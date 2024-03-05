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Новости
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По материалам СБУ будут судить экс-нардепа Мураева: следствие завершено, ему грозит до 15 лет тюрьмы

мураев

Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу РФ. Фигурант использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

По материалам СБУ обвинительный акт направлен в суд.

Как установило следствие, Мураев задействовал свой медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ.

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.

Читайте также: Экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене, - СБУ

На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ⁠ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ⁠ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

⁠Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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⁠Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

В июле 2023 года СБУ сообащила экс-нардепу Мураеву о подозрении в государственной измене.

Автор: 

СБУ (19937) суд (25112) Мураев Евгений (142)


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Топ комментарии
+27
Йому до жопи! Спочатку спіймайта, а потім звітуйте! Краще до ківи відправити!
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05.03.2024 14:43
+16
Давно пора їх, всіх отих "ригів", на цугундер! А скоро їм буде ще й компанія з "служок" - там теж непахане поле зрадників і колаборантів!
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05.03.2024 14:44
+12
Краще б вони тих ригів, що ще по Україні вештаються, половили та десь надійно прилаштували у загратованому просторі. Бо якось спершу дають їм повтікати, а потім хапають повітря і судять. Ті втікачи зараз пересидять за порєбріком, а через 15 років поприїзджають сюди як наче нічого не було, бо витік строк давності.
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05.03.2024 15:01
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Йому до жопи! Спочатку спіймайта, а потім звітуйте! Краще до ківи відправити!
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05.03.2024 14:43 Ответить
невже Гордон дружбана розкрив?
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05.03.2024 18:46 Ответить


Евгений Мураев. "В гостях у Дмитрия Гордона" (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=wunxl7-W6Bo
ПОСЛУХТЕ , ЯК ЦЕЙ БАГАТОРАЗІВь САМ СЕБЕ ВИКОРАСТИНИЙ ГОДОН

як він розпалював Україну разом з Мураєвим після приходу вови й що ЗАРАЗ ???
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05.03.2024 18:53 Ответить
Гордон о подозрении Мураеву- теж ютуб 7 міс тому -
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05.03.2024 18:57 Ответить
А до початку лютого 2022 хіба сліпий не бачив як це гівно після обрання ЗЕ паплюжило Україну !?!?
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06.03.2024 00:12 Ответить
Давно пора їх, всіх отих "ригів", на цугундер! А скоро їм буде ще й компанія з "служок" - там теж непахане поле зрадників і колаборантів!
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05.03.2024 14:44 Ответить
А голосувати тоді у ВРУ хто буде? Свідки Єгови Слуги народу потроху розбредаються, голосів за зєлівські прожекти не вистача!
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05.03.2024 15:17 Ответить
А як Ви собі уявляєте всіх ригів на цугундер, коли країною керують основні риги-антимайданівці єлдак, татаров, смірнов і шурма? А за них горою стояв і стоїть нарід 73%.
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05.03.2024 20:21 Ответить
Цікаво а він суд і вирок буде чекати у київському пентхаусі, чи вже заздалегідь тихенько у ліс попросився піти?
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05.03.2024 14:46 Ответить
Він в Європі зараз, літом в Празі бачили...
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05.03.2024 14:55 Ответить
Та нічого не буде!… Як завжди- усі терміни і сроки вийшли-відпустять цю «кристально-патріотичну людину» з зали суду! А там ще і посаду якусь у міністерстві чи зновстворенному департаменті дадуть!
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05.03.2024 17:33 Ответить
Краще б вони тих ригів, що ще по Україні вештаються, половили та десь надійно прилаштували у загратованому просторі. Бо якось спершу дають їм повтікати, а потім хапають повітря і судять. Ті втікачи зараз пересидять за порєбріком, а через 15 років поприїзджають сюди як наче нічого не було, бо витік строк давності.
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05.03.2024 15:01 Ответить
Ті недобиті риги ''ета другоє''-вони голосують разом із зеленими.
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05.03.2024 15:07 Ответить
Як то краще! Вони разом голосують!
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05.03.2024 15:08 Ответить
Йшов третій рік війни, розпаленої і підтримуваної цією мерзотою. І йому тільки щось загрожує. Я навіть не знаю плакати чи сміятись...
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05.03.2024 15:08 Ответить
Алеж влада не каже, що набрала на " Раду" - єдиний хз що, мураєвських і медвечуківськихх ведучих і журналістів.
І прикидаються дурнями, що з чимось борються.
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05.03.2024 15:10 Ответить
Він землячок Ваські Чипаєва. То і подався в рідні Чебоксари. А помийки на нього записані. Там Олежик Дерипаска за якірного пайщика. Тому дерьмак так і стелиться.
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05.03.2024 15:17 Ответить
..https://www.youtube.com/watch?v=3MpxSVTiSQc а кто Зе та сдєлал? .. яка зе гнида-блдь муру, його, призовного віку, випустила за кордон?..
бо Червінський, персональний в"язень дермака-зєлі, чомусь й досі за гратами портнова-татарова, Пороха кошмарять криптовалютні хвойди за викликом, свинохряки-академіки, стефанчуки
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05.03.2024 15:20 Ответить
Канал почав працювати якраз при них.
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05.03.2024 15:54 Ответить
А ви його зловили?
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05.03.2024 15:47 Ответить
Та йому до дупи ті статті! Головне,що "діло" мураєвих,медведчуків,рабіновичів тощо живе і процвітає в Україні ! Не вірите? Спитайте у татарова
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05.03.2024 15:50 Ответить
Як хіпово засудити тих, хто за поребріком, а ті, хто систематично крадуть зараз в Україні, так і продовжують спокійно
робити свою справу, абсолютно впевнені, що їм за це нічого не світить.
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05.03.2024 16:05 Ответить
Хіпово кажете???, оту усю Писдоту, треба було ще починаючи у чотирнадцятому!!! У ПЕРШУ ЧЕРГУ!!! *******, стріляти та гнати з країни,!, але ТО! мабуть тоді, було не хіпово!(, та не на часі!,(,
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05.03.2024 16:13 Ответить
Сто раз печатал и два года назад, сидит жэка мура-мураев в Вене, пьёт кофе по венски, штрудель яблочный по венски, а когда мотается в Израиль в гости к вадику-гадику, ещё и дули крутит с ним на пару---в какую сторону сказать или сами мы все догадаемся!? Там бабла утырено на 5 поколений вперёд! Шлёпайте приговоры чемоданами---поезд тю-тю с третьего путю!
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05.03.2024 16:20 Ответить
А раніше не можна було цього зробити? Щось заважало?
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05.03.2024 16:25 Ответить
Давно пора. Дуже давно.
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05.03.2024 16:33 Ответить
Слідкуйте за руками: спочатку мураєв розпродає свій бізнес зепідрам, а потім з баблом в кишені в травні 2022-го виїжджає з країни у Відень. Хто його випустив?! Хто у нього скуповував активи?! Ніхто не хоче поцікавитися?
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05.03.2024 17:21 Ответить
Для мене і досі загадка, чому шуфрич не здриснув вчасно. Шо ж йому одному за усіх ригів сидіти? Чому бойко «с таким счастьем и на свободе»? Чому на свободі усі ті журналюги-повії, які на каналі мураєва несли рузкій мір в українські оселі?
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05.03.2024 17:22 Ответить
я думаю таких кадрів підбирають навмисне - чого варте прізвище МУРАєв,ще й пика противна не словянська як в гада якогось.як і ЗЕк -сидів в тюрмі,гопник,тупий і наглий...хоча в партії регіонів були достойніші кандидати - той же Кушнарьов якого вбили,чи хай навіть Бойко чи шуфрич на крайняк - ну не шаповал рецидівіст.хтось навмисне моделює ситуацію.
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05.03.2024 18:37 Ответить
Воно дуже злякалося?
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05.03.2024 21:37 Ответить
 
 