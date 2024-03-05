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Новости
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В Киеве будут заочно судить приспешника Медведчука Гольдарба за государственную измену и информационно-подрывную деятельность

гольдарб

Экс-ведующему телеканалов Медведчука и лидеру запрещенной партии "Союз левых сил" Максиму Гольдарбу грозит до 12 лет тюрьмы. Он обвиняется в распространении вражеской пропаганды и поддержке вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно адвоката, бывшего политика, общественного деятеля, телеведущего запрещенного в Украине телеканала. Он обвиняется в:

  • осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на поддержку государства-агрессора и избегание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины (ч. 6 ст. 111-1);
  • изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Как отмечается, в своих интервью мужчина намеренно и целенаправленно распространял российские нарративы о том, что европейские союзники Украины действительно используют украинцев для сведения счетов с РФ и намерены захватить и разделить между собой земли на Западе Украины.

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"На собственном ютуб-канале фигурант также размещал манипулятивную, искаженную информацию о событиях и исторических фактах, которые касаются Украины, продвигает тезисы российской пропаганды об общей истории и героях. Вину за войну в Украине обвиняемый полностью переводит на США и действующую власть, отрицая и оправдывая вооруженную агрессию РФ", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.

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Напомним, в октябре 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему ведущему телеканалов Медведчука и лидеру запрещенной в Украине политпартии "Союз левых сил" Максиму Гольдарбу.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) пропаганда (3685) СМИ (3839) суд (25112)


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Топ комментарии
+11
Коли вже будуть судити дЄрмака ? За його президентську діяльність. А татарова за судову показуху коли ?
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05.03.2024 13:54
+11
а з цими що??????
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05.03.2024 14:04
+6
Ці переключились і старанно вилизують ЗЕлені дупи від поносу!
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05.03.2024 14:16
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Коли вже будуть судити дЄрмака ? За його президентську діяльність. А татарова за судову показуху коли ?
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05.03.2024 13:54 Ответить
Коли читав вважав що мова йде про голобородька
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05.03.2024 14:14 Ответить
Гольдарбаротька
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05.03.2024 14:31 Ответить
Голобородько всіх надурив. Він же зЕЛЕНСЬкий ! Син батьків. І Коломойського. Онук януковича, та племінник маслюкова.
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05.03.2024 15:13 Ответить
На жаль,тільки при новій владі.
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05.03.2024 14:56 Ответить
Їх можно ОЧНО. Поки що.
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05.03.2024 13:55 Ответить
Як його прізвище перекладається?
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05.03.2024 13:55 Ответить
золота телега
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05.03.2024 14:01 Ответить
Видайте судді, прокурору та іншим дармоїдам зарплату заочно.
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05.03.2024 13:58 Ответить
я чекаю коли будуть судити зеленого мерзотника
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05.03.2024 14:01 Ответить
а з цими що??????
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05.03.2024 14:04 Ответить
Так, як з Мусоліні
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05.03.2024 14:13 Ответить
ну да, ну да... Хіба що переїдуть на його батьківщину.
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05.03.2024 14:18 Ответить
Ці переключились і старанно вилизують ЗЕлені дупи від поносу!
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05.03.2024 14:16 Ответить
А ви що засумували за ними , так половина з них лиже зелі зад на говномарафоні.
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05.03.2024 17:13 Ответить
А за зеленими коли черга?
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05.03.2024 14:20 Ответить
заочно загрожує до 12 років тюрми... Умовно- розстріл, а по факту, тортури холодною мівіною препізедента?
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05.03.2024 14:22 Ответить
Це як зрозуміти?Судять якогось єврея совкодрочера а призначають у МОЗ шалаву з Медведчуковського каналу ZIK як связь с общественностю.
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05.03.2024 14:23 Ответить
 
 