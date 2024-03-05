РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10509 посетителей онлайн
Новости
10 473 46

33,2% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА

біженці,українці

Около трети граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствует опрос социологической компании SOCIS, проведенный по заказу Цензор.НЕТ.

Так, 33,2% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. 42,2% считают, что в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном. Только 13,7% опрошенных полагают, что события развиваются в правильном направлении.

Более 10% отказались от ответа.

опитування

Нынешнюю ситуацию в Украине 79,1% назвали напряженной, 14,3% - опасной, в том числе из-за угрозы ракетных ударов, а 3,2% - стабильной.

опитування СОЦІС ЦН

Также читайте: Более 67% поляков считают причиной проблем своих фермеров решение ЕС об открытии рынка для агропродукции из Украины

Исследование проводилось со 2 февраля по 3 марта 2024 года по заказу Цензор.НЕТ. В общей сложности было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.

Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области. Максимально учтено количество и структура населения внутри перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу. временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

Читайте: Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену, - опрос

Автор: 

опрос (2836) СОЦИС (71) Цензор.НЕТ (137)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
73% никуда не делись. Своими руками расхерачили свою страну. К сожалению, у них со мной одна страна.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:02
+23
показать весь комментарий
05.03.2024 14:13
+18
Я казав і буду казати що ці «опитування» не варті паперу на якому написані. Жодного разу я не потрапляв під ці опитування так саме як мої знайомі та друзі, може когось з Вас опитували, хоч раз?
показать весь комментарий
05.03.2024 14:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
75,4 вважають події катастрофічними. Досить тих хто туди сюди вважати на позитив для влади. Наразі усе як в 2019,але в іншу сторону. Стаття про нездатність зе до дій під час війни написана,прочитана розібрана
показать весь комментарий
05.03.2024 14:00 Ответить
+💯! 👿
показать весь комментарий
05.03.2024 14:06 Ответить
а реша "правільним путьом ідьотє, товаріщі"?
показать весь комментарий
05.03.2024 14:00 Ответить
73% никуда не делись. Своими руками расхерачили свою страну. К сожалению, у них со мной одна страна.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:02 Ответить
Є така проблема

показать весь комментарий
05.03.2024 14:14 Ответить
Это другое
показать весь комментарий
05.03.2024 14:20 Ответить
Та ні. Слава Богу, нашою Державою є Україна, а ти, ФСБешний рюцькомовний покидьок, намагаєшся розколоти НАШЕ суспільство. Мразота падальна.
показать весь комментарий
05.03.2024 15:26 Ответить
Ты, конечно, из 73%.
показать весь комментарий
05.03.2024 16:12 Ответить
Ти руйнуєш країну більше такими висловлюваннями. Він як раз більший ураїнець ніж ти західний чистоплюй. Як нам знати, що ти не фсб шне лайно яке корчить із себе українця?
показать весь комментарий
05.03.2024 19:09 Ответить
Я казав і буду казати що ці «опитування» не варті паперу на якому написані. Жодного разу я не потрапляв під ці опитування так саме як мої знайомі та друзі, може когось з Вас опитували, хоч раз?
показать весь комментарий
05.03.2024 14:04 Ответить
Відвертий САБОТАЖ ПРОТИ ЗСУ. Наші без укріплення. Куди зникли 13 млрд з бюджету
https://www.ungazeta.info/?p=28885
показать весь комментарий
05.03.2024 14:19 Ответить
Я попадав 2 тижні тому на вуличне опитування. Дніпропетровська обл.
показать весь комментарий
05.03.2024 15:29 Ответить
Опрашивали как всегда киевлян которых не ищет ТЦК.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:04 Ответить
У всьому винуваті кияни? А не нагадаєте, чисто випадково, за кого голосували кияни в 2019?
показать весь комментарий
05.03.2024 14:06 Ответить
нагадаю, більшість за нелоха!
показать весь комментарий
05.03.2024 14:15 Ответить
Тищенко, Безугла - цього достатньо
показать весь комментарий
05.03.2024 14:18 Ответить
Себто, "у неправильному" майже у три рази більше, ніж "у правільному"!

ЗЄля, 20 мая блізко-блізко!
"ту-ту", "чух-чух" - папа- растофф чекає!👿
показать весь комментарий
05.03.2024 14:04 Ответить
Зеуйобки вже придумали як обійти 20 травня.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:15 Ответить
Як?! Бо Європа чекає по закону, а не по приколу.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:21 Ответить
наш Закон - Майдан.

право на повалення узурпатора -
"Декларація Незалежності США" -
англо-саксонська юриспруденція, якщо що... 😕
показать весь комментарий
05.03.2024 14:25 Ответить
Так це ж наративи кацапів про Майдан?! Але якщо Майдан 3,то Воля Народу України, то чому б і ні. Європа знає що, час для зе спливає по закону
показать весь комментарий
05.03.2024 14:31 Ответить
до речі, яйцеголовим політологам з ОПи - для революції достаньо й 10% участі населення

Так що поріг вже пройдено,
справа, як то кажуть, за тригером - спусковим гачком, наприклад, "пройб фортифікацій", "стамбул-2" і т.д
показать весь комментарий
05.03.2024 14:32 Ответить
Взагалі то 31 березня воно безробітний!!!!!
показать весь комментарий
05.03.2024 15:09 Ответить
А шо таке? Газ не подешевшав і Кандітєр не сидить?
показать весь комментарий
05.03.2024 14:05 Ответить
щось не можу порахувати, скільким залишилось зебілів з 73% ?? ))
показать весь комментарий
05.03.2024 14:05 Ответить
25,6%
показать весь комментарий
05.03.2024 14:24 Ответить
73% відсотки і залишилося. Побачите на наступних виборах, коли вони за умовного Арестовича проголосують, бо Зє, їх таких красівих обманув гад.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:31 Ответить
66,8 % дебілів - це, як би, забагато
показать весь комментарий
05.03.2024 14:06 Ответить
То есть 66,8% уверены, что сейчас самое время для ремонта дорог и админ зданий?
показать весь комментарий
05.03.2024 14:07 Ответить
Ті 13,7% дотичні до банди херпіду.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:09 Ответить
Ці 33, 2% колись небудь, чим небудь були задоволені?! Бо декому хоч дупу маслом відшаруй......, і що саме вони зробили щоб було у ,,правильному " напрямку!
показать весь комментарий
05.03.2024 14:09 Ответить
Може спочатку навчитеся писати без помилок?
показать весь комментарий
05.03.2024 14:11 Ответить
Та и не говорите, во народ не благодарный
показать весь комментарий
05.03.2024 14:17 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2024 14:13 Ответить
краще б НЕ виліз....
показать весь комментарий
05.03.2024 14:27 Ответить
Там 2ге питання дебільне,для тих кому що все по фіг.
показать весь комментарий
05.03.2024 14:18 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2024 14:19 Ответить
З 19-го року неправильний напрямок…
показать весь комментарий
05.03.2024 14:31 Ответить
Треба бути повним імбіцилом, коли дома війна - казати що все гаразд..
показать весь комментарий
05.03.2024 14:31 Ответить
13,7 % позначені зеленим кольором - нінашо ненамєкаю....
показать весь комментарий
05.03.2024 14:34 Ответить
брехня, 99 считают что опа и все неправильно
показать весь комментарий
05.03.2024 14:54 Ответить
Я думаю - 63%, а то і більше.
показать весь комментарий
05.03.2024 15:02 Ответить
Мені цікаво, той, хто ставив це питання, сам хоч розумів, що він мав на увазі.
показать весь комментарий
05.03.2024 15:12 Ответить
Одне запитання до соцопитування, що означає " не правильний напрямок "???? Вже не перший раз, то розтлумачте!!!
показать весь комментарий
05.03.2024 15:13 Ответить
Остальные 77% ..... выбирают Зеполеона
показать весь комментарий
05.03.2024 16:24 Ответить
 
 