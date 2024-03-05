РФ до сих пор не отправила танк "Армата" в Украину из-за высокой стоимости производства и возможных репутационных потерь, - британская разведка

Россия, вероятно, не будет отправлять танк "Армата" на передовую для войны против Украины из-за высокой стоимости и возможных репутационных потерь в случае уничтожения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"4 марта 2024 года Сергей Чемезов, глава российского оборонного предприятия "Ростех" заявил, что самый современный российский основной боевой танк (ОБТ) Т-14 "Армата" поступил на вооружение российских вооруженных сил, но не будет переброшен в Украину. Чемезов заявил, что это произошло из-за его высокой стоимости, что ограничивает масштабное производство ОБТ "Армата", - отметили там.

В отчете разведки Великобритании напомнили, что танк "Армата" дебютировал в День Победы 2015 года, заглохнув во время репетиции.

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Т-14 "Армата" должна была получить 1-я гвардейская танковая армия в 2021 году, однако маловероятно, что танки были поставлены в какое-либо подразделение на передовой.

"Армата" была замечена во время учений на юге России в декабре 2022 года, и российские информационные агентства заявили, что его будут использовать в Украине.

"На сегодняшний день почти наверняка известно, что ОБТ Т-14 "Армата" не перебросили в Украину. Это достаточно вероятно из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою и необходимости производства большего количества ОБТ, которое можно удовлетворить только за счет других вариантов", - подытожили в разведке.

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