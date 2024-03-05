33,2% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Около трети граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствует опрос социологической компании SOCIS, проведенный по заказу Цензор.НЕТ.

Так, 33,2% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. 42,2% считают, что в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном. Только 13,7% опрошенных полагают, что события развиваются в правильном направлении.

Более 10% отказались от ответа.

Нынешнюю ситуацию в Украине 79,1% назвали напряженной, 14,3% - опасной, в том числе из-за угрозы ракетных ударов, а 3,2% - стабильной.

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Исследование проводилось со 2 февраля по 3 марта 2024 года по заказу Цензор.НЕТ. В общей сложности было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.

Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области. Максимально учтено количество и структура населения внутри перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу. временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

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