Несколько нардепов с 2022 года обновили свои автопарки: объясняют пчеловодством и бизнесом жены

Журналисты, анализируя декларации народных депутатов за 2022 год, обнаружили существенное обновление депутатских автопарков. Автомобили чаще всего записаны на жен, помощников или друзей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Так, народный депутат Василий Петевка приехал на заседание Верховной Рады на новом автомобиле – Volkswagen Touareg 2023 года выпуска. Машина приобретена в начале этого года и зарегистрирована на жену нардепа, поэтому Петьовка не вспоминает во сколько обошлась покупка.

Стоимость такого Volkswagen Touareg составляет 90 тысяч долларов. И это уже очередное дорогое авто, на котором журналисты замечали нардепа. Ранее он приезжал на заседание парламента также на Volkswagen Touareg, но 2022 года выпуска. Машина была зарегистрирована на бизнес супруги нардепа – компанию "Партнер". На ней же с момента полномасштабного вторжения появились Mercedes V-класса 2022 года, Mercedes G63 AMG 2023 года, BMW X5 2023 года и Land Cruiser 150 2022 года.

Стоимость всех элитных авто, купленных компанией жены нардепа после 24 февраля 2022 года достигает 650 тысяч долларов, то есть 25 миллионов гривен.

На чужом автомобиле "катается" еще один народный депутат - Сергей Литвиненко.

Литвиненко известен тем, что в 2020 году на брифинге прочитал с листочка заявление о том, что Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А уже после полномасштабного вторжения попал в новости как фигурант рейтинга топ-прогульщиков парламентских заседаний.

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В декларации нардепа за 2022 год указано право пользования Toyota Land Cruiser 200 2020 года. В комментарии Bihus.Info Литвиненко сказал, что машину он арендует у своего помощника.

Принадлежит автомобиль действительно помощнику нардепа Михаилу Щербану, который в разговоре с журналистами не смог вспомнить во сколько ему обошлась машина. Заверил, что собирали на нее всей семьей: и жена помогала, и родители. По словам мужчины, заработать на авто помогло также пчеловодство. Стоимость такого Toyota Land Cruiser – примерно 60-70 тысяч долларов. Журналистам не удалось найти информацию о значительном достатке или крупном бизнесе Щербана, а сам Литвиненко говорит, что его помощник занимается "волонтерской деятельностью".

Интересно также, что это единственный автомобиль депутатского помощника и, по его словам, он дает его нардепу совершенно бесплатно, а еще тогда, когда он ему нужен:

"Когда ему нужно он приезжает и может брать. Катается. Потом уезжает".

К слову, этим авто Литвиненко не ограничивался. По информации из декларации он также пользовался и BMW 730LD 2020 года. Цены на такие стартуют от 60 тысяч долларов. А принадлежит машина компании "Чапа Стандарт", занимающейся лесозаготовкой и торговлей древесиной. Опять же фирма принадлежит семье еще одного его парламентского помощника, Андрея Коренчука.

Артема Дмитрука, когда-то депутата от "Слуг народа", а ныне члена группы "Відновлення України", журналисты раньше не раз замечали на автомобилях, отсутствующих в его декларации. Объяснял он это тем, что ему дают автомобили прокатиться знакомые, или же его подвозят. В 2023 году в соцсетях было подмечено использование им автомобиля Nissan Leaf 2019 года производства. Электрокар записан на жителя Херсона. Рыночная стоимость такого автомобиля составляет от 14 до 29 тысяч долларов.

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Также он неоднократно записывал видео из салона автомобиля Toyota Sequoia 2008 производства. Им же Дмитрук приезжает в Верховную Раду. Внедорожник оформлен на Сергея Власюка – боксера из Одесщины, выступавшего в футболке благотворительного фонда Артема Дмитрука. Эта Toyota Sequoia – единственный автомобиль в собственности Власюка. На вторичном рынке стоимость такого внедорожника составляет от 21 до 30 тысяч долларов.

В декларации за 2022 год нардеп также указал, что арендовал две квартиры в Одессе на 170 и 201.2 квадратных метра соответственно, не указывая расходов на аренду. Судя по соцсетям Дмитрука и его супруги, первая квартира расположена в ЖК "Белый парус". Квартиры со значительно меньшей площадью здесь сейчас сдаются по 38,5 тысяч гривен в месяц. Второе жилье находится в ЖК "Арк Палас". Аренда квартиры с похожей площадью в нем сейчас стоит около 84 тысяч гривен.

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При этом, по декларации Дмитрука, в 2022 году он зарабатывал в Верховной Раде около 38 тысяч гривен в месяц. Кроме зарплаты нардепа, семья Дмитруков получила социальную выплату в размере 10 800 гривен. Следовательно, аренда только одной квартиры должна стоить полную зарплату Артема Дмитрука за месяц.