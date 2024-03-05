Поставщик продовольствия угрожает Минобороны, если оно не пойдет на его условия. ДОКУМЕНТ

Один из наибольших поставщиков питания для Минобороны, компания "Атомсервіс" грозится не выйти на следующие торги, если не будут изменены условия участия в них.

Об этом говорится в письме компании в адрес министра Рустема Умерова, его заместителя Дмитрия Клименкова и руководителя Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Атомсервіс" не устраивает, что компании могут претендовать максимум на 4 лота из объявленных. Хотя требование было установлено еще при прошлом министре обороны коллегиальным органом – оно предполагает не отдавать одной компании больше трети заказа, чтобы не ставить под угрозу обеспечение армии.

"Атомсервіс" против того, чтобы компания получала денежные средства через 50 дней после последней поставки. Хотя в предыдущие недели в материалах в телеграмм каналах ДОТ подвергли критике желание давать подписку поставщикам.

"Атомсервіс" не устраивает, что компании придется поставлять товар в области, отличные от определенных. В то время как ДОТ хочет изменить логику поставок, чтобы военные части передавали заказ ему, а потом уже определять, какой компании ближе довозить.

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"Атомсервіс" против аудита мощностей поставщика. Кроме того, компания считает незаконным установление штрафа за неснабжение вовремя продукта.













Компания также требует привести цены на продукты питания в каталоге к рыночным.

"В случае, если не будут учтены замечания ООО "Атомсервіс" и не приведены предельные цены в Каталоге продуктов питания в соответствии с имеющимися рыночными ценами по состоянию на дату публикации Объявления, ООО "Атомсервіс" не готово и будет принимать участие в объявленной процедуре закупки питания для личного состава Вооруженных сил Украины и не сможет обеспечить поставку продуктов ВСУ в дальнейшем на объявленных дискриминационных условиях", - говорится в письме.

Как известно, в прошлом году "Атомсервіс" выиграл тендеров более чем на 7 миллиардов гривен. В то же время, правоохранители расследуют факты подкупа сотрудниками компании представителей воинских частей для того, чтобы подменить заказанный товар на более дешевый.

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Также правоохранителями уже установлено, что условия договоров Минобопроны с ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР" (№ 286/2/22/13) и ООО "АРМІСЕТ" (№ 286/2/22/41) существенно отличаются в пунктах о необходимости согласования заказчиком заявки на поставку с исполнителем, исходя из наличия продуктов на складе исполнителя.

Положения других договоров не предусматривали обязанности согласования заявки с исполнителем, а наоборот, устанавливали штраф поставщику в размере 20% стоимости непоставленных продуктов. Кроме того, в обоих договорах отсутствует требование об обязательном согласии заказчика на замену исполнителем заказанных продуктов и возложение в таком случае дополнительных расходов именно на исполнителя.

Указанные компании также фигурируют в деле представителя КСЛ Козловского.

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