Украина уже заключила пять договоров о совместном производстве вооружения с ведущими компаниями мира.
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Официант при расчете
Сорок да сорок - рубль сорок!
Компот брали?
Нет!!!
Тогда - три шестьдесят...
Счетоводы, бл.....
О сменяемости власти
Та зробити можна і 10 мільйонів. Їх же необхідно до ЗСУ поставити. А на третьому місяці року заключено контрактів на 10-15%. Дійсно вразила фраза президента.
Дрони вже летять, будуть все бамбити...
Завтрашнього дня - демобілізація....
де ***** ті дрони, якщо всі волонтерські канали просять донатити на них??? - два роки повномасштабного вторгнення, а ці кнури зелені не роздуплились…
Ще один срок...?!
Скиньте ще координати виробництва цих БПЛА 🤦🤦🤦