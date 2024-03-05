МКС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ Соколова и командующего дальней авиацией РФ Кобылаша

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКС.

Ордеры на арест выдали "в контексте ситуации в Украине за вероятные преступления, совершенные, по меньшей мере, с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года".

"Палата предварительного производства признала, что есть достаточные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные силами под их командованием по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года до, по меньшей мере, 9 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

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