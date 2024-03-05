Спикер ОСГВ "Таврія" Лыховий об оборонных укреплениях под Авдеевкой: Не сплошная линия, а разветвленная система. Все привязано к рельефу

Еще с декабря прошлого года под Авдеевкой на Донетчине были построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, не стоит поддаваться упрощениям, но люди хотят видеть "какую стену".

"На Донбассе оборона не такая, как у россиян по другим направлениям. Все привязано к рельефу, особенностям местности, водным препятствиям. Я лично был на укреплениях, они построены, это не сплошная линия, как кто-то хочет видеть, но это разветвленная система еще с декабря 2023 года", - сказал Лиховой.

Он отметил, что речь идет о танковых капонирах, противотанковых рвах, бетонных бункерах, а также мобильных взводно-опорных пунктах с бронированными капсулами.

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"Те, кто говорят, что у нас нет фортификаций, они, прежде всего, унижают инженерные войска и наши механизированные бригады, которые постоянно выполняют эту работу для усиления обороны. Укреплений много не бывает, хотелось бы еще больше", - заявил военный.