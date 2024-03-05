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Новости
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Несколько нардепов с 2022 года обновили свои автопарки: объясняют пчеловодством и бизнесом жены

Журналисты, анализируя декларации народных депутатов за 2022 год, обнаружили существенное обновление депутатских автопарков. Автомобили чаще всего записаны на жен, помощников или друзей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Так, народный депутат Василий Петевка приехал на заседание Верховной Рады на новом автомобиле – Volkswagen Touareg 2023 года выпуска. Машина приобретена в начале этого года и зарегистрирована на жену нардепа, поэтому Петьовка не вспоминает во сколько обошлась покупка.

Авто депутата Василя Петьовки - Volkswagen Touareg

Стоимость такого Volkswagen Touareg составляет 90 тысяч долларов. И это уже очередное дорогое авто, на котором журналисты замечали нардепа. Ранее он приезжал на заседание парламента также на Volkswagen Touareg, но 2022 года выпуска. Машина была зарегистрирована на бизнес супруги нардепа – компанию "Партнер". На ней же с момента полномасштабного вторжения появились Mercedes V-класса 2022 года, Mercedes G63 AMG 2023 года, BMW X5 2023 года и Land Cruiser 150 2022 года.

Елітні авто нардепів

Стоимость всех элитных авто, купленных компанией жены нардепа после 24 февраля 2022 года достигает 650 тысяч долларов, то есть 25 миллионов гривен.

На чужом автомобиле "катается" еще один народный депутат - Сергей Литвиненко.

Литвиненко известен тем, что в 2020 году на брифинге прочитал с листочка заявление о том, что Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А уже после полномасштабного вторжения попал в новости как фигурант рейтинга топ-прогульщиков парламентских заседаний.

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В декларации нардепа за 2022 год указано право пользования Toyota Land Cruiser 200 2020 года. В комментарии Bihus.Info Литвиненко сказал, что машину он арендует у своего помощника.

Сергій Литвиненко

Принадлежит автомобиль действительно помощнику нардепа Михаилу Щербану, который в разговоре с журналистами не смог вспомнить во сколько ему обошлась машина. Заверил, что собирали на нее всей семьей: и жена помогала, и родители. По словам мужчины, заработать на авто помогло также пчеловодство. Стоимость такого Toyota Land Cruiser – примерно 60-70 тысяч долларов. Журналистам не удалось найти информацию о значительном достатке или крупном бизнесе Щербана, а сам Литвиненко говорит, что его помощник занимается "волонтерской деятельностью".

Интересно также, что это единственный автомобиль депутатского помощника и, по его словам, он дает его нардепу совершенно бесплатно, а еще тогда, когда он ему нужен:

"Когда ему нужно он приезжает и может брать. Катается. Потом уезжает".

К слову, этим авто Литвиненко не ограничивался. По информации из декларации он также пользовался и BMW 730LD 2020 года. Цены на такие стартуют от 60 тысяч долларов. А принадлежит машина компании "Чапа Стандарт", занимающейся лесозаготовкой и торговлей древесиной. Опять же фирма принадлежит семье еще одного его парламентского помощника, Андрея Коренчука.

Артема Дмитрука, когда-то депутата от "Слуг народа", а ныне члена группы "Відновлення України", журналисты раньше не раз замечали на автомобилях, отсутствующих в его декларации. Объяснял он это тем, что ему дают автомобили прокатиться знакомые, или же его подвозят. В 2023 году в соцсетях было подмечено использование им автомобиля Nissan Leaf 2019 года производства. Электрокар записан на жителя Херсона. Рыночная стоимость такого автомобиля составляет от 14 до 29 тысяч долларов.

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Артем Дмитрук

Также он неоднократно записывал видео из салона автомобиля Toyota Sequoia 2008 производства. Им же Дмитрук приезжает в Верховную Раду. Внедорожник оформлен на Сергея Власюка – боксера из Одесщины, выступавшего в футболке благотворительного фонда Артема Дмитрука. Эта Toyota Sequoia – единственный автомобиль в собственности Власюка. На вторичном рынке стоимость такого внедорожника составляет от 21 до 30 тысяч долларов.

Авто Артема Дмитрука

В декларации за 2022 год нардеп также указал, что арендовал две квартиры в Одессе на 170 и 201.2 квадратных метра соответственно, не указывая расходов на аренду. Судя по соцсетям Дмитрука и его супруги, первая квартира расположена в ЖК "Белый парус". Квартиры со значительно меньшей площадью здесь сейчас сдаются по 38,5 тысяч гривен в месяц. Второе жилье находится в ЖК "Арк Палас". Аренда квартиры с похожей площадью в нем сейчас стоит около 84 тысяч гривен.

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При этом, по декларации Дмитрука, в 2022 году он зарабатывал в Верховной Раде около 38 тысяч гривен в месяц. Кроме зарплаты нардепа, семья Дмитруков получила социальную выплату в размере 10 800 гривен. Следовательно, аренда только одной квартиры должна стоить полную зарплату Артема Дмитрука за месяц.

Автор: 

авто (4214) декларация (1359) депутат (3318) Бигус (193)


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Топ комментарии
+20
Бджолярство, черешні ну і далі по списку..
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05.03.2024 15:08
+17
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05.03.2024 15:07
+14
"идите нафиг из своим Порошенко если будет что не так мі его снесем " - де ці снесуни?
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05.03.2024 15:07
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Правила форума Совет форумчан
А коноплі ніхто не вирощує?? Вставлю такого"деятеля"..)
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05.03.2024 15:06 Ответить
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05.03.2024 15:07 Ответить
нехай смерть з косою цю дівчинку заведе до владіміра путіна
та при ній відрубає косою голову владіміру путіну
владімір путін вкрав дитинсво у цієї дівчинки
владімір путін та його людожери вбивають немовлят
владімір путін повинен сдохнути негайно
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05.03.2024 15:26 Ответить
"идите нафиг из своим Порошенко если будет что не так мі его снесем " - де ці снесуни?
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05.03.2024 15:07 Ответить
Бджолярство, черешні ну і далі по списку..
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05.03.2024 15:08 Ответить
Склотара, недопалки...
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05.03.2024 15:13 Ответить
Мама любит мёд.
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05.03.2024 15:18 Ответить
Ех, а Віктор Федорович, пам'ятаю, книжки писав, і з того мав гешефт. "Дракони зараз сильно поменшали..."
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06.03.2024 06:14 Ответить
Та їм оці зарплати це так ото.1000 доларів вони можуть запросто прогуляти за вечір в ресторані
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05.03.2024 15:10 Ответить
мелітопольські та одеські мамині черешні
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05.03.2024 15:11 Ответить
эти наверное за копейку удавятся и будут до последнего ждать Хйла в Киеве чем за какую-то оборонку подумать\скинуться\не украсть
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05.03.2024 15:11 Ответить
А що, жомової ями ні в кого немає?
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05.03.2024 15:14 Ответить
"насосали" з допомогою зєрмаків та татарових, а потім - "вішенька черешенька"
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05.03.2024 15:14 Ответить
Злодії несплять
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05.03.2024 15:16 Ответить
То тільки "неправільниє" бджоли збирають мед, а добрі бджоли одразу носять власникам Туарегі та Гелікі...
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05.03.2024 15:20 Ответить
Киньте іх у вулик
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05.03.2024 15:22 Ответить
НАБУ пора до роботи! Прямо пора проілюструвати документи на продаж черешні за кордон в промислових масштабах, а також документи від покупців за кордоном. ****, за ідіотів нас мають
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05.03.2024 15:23 Ответить
"Кабмін обрав Директором НАБУ людину з нульовим досвідом розслідування корупції та звʼязками із заступником Єрмака"
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05.03.2024 21:36 Ответить
В мене одне запитання:

І ЩО ДАЛІ???

Щось зміниться? Попінетеся............ пороскидаєте слюну........... По- матюкаєтеся.........
І що змінеться??????? Хтось сяде???? Когось звільнять?????

Був народ терпилою так і залишився - нас грабують 33 роки, а ми і надалі усе терпимо.....
Да-да-да інколи нам кинуть "кісточку", щоб рота заткнути.....
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05.03.2024 15:26 Ответить
чого терпів і на Майдан не виходив?
ждун, да?
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05.03.2024 15:30 Ответить
Виходив і що???
Що змінилося?
Все вернулося взад?
Бо такі як ви за зебобіка проголосували....
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05.03.2024 15:48 Ответить
Жахливо й те, що, скоріше за все, в разі виборів( коли небудь) більшість знов проголосує за нинішнього президента, бо не втік. А його політсила, якщо й не переможе, але залишиться в колі лідерів.
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05.03.2024 20:24 Ответить
Квартира на перукаря, авто на косметолога, шуба на собачку. А сам депутат, як колись відома Юля Тимошенко - злидня, ні кола, ні двора. Просто сукня за мільйон куплена в оплату частинами.
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05.03.2024 15:30 Ответить
Любі мОї,я постраждала за правду і надіюся що ви оберете мене президентом.Президентом я ще не була. А дуже хочеться.
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05.03.2024 16:02 Ответить
..цього чотириокий гидьманцев, ганчірка ригів, звісно, не побачить, а от ФОПів з тисячею грн прибутку готовий скрутити у зебараній ріг
зебіли 73%ві, усі ми живемо так, як ви прикололися та втікли, хто зміг, куди подалі від результатів свого вибору, на валютні пособія...
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05.03.2024 15:31 Ответить
Щось не бачу в списку голову оборонного комітету з електричкою за 180 тис. у.е. яке він взяв щоб зекономити на заміні масла
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05.03.2024 15:52 Ответить
Найбільше з усього цього мене бісить не те скільки вони вкрали,а як вони це все підносять!! Дивляться мені в очі і говорять ** ТИ СКОТИНА!!!**,ні,вірніше **скотиняка**!!!! ,навіть вже не говорять,що тварина,бо це вже піднімає нашу планку,а **скотина**--це якраз те. СУКИ 73%,ЧОГО МОВЧИТЕ,КОГО ВИ НАМ ВИБРАЛИ? Я сам пасічник і навіть не уявлю скільки це меду було в його батька,а саме головне---ПО ЧОМУ ВІН ЙОГО ЗДАВ? Це не ми,це вони СКОТОТВАРЮКИ!!!!!
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05.03.2024 16:37 Ответить
Важка і водночас проста проблема. Доки МИ не зрозуміємо, що НЕ може бути - Президентом, депутатом, міністром, суддею і прокурором людина, яка не може прожити без "геліка", "майбаха", доти путіни будуть нападати на Україну раз-пораз!!! Я зовсім не проти "Геліків" і "Майбахів"... Але, це мрія - футболістів, зірок шоу-бізнесу, бізнесменів приватних фірм з кількістю робітників від 1000 осіб... І за ЖОДНИХ обставин не політиків, суддів, прокурорів або поліциянтів. Це ж елементарно. Ви ж не візьмете працювати на лікеро-горілчаний любителя "піддати". Ні!
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05.03.2024 19:28 Ответить
Бджолярство а також збирання ягод і грибів
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05.03.2024 20:34 Ответить
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05.03.2024 21:24 Ответить
Кому війна,а кому мать родна! Коли ви вже понаїдаєтеся,або подавитеся?
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06.03.2024 01:54 Ответить
Ще можна пояснити, що батьки живуть в селі і тримають свині...
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06.03.2024 03:48 Ответить
Знову ці бджоли.....
А ще дружини бізнесмени, і в той час феміністки щось хочуть?)
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06.03.2024 06:41 Ответить
Я фіг його знає... але від коли це Volkswagen Touareg став елітним авто? Цих туарегів що старіших ревізій,що нових на дорогах є достатньо, і настільки,що явно не тільки депутати їх собі купляють. Елітні авто це майбахи,мазераті,бентлі,ролс-ройси і так далі.
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06.03.2024 07:44 Ответить
Що теж бджоли тримаєш ?
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06.03.2024 08:56 Ответить
Бджоли тримаєш напевно що тільки ти бо автомобіль середнього сегменту собі позволити не можеш А в Україні достатньо людей котрі такі автомобілі собі також позволити можуть. На дорогах їх купу. І Volkswagen ніколи елітним автомобілем точно не був
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06.03.2024 09:27 Ответить
Як людина,котра має повний доступ до авто(СТО),можу трішки поправити. По-перше,на дорогах дійсно багато таких авто,але є маленький нюанс,дуже мало таких авто в містах де населення не більш 200000 тисяч(зрозуміло,що таке місто як Київ,плюнеш-- не промахнешся,туди і Дніпро,Харків,Львів і т.д попадуть в цей перелік),а в таких містах як Каховка,Нікополь і їм подібні,якщо і попадають не одиниці на очі,то майже ВСІ ЦІ АВТО---СТАРІ і з ПРОБІГОМ за 200000тисяч. Тому,що в Німеччині їх і тримають тільки до такого пробігу і не більше,бо то вже в Німеччині ---металолом!! Але фольц 2022-23років і в Німеччині коштує не мало,і наш середняк не кожен купить таке авто,так що не тринди,якщо зрозуміло ти не Арахамія. І фольц таурег-це зовсім не авто середнього класу, він іде навіть вище хонди срв. А ГОЛОВНЕ,що ти випускаєш з виду--це скільки таких **не дорогих** авто в того чи іншого депутата і на кого вони зареестровані,якщо до купи скласти скільки вони всі коштують--то це два елітних!!! За бджіл ти підколов попереднього відписувача,а те що батько депутата на вишнях заробив йому таку купу грошей не бачиш,або коли мамка дала грошей стільки,що при її заробітках до пенсії,потрібно було прожити 10-ть життів,щоб стільки заробити!!!
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06.03.2024 10:17 Ответить
 
 