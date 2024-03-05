МКС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ Соколова и командующего дальней авиацией РФ Кобылаша
Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКС.
Ордеры на арест выдали "в контексте ситуации в Украине за вероятные преступления, совершенные, по меньшей мере, с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года".
"Палата предварительного производства признала, что есть достаточные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные силами под их командованием по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года до, по меньшей мере, 9 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
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+19 Maria Sofia Douglas #585494
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+11 Самий правий Укр
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і арешт їх рахунків в УСІХ банках і нерухомості по всьому світу ( і також у раши)
і вигнати їх ЖІНОК Ідітей із ЕС США КАНАДИ
Милошевич тоже квакал, что ему наплевать на ордер МУС, был уверен, что его младший брат, посол Сербии в Москве, защитит от тюрьмы при помощи Кремля.
Однако, был арестован в Белграде, закован в наручники сербской же полицией и под конвоем сербских спецназовцев доставлен в голландскую тюрьму, где и сдох...
Будет очень забавно посмотреть, как генерал Кобылаш лет через 5 поедет под конвоем московских полицейских в Гаагскую тюрьму, чтобы присесть там на пожизненное.
Схоже генералітет там і дійсно наклав в штанці , полізли навіть чутки про те що начгенштабу герасімов задумався про відставку . Звісно це лише чутки , але ж відомо що диму без вогню не буває .