Спикер ОСГВ "Таврія" Лыховий об оборонных укреплениях под Авдеевкой: Не сплошная линия, а разветвленная система. Все привязано к рельефу
Еще с декабря прошлого года под Авдеевкой на Донетчине были построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
По его словам, не стоит поддаваться упрощениям, но люди хотят видеть "какую стену".
"На Донбассе оборона не такая, как у россиян по другим направлениям. Все привязано к рельефу, особенностям местности, водным препятствиям. Я лично был на укреплениях, они построены, это не сплошная линия, как кто-то хочет видеть, но это разветвленная система еще с декабря 2023 года", - сказал Лиховой.
Он отметил, что речь идет о танковых капонирах, противотанковых рвах, бетонных бункерах, а также мобильных взводно-опорных пунктах с бронированными капсулами.
"Те, кто говорят, что у нас нет фортификаций, они, прежде всего, унижают инженерные войска и наши механизированные бригады, которые постоянно выполняют эту работу для усиления обороны. Укреплений много не бывает, хотелось бы еще больше", - заявил военный.
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Чи ти просто прикидаєшся тупим?
https://www.ungazeta.info/?p=28885
маємо лінію Суровікіна?
собі зуби обламали ?
ото так і будуйте, із суцільними мінними полями
Та нixepa не робили. Бо мав місце саботаж.
А керував всім цим поставлений у липні 2019-го головою Донецької ОВА такий собі "ПАша" (як його називає Зеленський). В якого рідний брат - сєпар, співробітник терористичної "мгб днр", через що ще у серпні 2022-го люди зареєстрували https://petition.president.gov.ua/petition/155104 петицію про його термінове зняття з посади, щоби не сталось лихої біди.
Так от, якраз напередодні початку масованого наступу рашистських військ на Авдіївку 10 жовтня 2023, десь у вересні цей ПАша здриснув у Київ на посаду голови АМКУ, вочевидь на відмінно виконавши свою місію по саботажу будівництва оборонних рубежів в Донецькій області.
Русскамірци вміють і чуже вкрасти, і своє захистити.
2. Інженерні споруди з захистом проти артилерії та мінометного вогню є? Ні
3. маскування та протискидні навіси для компенсування впливу дронів є? Ні
4. Бетоновані інженерні споруди довготривалого вогневого впливу з перекриттям секторів обстрілу є? Ні
5. Капаніри для броні з двома виїздами для ведення вогню з закритих позицій є? Ні
Є те, що піхота змогла накопати самостійно. Це й усе. Все інше - брехня та перекладання відповідальності.
ВЦА не впоралися з прямою відповідальністю. ОТУВ та ОСУВ - теж. Тепер лишається лише розповідати про «так і треба. Ви не професіонали. Не експерти. Нічого не розумієте» Сумний результат цих процесів, нажаль, заздалегідь відомий. Але шоу ще якийсь час триватиме. Термін залежить лише від того, скільки часу кацапам знадобиться для більш-менш суттєвого прориву та глибини охоплення ними оперативного простору після цього. Потім Бубочка явить піплу атракціон караючої длані з покаранням низькорангових цапів-відбивайл. І цикл почнеться знову. Ось таке воно, тяжке буття Верховного.