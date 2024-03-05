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Новости Война
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РФ до сих пор не отправила танк "Армата" в Украину из-за высокой стоимости производства и возможных репутационных потерь, - британская разведка

армата

Россия, вероятно, не будет отправлять танк "Армата" на передовую для войны против Украины из-за высокой стоимости и возможных репутационных потерь в случае уничтожения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"4 марта 2024 года Сергей Чемезов, глава российского оборонного предприятия "Ростех" заявил, что самый современный российский основной боевой танк (ОБТ) Т-14 "Армата" поступил на вооружение российских вооруженных сил, но не будет переброшен в Украину. Чемезов заявил, что это произошло из-за его высокой стоимости, что ограничивает масштабное производство ОБТ "Армата", - отметили там.

В отчете разведки Великобритании напомнили, что танк "Армата" дебютировал в День Победы 2015 года, заглохнув во время репетиции.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр выследили российский танк в районе Авдеевки и уничтожили его. ВИДЕО

Т-14 "Армата" должна была получить 1-я гвардейская танковая армия в 2021 году, однако маловероятно, что танки были поставлены в какое-либо подразделение на передовой.

"Армата" была замечена во время учений на юге России в декабре 2022 года, и российские информационные агентства заявили, что его будут использовать в Украине.

"На сегодняшний день почти наверняка известно, что ОБТ Т-14 "Армата" не перебросили в Украину. Это достаточно вероятно из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою и необходимости производства большего количества ОБТ, которое можно удовлетворить только за счет других вариантов", - подытожили в разведке.

Также смотрите: Операторы БПЛА наблюдают из блиндажа за результатом своей работы: "П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться, як воно горить". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) россия (95702) танк (2260)


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Топ комментарии
+24
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05.03.2024 13:40
+22
Діди обіщалі ..
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05.03.2024 13:32
+19
Причина в другом- каждой этой вундервафле надо ещё тягач впридачу.
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05.03.2024 13:35
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Правила форума Совет форумчан
Які "репутаційні втрати" можуть бути у русні? Чи я неправильно розумію слово репутація...
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05.03.2024 13:32 Ответить
Коли туалети з діркою у підлозі вирішили називати так, щоб русня ними пишалася

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05.03.2024 13:39 Ответить
Капець... У нас в селах у бiльшостi туалети в хатi...
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05.03.2024 19:50 Ответить
там гальюн глючить - не змиває. Зараз на стадії доводки, виробникам не встигають підвозити оселедців з молоком.
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05.03.2024 13:43 Ответить
Гальюн тіки для морпєхів з *******!
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05.03.2024 21:40 Ответить
гальюн тільки для екіпажу, непальські морпєхи хай серуть прямо з броні.
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05.03.2024 21:52 Ответить
Танки сьогодні - динозаври, навколо яких крутяться маленькі ссавці-хижаки дрони

А золотий динозавр, то взагалі круто ! 😂
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05.03.2024 14:21 Ответить
Ну, поки що вони принаймні своєму глибинному народу можуть втирати про "аналоговнєт на нових фізичних принципах". А ось якщо Армата поїде на фронт і її там жорстко згвалтує якась старенька Бредлі (просто-напросто вибивши своєю гарматою всі прибори спостереження) - розказувати казки про суперпупермегатанк буде значно складніше.
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05.03.2024 14:47 Ответить
Діди обіщалі ..
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05.03.2024 13:32 Ответить
Armata oni xoteli s nemcev ukrast sto te imejet uze davno leopard tipa tanka,no nevislo,a vot u nemcev vyslo na mngo luce leopard 2a8
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05.03.2024 13:32 Ответить
Причина в другом- каждой этой вундервафле надо ещё тягач впридачу.
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05.03.2024 13:35 Ответить
російський винищувач нова комплектація
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05.03.2024 13:36 Ответить
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05.03.2024 13:40 Ответить
усі 12 квадратів де є море 😂👍
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05.03.2024 13:47 Ответить
Не вгадали!!!!!
усі 4 по горизонталі в 5 рядку
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05.03.2024 14:26 Ответить
Серьозно?! Для другої армії світу дорого?! Імперія, яка отримує по 1 мпрд. на день?!! То станьте на коліна перед Кім Чєн Ином - нехай подарує з десяток т-55)).
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05.03.2024 13:42 Ответить
Два танки і один з них не заводиться. Яка ще нахер репутація.
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05.03.2024 13:42 Ответить
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05.03.2024 19:52 Ответить
Там в базовій комплектації не передбачений тягач.
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05.03.2024 13:44 Ответить
кацапи забули золоте правило зброярки:
зброя має бути збалансованою по ефективності, якості та ціні

найкращим танком початку війни за ТТХ був Т-34, а кінця - німецькі киці Тигр та Пантера (із приборами нічного бачення !), але німецькі танки дорогі.
перемогли дешеві Т-34 та "запальничка"-Шерман
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05.03.2024 13:45 Ответить
Перемогла англо- британська авіація, яка знесла заводи що робили тигри.
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05.03.2024 13:49 Ответить
+ 50% відмінних німецьких Тигрів та Пантер були в ремонті 😂

ну, як зараз, чудові, але ніжні Панцергаубиці-200.
найкраща військова техніка - шведська
CV-90 спроектовано так, щоб його міг ремонтувати випускник школи із мінімальним набором інструментів,

а Гріпен може обслуговувати один механік профі і кілька строчників, на відміну від Ф-16
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05.03.2024 14:16 Ответить
Кожной "Арматі" по "рогозіну".
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05.03.2024 13:46 Ответить
Кумедні мавпи ці касапчики ..
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05.03.2024 13:47 Ответить
Є в кацапії традиції - ******* і *******, ось і армата як та цар-пушка, яка ніколи не стріляла, але самая-самая у світі і якщо що то уух всім покаже!
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05.03.2024 13:50 Ответить
армада с вднх, для парадов
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05.03.2024 13:53 Ответить
Клас!
"Основний бойовий танк", що не складає основу при веденні бойових дій - це круто!
Туди ж можна віднести "повітряно-КОСМІЧНІ війська" (космосом там і не пахне, зате вже є ескадрильї підводної авіації, але рід військ ще не створили)
Новояз московитів піднімає настрій
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05.03.2024 13:53 Ответить
Побудували завод (коробку)навіть накрили.
Головне немає станків для виробництва(импортзамещение не канает)
Інструмент для сверління стволів(нім-на)відсутні як вид в раші.
Немає оптики(наведення) ітд (фр-я.)
Немає електроніки яка по проекту.
Спарені мотори того віку,жируть як скаженні 180гал за час всього можлива робота 2год.
Екіпаж 5 офіцерів,буряти не вту хату.
Зато є туалет.
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05.03.2024 13:57 Ответить
пише капська тєлєга -
------------------------
- Сенсация! Танки "Армата" не доехали до фронта. Все слышали? Сам Чемезов заявил!

Друзья, вызывает искреннее удивление бурная реакция на слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова по поводу танков "Армата". Он, напомним, заявил: "Армата", в общем-то, дороговата. По своему функционалу она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е".

Чемезов публично признал, что танков "Армата" в армии нет, во всяком случае в зоне СВО. А теперь следим за руками. В прошлом году мы несколько раз поднимали эту тему. Делали это сознательно, зная, что президенту докладывают совершенно другую информацию.

Приводим цитаты из наших прошлогодних постов. Первый - https://t.me/kremlin_secrets/1562 22 января 2023 года :

Владимир Путин несколько недель назад приказал бросить на фронт танки Т-14 "Армата". Заявление прозвучало на одном из заседаний с военными. Когда на днях президент переспросил, как обстоят дела, глава Генштаба Герасимов, который сейчас управляет группировкой на Украине, ответил, что "в процессе".

После заседания Герасимов созвонился с Шойгу и спросил, а как же обстоят дела на самом деле. Шойгу в ответ рассмеялся и сказал: "А то ты не знаешь. Нет их, бл.. Не едут".

Второй пост, https://t.me/kremlin_secrets/1890 28 марта 2023 года :

С начала года отечественный военпром сумел произвести 0 (ноль) танков "Армата". В целом на фронте и в тылу имеется несколько единиц, но их не используют в боях. При этом в медиа то и дело рассказывают, какой этот танк эффективный и чем лучше любых западных аналогов. Возможно, это потому, что он не применялся вовсе на войне?

Третий пост, https://t.me/kremlin_secrets/2657 15 августа 2023 года :

Ситуация с танками в войсках мягко говоря печальная. В марте мы писали , что за три месяца ни один из обещанных Шойгу танков Т-14 "Армата" не был поставлен на баланс ВС РФ. При этом сам министр обороны уходит от ответа на вопрос, а что же с обещанным чудом техники и когда "Арматы" все же доедут до линии фронта. Минобороны поставлена задача создать картинку, как героические экипажи "Армат" сражаются на передовой. В ближайшее время ожидаем новые "премьеры".

И вот на третьем году СВО оказывается, что танк "Армата" существует по сути поштучно и применять его в боевых действиях армия не может. А сколько пафосу было! Сколько денег было украдено! Президента (да и всех нас) годами обманывали. Очевидно, что в условиях активного применения FPV-дронов, любой танк - хорошая мишень для опытного дронщика, но слова Чемезова звучат примерно так: "Мы бы их ух! Жаль, что нельзя". История танка "Армата" - это история большого мыльного пузыря. Увы, таких пузырей в нашем военпроме достаточно. Интересно, какой из них лопнет следующим.
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05.03.2024 13:58 Ответить
Гранате ркг3 пофиг сколько стоит танк. Сброшенная с дрона любой танк прожигает 😀
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05.03.2024 14:06 Ответить
Звіт про те,чого немає.
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05.03.2024 14:23 Ответить
Бачачи,як горять кацапські аси, пливуть кацапські корита,то про танки і репутацію не на разі. ЗСУ фігачать усе.
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05.03.2024 14:28 Ответить
Так це парадний танк. Так як у нас ЗЄ-для щоденних гундосиків.
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05.03.2024 14:31 Ответить
Там двигуна нема, від слова зовсім…
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05.03.2024 14:32 Ответить
Навпаки, там весь танк навколо двигуна й було побудовано. Інша річ, що двигун цей зовсім не танковий та ще й досі дуже сирий
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05.03.2024 14:40 Ответить
Нема там двигуна, він не працює, металобрухт...
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05.03.2024 14:42 Ответить
Очень сложно оказалось проложить цепной привод от педалей в обитаемой капсуле до коробки передачь в трансмиссионном отделении.
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05.03.2024 14:59 Ответить
Амери Абрамси відправили, бріти - Челенджери. І ті, й інші вже зазнали втрат.
Тільки хоробрі та непереможні кацапи сцють відправити свою срАмату.
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05.03.2024 14:57 Ответить
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05.03.2024 15:00 Ответить
Це Армата?
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05.03.2024 20:08 Ответить
Арматы и Коалиции могут производиться только с помощью Китая, если говорить о промышленых маштабах. Сложно представить что останеться от ВПК рашки без Китая, вряд ли они смогут даже починить или модернизировать Т-54. Смеються с нас, что нам все дает запад а сами ползут в объятия Си Дзиньпина.
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05.03.2024 15:01 Ответить
Армату проектуввали, коли мали доступ до імпортних комплектуючих.
І коли воювали з "умовним противником", а не конкретними українцями.
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05.03.2024 16:36 Ответить
 
 