Во втором туре Зеленский без шансов проиграл бы Залужному: 67 на 32% голосов - опрос. ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в этом году, то более трети украинцев поддержали бы политическую силу Валерия Залужного.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS, проведенной по заказу Цензор.НЕТ.Українців запитали, за кого вони віддали б свій голос, якби президентські вибори відбулися у 2024 році.
Наибольшую поддержку имеет Валерий Залужный – 31,3% (41,4% среди определившихся и тех, кто пойдет на выборы) и Владимир Зеленский – 21,7% (23,7%). Далее следуют Петр Порошенко – 4,8% (6,4%), Дмитрий Разумков – 4,2% (5,6%), Сергей Притула – 3,1% (4,1%), Кирилл Буданов – 2,4 % (3,2%), Юлия Тимошенко – 2,1% (2,8%), Алексей Арестович – 1,1% (1,5%), Юрий Бойко – 0,9% (1,1%) и Виталий Кличко – 0,7% (0,9%).
19,2% граждан не определились с выбором или отказались отвечать.
В случае, если бы во второй тур президентских выборов прошли Залужный и Зеленский 48,2% украинцев отдали бы свои голоса за бывшего Главнокомандующего ВСУ (67,5% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). Действующего главу государства поддержали 23,3% граждан (32,5%).
В то же время 14,1% украинцев выступили и против Залужного, и против Зеленского на должности президента Украины.
Всего было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.
Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.
Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Максимально учтено количество и структура населения внутренне перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу; временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.
Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).
Пожалуйста, подождите...
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Нормальна людина проголосує за Порошенка.
Лідор на його фоні скукожився.
№22/219866-еп
https://petition.president.gov.ua/petition/219866
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Так все еще впереди.
И без всяких "би"
Оптимісти засрані!
Чи ти думаєш чого так пижеться недомірок наш? З цими виборами повна невизначеність що буде після травня, як і з майбутнім нашого вінценосного!!!
Єдине що лякає мене, це його афера з конституційним судом і різкий конкурс по набору суддів! Хотя що я дивуюсь на конституцію поклали великий .....й
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Для інформації щодо діяльності зеленського та його шобли.
Р.S. Не порохобот і ніколи їм не буду...
Тепер давай поміркуємо, хто з нас росіянин. Той хто вірить усьому без доказів? Або навпаки? Якщо докази є, то їх навести не проблема. Так приведи.
Мстива бездарність цього так не лишить…
Хотя ви праві, це дуже лякає, але питання в тому кого ж вони питали? Можуть і просто 10 людей з кварталу опитати, і от маєш рейтинг неТряпковича 90%
Стокгольмський синдром - оспівування та романтизація нездорового звʼязку між агресором а жертвою.
І досі величезний рейтинг у буби незважаючи на всі його про@би, це взагалі торба.
Хватить воєнним станом прикриватись, адже він ніколи не закінчиться!
Споглядаючи на різношерстність відгуків дописувачів щодо симпатій до .можливих. кандидатів на президентські вибори--диву даєщся : які ж ми затяті індивідуалісти...як ми. українці. НЕ поважаємо. НЕ любимо один-одного... що готові проголосувати за саму сатанюку. якби - лише НЕ за свого ... Споконвічно дивуємо Світ .обераючи/ з часів сивої давнини / то зайд із вікінгів--поморів. скандинавів... а нині зациклилися на срулятах--гешефтниках... Здавалося б доля надає всім нам ( на краю прірви ) нехай примарний але шанс-- обрати у поводирі людину при тямі . НЕ скомпроментовану у комбінаціях--махінаціях. і видно. що чесну мужню й гідну. фахового військового . що архі- важливо. коли країна стинає в кровавому єдиноборстві з лютою рашо- вражиною ( маю на увазі - В. Залужного ) Так -ні !
Цей стане диктатором--Піночетом ...Ні ! в нього немає дипломатичного досвіду ! ( ніби у ЗЕ-клоуна він був...проте дозволило його кумирам оголосити останнього " Політиком року !? )
Щоправда опісля вчорашнього виступу YOT. Ю Ботусова: " ДБР: ФСБ РФ щодо призначення зрадників у керівництво СБУ..".---прихильників ЗЕ-перевертня явно зменшиться ... З іншого боку:
лемент. аж на сідниці припадають :-- Тільки за іншого. шоколадного срульмана -- ПОРОХА !
Ніби при ньому НЕ квітувала мерзенна корупція... НЕ ошивалася у найближчому провладному оточенні риго-мразота ложкіних. кононенків і НЕ було підступу свинарчуків НЕ вражали витівки " найкращої в Світі банкірші В. Гонтаревої ( із слів Петі). яка намотала шалений капітал. що на королівський замок вистачило у Великобританії... Врешті--решт. зрозумійте : сини Великого Сіона --поклоняються лише одному Богу --Манону ( урвать капітал) Ви їм до одного... Одним словом . визріває оте прикре : НЕ державницький ми народ .якщо НЕ спроможні думати ...чути один- одного...час смертельної загрози... Хоч кроваво вистраждав мати і власну державу і гідне людське життя ...
их лучше спиз...все равно найдется огромное количество долбое... поклонников паяца и он однозначно выборы выиграет. Так чего колотиться?