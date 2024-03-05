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Новости Война
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ГУР МО назвало потери среди экипажа уничтоженного патрульного корабля "Сергей Котов": 7 безвозвратных и 6 санитарных

котов

Россиянам, вероятно, удалось эвакуировать 52 члена экипажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"ГУР МО Украины информирует: согласно предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", повлекшей уничтожение судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили:

7 – безвозвратных;
6 – санитарных", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным ГУР, 52 члена экипажа, находившихся на корабле, россиянам, вероятно, удалось эвакуировать.

"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", - добавили в разведке.

Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"

Ранее сообщалось, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. Позже в ГУР подтвердили уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". Также было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

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Автор: 

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Топ комментарии
+14
Сумно - сумно аж за краи -- мало потопельників
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05.03.2024 15:19
+13
У кацапів інша статистика .

.
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05.03.2024 15:39
+9
земля їм стекловатою!
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05.03.2024 15:16
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земля їм стекловатою!
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05.03.2024 15:16 Ответить
Вода їм H2SO4!
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05.03.2024 15:18 Ответить
то нехай тіх 52 членів у гб-шних підвалах добьють
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05.03.2024 15:18 Ответить
Пан гуманіст, яких мало.
В підвалах буде лишень початок. А далі, екскурсії по усіх закуточках "нєоб'ятной", в загратованих вагонах, рочків зо 20. І тавро "прєдатєль".
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05.03.2024 15:59 Ответить
У кацапні є шанс бідьш реальний. Слєдствіє суд і прігавор. Далі "мабілізация смивать пазор кровью" в шторм -z і здохнути в посадці чи застрілитись в воронці.
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05.03.2024 16:33 Ответить
Точно. "Мода" ж змінилася. Ваш варіант більш вірогідний.
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05.03.2024 16:41 Ответить
Сумно - сумно аж за краи -- мало потопельників
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05.03.2024 15:19 Ответить
Крабы одобряют
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05.03.2024 15:21 Ответить
Трохи недопрацювали
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05.03.2024 15:21 Ответить
І так непогано
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05.03.2024 15:23 Ответить
Жаль, бычки недокормлены будут
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05.03.2024 15:24 Ответить
Фи усьо врьотє…
екіпаж цел і на заданії… Поводирь підводної хлатілії, сам доповів прутіну…
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05.03.2024 15:25 Ответить
Цікавить доля екіпажу гелікоптера.
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05.03.2024 15:28 Ответить
А за який час корабель пішов на дно?
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05.03.2024 15:31 Ответить
Як дебіли тягнули його до Феодосії.
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05.03.2024 15:39 Ответить
..гівно не тоне? - доведено кот-овцями?
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05.03.2024 15:32 Ответить
Та фсьо. Потонуло.
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05.03.2024 15:40 Ответить
У кацапів інша статистика .

.
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05.03.2024 15:39 Ответить
Най з Чорного моря, якщо хочуть хоч щось спасти.
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05.03.2024 15:42 Ответить
Це якраз той випадок, що ми не будемо сперечатись. 17 то й 17, а 14 мабуть в самоволку пішли.
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05.03.2024 15:51 Ответить
сложно, но можно)
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05.03.2024 16:09 Ответить
Soğucuk kale (новоросійск) теж на Чорному морі однако.
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05.03.2024 17:06 Ответить
Звідки там "чєловєк" взявся?
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05.03.2024 21:28 Ответить
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05.03.2024 15:47 Ответить
malovato budet gruza 200 tolko 7, eto ja bezpokojus pro obed dlia byckov
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05.03.2024 15:53 Ответить
Поматросят и бросят
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05.03.2024 16:08 Ответить
Так мало? Щось слабо віриться. Або у корабля гарний захист для обслуги був, або вони відразу після першого влучання за борт пострибали.
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05.03.2024 16:14 Ответить
Певно, встигли спустити рятувальний плот.
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05.03.2024 16:58 Ответить
6 санитарных - это только те кого в сартире утопили
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05.03.2024 18:24 Ответить
Была санитарная зона, не смогли в сортире спрятаться...
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05.03.2024 19:34 Ответить
Як це "безвісті"? карабас уа тікети до накабздона продав!
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05.03.2024 21:24 Ответить
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05.03.2024 21:46 Ответить
 
 