По материалам СБУ будут судить экс-нардепа Мураева: следствие завершено, ему грозит до 15 лет тюрьмы
Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу РФ. Фигурант использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.
По материалам СБУ обвинительный акт направлен в суд.
Как установило следствие, Мураев задействовал свой медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ.
В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.
На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.
В июле 2023 года СБУ сообащила экс-нардепу Мураеву о подозрении в государственной измене.
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Евгений Мураев. "В гостях у Дмитрия Гордона" (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=wunxl7-W6Bo
ПОСЛУХТЕ , ЯК ЦЕЙ БАГАТОРАЗІВь САМ СЕБЕ ВИКОРАСТИНИЙ ГОДОН
як він розпалював Україну разом з Мураєвим після приходу вови й що ЗАРАЗ ???
Свідки ЄговиСлуги народу потроху розбредаються, голосів за зєлівські прожекти не вистача!
І прикидаються дурнями, що з чимось борються.
бо Червінський, персональний в"язень дермака-зєлі, чомусь й досі за гратами портнова-татарова, Пороха кошмарять криптовалютні хвойди за викликом, свинохряки-академіки, стефанчуки
робити свою справу, абсолютно впевнені, що їм за це нічого не світить.