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Новости Война
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МКС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ Соколова и командующего дальней авиацией РФ Кобылаша

соколов

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МКС.

Ордеры на арест выдали "в контексте ситуации в Украине за вероятные преступления, совершенные, по меньшей мере, с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года".

"Палата предварительного производства признала, что есть достаточные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные силами под их командованием по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года до, по меньшей мере, 9 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

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Автор: 

арест (10460) россия (95702) Черноморский флот РФ (1561) Международный уголовный суд (234)


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Топ комментарии
+19
Ще потрібно ввести арешти на тих хто посилає літаки знищувати міста України
і арешт їх рахунків в УСІХ банках і нерухомості по всьому світу ( і також у раши)
і вигнати їх ЖІНОК Ідітей із ЕС США КАНАДИ
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05.03.2024 15:43
+12
Всі офіцери ********** які безпосередньо взяли участь в агресивній війні проти України будуть визнані військовими злочинцями. До них самих та всіх членів їх родин мають застосовуватися санкції.
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05.03.2024 15:57
+11
Дешевше і простіше відразу "замовляти" таких виродків..
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05.03.2024 15:38
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О перші пішли зараз інші за свою шкуру і будинок в Монако трошки спереживаються. Щоб не сидіти за ***** решту життя в ЄС тільки є нюанс😅😅😅
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05.03.2024 15:37 Ответить
Ну шо там у кацапов?
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05.03.2024 15:38 Ответить
сЦаря "обирають"..
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05.03.2024 15:39 Ответить
с
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05.03.2024 17:49 Ответить
Дешевше і простіше відразу "замовляти" таких виродків..
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05.03.2024 15:38 Ответить
Ще потрібно ввести арешти на тих хто посилає літаки знищувати міста України
і арешт їх рахунків в УСІХ банках і нерухомості по всьому світу ( і також у раши)
і вигнати їх ЖІНОК Ідітей із ЕС США КАНАДИ
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05.03.2024 15:43 Ответить
Що вже візьмеш з небіжчика Соколова...
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05.03.2024 15:43 Ответить
МКС бере приклад з нашої генпрокуратури. Ці також оголошують підозри нібито задвухсоченому гєнєралу пчєлі.
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05.03.2024 16:27 Ответить
помер же вроде соколов...
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05.03.2024 15:49 Ответить
Випарувався.
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05.03.2024 18:00 Ответить
Всі офіцери ********** які безпосередньо взяли участь в агресивній війні проти України будуть визнані військовими злочинцями. До них самих та всіх членів їх родин мають застосовуватися санкції.
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05.03.2024 15:57 Ответить
Командувач дальноі авіаціі Кабиздох
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05.03.2024 15:58 Ответить
Не командувачі на гашетку натискають.
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05.03.2024 16:05 Ответить
Хороший командувач.потопив за два роки гордость россії увесь Чорноморський Флот 🫡
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05.03.2024 16:20 Ответить
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05.03.2024 16:22 Ответить
Екс.Там нового призначили. а сьогодні ми його поздоровили з призначенням. Ввели в курс справ.
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05.03.2024 17:15 Ответить
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05.03.2024 17:18 Ответить
Фсьо, претенденти на "новічок"
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05.03.2024 17:29 Ответить
Сци-колов дров наколов, високо злетiв ти низько iпанувся об землю яйцями.
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05.03.2024 17:41 Ответить
А можна ми одразу вирок виконаємо?
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05.03.2024 18:22 Ответить
Та їх Путін раніше заарештує за такі втрати
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05.03.2024 18:24 Ответить
На арешт куйла теж ордер є. Користі з нього? Так і ці. Дитячі забавки. Краще б кілера найняли.
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05.03.2024 18:40 Ответить
На все свій час, майте трохи терпцю, запущено невідворотні процеси.
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05.03.2024 19:34 Ответить
Если на кого-то МУС выдал ордер на арест, то уже никогда его не отменит. Это необратимое решение.

Милошевич тоже квакал, что ему наплевать на ордер МУС, был уверен, что его младший брат, посол Сербии в Москве, защитит от тюрьмы при помощи Кремля.

Однако, был арестован в Белграде, закован в наручники сербской же полицией и под конвоем сербских спецназовцев доставлен в голландскую тюрьму, где и сдох...

Будет очень забавно посмотреть, как генерал Кобылаш лет через 5 поедет под конвоем московских полицейских в Гаагскую тюрьму, чтобы присесть там на пожизненное.
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06.03.2024 01:37 Ответить
А хіба той соколов не крякнув під час атаки на штаб москальського флоту?
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05.03.2024 18:53 Ответить
После Котова они его сами отдадут в Гаагу)
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05.03.2024 19:23 Ответить
Немов би ж ця подія так собі , ну видали ордер на арешт двох генералів , подумаєш ,, але , от читаю їхні пабліки і бачу - на кацапії шухер стоїть непоганий такий . Забігали .
Схоже генералітет там і дійсно наклав в штанці , полізли навіть чутки про те що начгенштабу герасімов задумався про відставку . Звісно це лише чутки , але ж відомо що диму без вогню не буває .
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05.03.2024 20:15 Ответить
Нахіба? фсб хай працює!
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05.03.2024 21:30 Ответить
тобто рівно пів року назад голова флоту "загинув" в штабі під час атаки ракетами, а сьогодні його оголосили в розшук????
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05.03.2024 21:49 Ответить
Мацапи не підтвердили його загибель, так що хай буде ордер, на всякий випадок! Авось згодиться!
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06.03.2024 01:46 Ответить
 
 