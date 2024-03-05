За сутки враг потерял на Таврическом направлении более 400 человек. Обстановка сложная, но контролируемая, - Тарнавский

В операционной зоне ОСГВ "Таврія" обстановка остается сложной, но контролируемой. За минувшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, 144 удара дронами-камикадзе, а также совершил 1175 обстрелов.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий ОСГВ "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, произошло 51 боевое столкновение.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия по определенным направлениям и уничтожают оккупантов", - отмечает Тарнавский.

По его словам, общие потери россиян составляют: в живой силе - 417 человек (убитыми и ранеными), в вооружении и военной технике - 2 танка, 9 боевых бронемашин, 9 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня, 1 средство ПВО, 14 автомобилей и 2 единиц спецтехники. Нейтрализовано средствами РЭБ или сбито 329 БПЛА разных типов.

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Также Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад боеприпасов и 5 других важных объектов противника.