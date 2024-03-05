"Агентство оборонных закупок" впервые приобретет через Prozorro 20 000 дронов, - Минобороны
Министерство обороны Украины впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 БААК типа DJI Mavic 3. Ожидаемая стоимость – почти 3 миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал оборонного ведомства
Общая ожидаемая стоимость – почти 3 миллиарда гривен (без НДС). Срок поставки: до 31 мая 2024 года.
"Дроны играют критическую роль в современных военных операциях, обеспечивая надежное осуществление разведывательных, навигационных и атакующих функций. С помощью этих технологий Вооруженные силы Украины смогут эффективнее бить врага и быстрее освободить оккупированные территории", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Закупки будут происходить путем применения рамочного соглашения, что позволит конкурентно закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.
Соответствующие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок:
- БПАК типа DJI Mavic 3E – 15 000 единиц. Ожидаемая стоимость – 2 000 550 000 грн (без НДС).
- БПАК типа DJI Mavic 3 Thermal – 5 000 единиц. Ожидаемая стоимость – 989 081 667 грн (без НДС).
Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.
"Эти тендеры подтверждают нашу приверженность прозрачности и эффективности в области оборонных закупок. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить получение лучших решений для нашей страны и наших военных", – отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.
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Куди вони так поспішають? А як же дороги?
🤔
Потужно!©
Ітого 160к за не тепловізійний Мавік?
https://www.youtube.com/watch?v=9pEqyr_uT-k