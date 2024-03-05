33,2% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Около трети граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.
Об этом свидетельствует опрос социологической компании SOCIS, проведенный по заказу Цензор.НЕТ.
Так, 33,2% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. 42,2% считают, что в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном. Только 13,7% опрошенных полагают, что события развиваются в правильном направлении.
Более 10% отказались от ответа.
Нынешнюю ситуацию в Украине 79,1% назвали напряженной, 14,3% - опасной, в том числе из-за угрозы ракетных ударов, а 3,2% - стабильной.
Исследование проводилось со 2 февраля по 3 марта 2024 года по заказу Цензор.НЕТ. В общей сложности было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.
Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.
Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области. Максимально учтено количество и структура населения внутри перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу. временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.
Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.ungazeta.info/?p=28885
ЗЄля, 20 мая блізко-блізко!
"ту-ту", "чух-чух" - папа- растофф чекає!👿
право на повалення узурпатора -
"Декларація Незалежності США" -
англо-саксонська юриспруденція, якщо що... 😕
Так що поріг вже пройдено,
справа, як то кажуть, за тригером - спусковим гачком, наприклад, "пройб фортифікацій", "стамбул-2" і т.д