В Киеве будут заочно судить приспешника Медведчука Гольдарба за государственную измену и информационно-подрывную деятельность

Экс-ведующему телеканалов Медведчука и лидеру запрещенной партии "Союз левых сил" Максиму Гольдарбу грозит до 12 лет тюрьмы. Он обвиняется в распространении вражеской пропаганды и поддержке вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно адвоката, бывшего политика, общественного деятеля, телеведущего запрещенного в Украине телеканала. Он обвиняется в:

осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на поддержку государства-агрессора и избегание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины (ч. 6 ст. 111-1);

изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Как отмечается, в своих интервью мужчина намеренно и целенаправленно распространял российские нарративы о том, что европейские союзники Украины действительно используют украинцев для сведения счетов с РФ и намерены захватить и разделить между собой земли на Западе Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-редактор медведчуковского канала Гордийко увольняется из Центра общественного здоровья

"На собственном ютуб-канале фигурант также размещал манипулятивную, искаженную информацию о событиях и исторических фактах, которые касаются Украины, продвигает тезисы российской пропаганды об общей истории и героях. Вину за войну в Украине обвиняемый полностью переводит на США и действующую власть, отрицая и оправдывая вооруженную агрессию РФ", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Также читайте: Пропагандистку Медведчука Гордейко назначили руководителем отдела коммуникаций ЦОЗ. В знак протеста оттуда уволилось 5 работников, - ИМИ

Напомним, в октябре 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему ведущему телеканалов Медведчука и лидеру запрещенной в Украине политпартии "Союз левых сил" Максиму Гольдарбу.