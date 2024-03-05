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Новости
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"Агентство оборонных закупок" впервые приобретет через Prozorro 20 000 дронов, - Минобороны

зсу,дрони,mavic,мавік

Министерство обороны Украины впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 БААК типа DJI Mavic 3. Ожидаемая стоимость – почти 3 миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал оборонного ведомства

Общая ожидаемая стоимость – почти 3 миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.

"Дроны играют критическую роль в современных военных операциях, обеспечивая надежное осуществление разведывательных, навигационных и атакующих функций. С помощью этих технологий Вооруженные силы Украины смогут эффективнее бить врага и быстрее освободить оккупированные территории", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Закупки будут происходить путем применения рамочного соглашения, что позволит конкурентно закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.

Соответствующие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок:

  • БПАК типа DJI Mavic 3E – 15 000 единиц. Ожидаемая стоимость – 2 000 550 000 грн (без НДС).
  • БПАК типа DJI Mavic 3 Thermal – 5 000 единиц. Ожидаемая стоимость – 989 081 667 грн (без НДС).

Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.

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"Эти тендеры подтверждают нашу приверженность прозрачности и эффективности в области оборонных закупок. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить получение лучших решений для нашей страны и наших военных", – отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Автор: 

беспилотник (3653) Минобороны (9371) Prozorro (212) закупки (760) дроны (3986)


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Топ комментарии
+21
Йшов третій рік повномаштабного вторгнення. МО почало закуповувати безпілотники...
Куди вони так поспішають? А як же дороги?
🤔
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05.03.2024 13:46
+14
Вперше в історії!©
Потужно!©
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05.03.2024 14:01
+12
По їхньому уже закладеному корупційному курсу - 150000 грн. в середньому за шт., коли в інеті поштучно можна купити уже з наваром за 77000-100000 грн. Ну не суки? Уже десь і під когось свого цю крадіжку прокручують? За таку ціну, якщо горить скоро, уже можна зразу було купити, бо армія і так захлинається від недостачі зброї....
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05.03.2024 13:43
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А че так ма...
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05.03.2024 13:38 Ответить
Давайте прикинемо. 20к за 5 місяців. 4к на місяць. Найвеличніший пообіцяв 1млн.. 1 000 000 розділити на 4 000. О, лише 250 місяців чекати. Або 11 (майже) років....
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05.03.2024 23:55 Ответить
По їхньому уже закладеному корупційному курсу - 150000 грн. в середньому за шт., коли в інеті поштучно можна купити уже з наваром за 77000-100000 грн. Ну не суки? Уже десь і під когось свого цю крадіжку прокручують? За таку ціну, якщо горить скоро, уже можна зразу було купити, бо армія і так захлинається від недостачі зброї....
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05.03.2024 13:43 Ответить
Тормоз, де ти бачив в інтернеті Mavic 3e по 77т.грн? Це по-перше, а по-друге, читай комплектацію: там ще Кіт йде на три АКБ і додаткові пропелери
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05.03.2024 16:13 Ответить
Извините, где вы 150 тысяч цену увидели? Написано 15000 штук. Это перепуталось у вас 15000 штук и 150000 гривен за штуку?
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05.03.2024 16:30 Ответить
2000550000 : 15000 =133370
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05.03.2024 17:55 Ответить
Аби ж вони ще приїхали, ті корупційні Мавіки. Ні, всі гроші покрадуть, чорта з два що у військо потрапить.
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05.03.2024 16:47 Ответить
Міноборони, ти зовсім *********? Всім відомо що ваше Прозорро це засіб для приховати корупцію, типа "я нічого не знаю, я виграв на конкурсі". В цивілізованих країнах, у тому числі і в колишній Україні, ціна визначалася за формулою: собівартість+норма рентабельності, і за завищення собівартості можна було покарати винуватців. А не викладати інформацію у відкритий доступ. Дебіли блд.
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05.03.2024 13:46 Ответить
совкодрочер, а що таке собівартість+норма рентабельності??? А про Зорро- це огляд фільму, банєку ти банєку.
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05.03.2024 14:09 Ответить
Йшов третій рік повномаштабного вторгнення. МО почало закуповувати безпілотники...
Куди вони так поспішають? А як же дороги?
🤔
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05.03.2024 13:46 Ответить
Що в .оскві дали добро)))
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05.03.2024 13:55 Ответить
А чому минулого року президент не дав доручення, а шмигаль не профінансував власне виробництво дронів? Не на часі було?
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05.03.2024 13:56 Ответить
патамушта през сказал своіх 1 млн склепают
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05.03.2024 17:58 Ответить
В тому році на дрони виділили 40 млрд грн (Цього року уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників дронів, - Шмигаль)
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05.03.2024 21:21 Ответить
не дочелась бідні що нас окупують
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05.03.2024 14:00 Ответить
Вперше в історії!©
Потужно!©
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05.03.2024 14:01 Ответить
пАтрібно пісЯти пАтужно...
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05.03.2024 14:04 Ответить
Просто помилка!- 200 000 за два місяця... Віриримо Призиденту!
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05.03.2024 14:18 Ответить
20тисяч...то мільйона дронів ми схоже так і не побачимо...як і мільярда дерев...
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05.03.2024 14:26 Ответить
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05.03.2024 14:32 Ответить
Пишіть сукі вартість за одиницю, і вказуйте чи тепловізійний він чи ні. Шо за ціна 130к за не тепловізійний Мавік, та це без НДС (НДС ще 21 відсоток)

Ітого 160к за не тепловізійний Мавік?
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05.03.2024 14:34 Ответить
Що значить "типу Мавік"? Пишіт ТТХ виробу або купуйте у Китаї напряму. Цирк на дроті. Щоб, ****, без жирової "прокладки", то ніяк не можна.
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05.03.2024 14:58 Ответить
Вперше?) ви серйозно?)) 😂😂😂
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05.03.2024 15:23 Ответить
Та невже, нарешті пішло.... А це перші з того міліона який обіцяв найвеличніший? Ато щось для третього року війни забагато
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05.03.2024 17:43 Ответить
Производителю позвонить и заказать за треть от той цены не судьба? Ну да, они ж там по русски не понимают, язык другой. От такое от.
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05.03.2024 18:32 Ответить
от де лафа...
https://www.youtube.com/watch?v=9pEqyr_uT-k
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05.03.2024 21:52 Ответить
как-то, "не раскрывая информацию" писать что купят \китайские\ дроны с конкретным названием это очень секретно, да. еще и на "прозорро" - это типа кто за меньшую наценку с Китая привезет? за защищенную связь\управление наверное никто и не почешется.
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06.03.2024 06:21 Ответить
 
 