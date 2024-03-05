По материалам СБУ будут судить экс-нардепа Мураева: следствие завершено, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности в пользу РФ. Фигурант использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

По материалам СБУ обвинительный акт направлен в суд.

Как установило следствие, Мураев задействовал свой медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ.

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.

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На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

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⁠ ⁠ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

⁠Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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⁠Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

В июле 2023 года СБУ сообащила экс-нардепу Мураеву о подозрении в государственной измене.