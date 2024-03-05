"Агентство оборонных закупок" впервые приобретет через Prozorro 20 000 дронов, - Минобороны

Министерство обороны Украины впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 БААК типа DJI Mavic 3. Ожидаемая стоимость – почти 3 миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал оборонного ведомства

Общая ожидаемая стоимость – почти 3 миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.

"Дроны играют критическую роль в современных военных операциях, обеспечивая надежное осуществление разведывательных, навигационных и атакующих функций. С помощью этих технологий Вооруженные силы Украины смогут эффективнее бить врага и быстрее освободить оккупированные территории", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Закупки будут происходить путем применения рамочного соглашения, что позволит конкурентно закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.

Соответствующие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок:

БПАК типа DJI Mavic 3E – 15 000 единиц. Ожидаемая стоимость – 2 000 550 000 грн (без НДС).

БПАК типа DJI Mavic 3 Thermal – 5 000 единиц. Ожидаемая стоимость – 989 081 667 грн (без НДС).

Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.

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"Эти тендеры подтверждают нашу приверженность прозрачности и эффективности в области оборонных закупок. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить получение лучших решений для нашей страны и наших военных", – отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.