Украинские производители планируют выйти до конца года на отметку в 2 миллиона беспилотников

В Украине есть возможность выпустить 2 миллиона БПЛА до конца года. В этот сектор привлечено около 200 отечественных компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ", об этом в эфире общенационального марафона "Єдині новини" заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

"Всех поразила фраза Президента о возможности изготовления в Украине миллиона дронов и многие люди в нее почему-то не поверили. Могу заверить, что Украина в плане производства идет уже далеко за миллион. И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки даже в 2 миллиона ", - сказала Гвоздер.

Она отметила, что по состоянию на сегодняшний день на своих мощностях мы способны изготовить около 150 тыс. единиц БПЛА, а при дополнительном финансировании производство можно нарастить кратно.

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Всего в этом секторе задействованы около 200 отечественных компаний, из которых почти 60 уже привлечены к государственному заказу.

"Также на этот год у нас достаточно амбициозные планы развития рынка комплектующих к беспилотникам. Пока что в Украине есть комплектующие, которые не производятся или производятся в недостаточном количестве из импортного сырья. Поэтому мы хотим локализовать производство определенных компонентов, для чего входим в альянсы с международными партнерами. Украинский рынок комплектующих велик и у него достаточно перспектив, поскольку растет рынок дронов и БПЛА", - добавила замминистра.

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Напомним, Украина уже заключила пять договоров о совместном производстве вооружения с ведущими компаниями мира.