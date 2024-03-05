ГУР МО назвало потери среди экипажа уничтоженного патрульного корабля "Сергей Котов": 7 безвозвратных и 6 санитарных
Россиянам, вероятно, удалось эвакуировать 52 члена экипажа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"ГУР МО Украины информирует: согласно предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", повлекшей уничтожение судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили:
7 – безвозвратных;
6 – санитарных", - говорится в сообщении.
В то же время, по данным ГУР, 52 члена экипажа, находившихся на корабле, россиянам, вероятно, удалось эвакуировать.
"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", - добавили в разведке.
Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"
Ранее сообщалось, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. Позже в ГУР подтвердили уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". Также было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".
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екіпаж цел і на заданії… Поводирь підводної хлатілії, сам доповів прутіну…
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