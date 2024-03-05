Поставщик продовольствия угрожает Минобороны, если оно не пойдет на его условия. ДОКУМЕНТ
Один из наибольших поставщиков питания для Минобороны, компания "Атомсервіс" грозится не выйти на следующие торги, если не будут изменены условия участия в них.
Об этом говорится в письме компании в адрес министра Рустема Умерова, его заместителя Дмитрия Клименкова и руководителя Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова, информирует Цензор.НЕТ.
"Атомсервіс" не устраивает, что компании могут претендовать максимум на 4 лота из объявленных. Хотя требование было установлено еще при прошлом министре обороны коллегиальным органом – оно предполагает не отдавать одной компании больше трети заказа, чтобы не ставить под угрозу обеспечение армии.
"Атомсервіс" против того, чтобы компания получала денежные средства через 50 дней после последней поставки. Хотя в предыдущие недели в материалах в телеграмм каналах ДОТ подвергли критике желание давать подписку поставщикам.
"Атомсервіс" не устраивает, что компании придется поставлять товар в области, отличные от определенных. В то время как ДОТ хочет изменить логику поставок, чтобы военные части передавали заказ ему, а потом уже определять, какой компании ближе довозить.
"Атомсервіс" против аудита мощностей поставщика. Кроме того, компания считает незаконным установление штрафа за неснабжение вовремя продукта.
Компания также требует привести цены на продукты питания в каталоге к рыночным.
"В случае, если не будут учтены замечания ООО "Атомсервіс" и не приведены предельные цены в Каталоге продуктов питания в соответствии с имеющимися рыночными ценами по состоянию на дату публикации Объявления, ООО "Атомсервіс" не готово и будет принимать участие в объявленной процедуре закупки питания для личного состава Вооруженных сил Украины и не сможет обеспечить поставку продуктов ВСУ в дальнейшем на объявленных дискриминационных условиях", - говорится в письме.
Как известно, в прошлом году "Атомсервіс" выиграл тендеров более чем на 7 миллиардов гривен. В то же время, правоохранители расследуют факты подкупа сотрудниками компании представителей воинских частей для того, чтобы подменить заказанный товар на более дешевый.
Также правоохранителями уже установлено, что условия договоров Минобопроны с ООО "ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР" (№ 286/2/22/13) и ООО "АРМІСЕТ" (№ 286/2/22/41) существенно отличаются в пунктах о необходимости согласования заказчиком заявки на поставку с исполнителем, исходя из наличия продуктов на складе исполнителя.
Положения других договоров не предусматривали обязанности согласования заявки с исполнителем, а наоборот, устанавливали штраф поставщику в размере 20% стоимости непоставленных продуктов. Кроме того, в обоих договорах отсутствует требование об обязательном согласии заказчика на замену исполнителем заказанных продуктов и возложение в таком случае дополнительных расходов именно на исполнителя.
Указанные компании также фигурируют в деле представителя КСЛ Козловского.
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це ж зрадники..
іде війна на виживання і ніяка зброя сама не переможе ворога..
Водночас правоохоронці розслідують факти підкупу співробітниками компанії представників військових частин для того, щоб підмінити замовлений товар на більше дешевий. Джерело:
Ну, і? Хтось притомний з такими "прошеними" справу буде мати? Ні, я розумію, що в наших реаліях аудит - той ще квест. Але ви ж також не на три копійки підписуєтесь. Я вже мовчу на що саме.
Дуже нездорова ситуація виникла в тилу української армії. Усе навіть серйозніше, ніж яйця по 17, бо на цей раз взагалі можуть зірватися харчові тендери для ЗСУ.
Джерелом проблеми є новостворений «Державний оператор тилу» (ДОТ) на чолі з Арсеном Жумаділовим. Ми знов стикаємось з непростим вибором оцінки дій чергового чиновника: це просто критична некомпетентність (і тоді все не так страшно, хоча і дуже погано), чи все ж наслідок свідомих дій?
Бо, нагадаю, дружина Жумаділова свідомо, «щоб навідувати батьків в Криму», стала громадянкою РФ, і цей український топ-чиновник не бачить в цьому проблем https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fsociety%2Fhendirektor-derzhavnoho-operatora-tilu-zhumadilov-viznav-shcho-joho-druzhina-maje-pasport-rf-968902.html%3Ffbclid%3DIwAR2Rbrbu-qk3kSWjropGH7qRAtkz7DFgG8XoNHwIbSbR_lMGw3VEggNhvSY&h=AT2cSaW6A0aLQZdO49IoBTUZvN_QJ-pJo5g-DnsycGMgIXCUnNjNBXbQuDIWotAJcDTPQQGZsXh-JGq4ZZCdCIMxJXEkvX2_xnepB18QNV0KfqowbGALR3O-rMnN6qBTxeKCBAoM3-PFRpEs3KNcWaBybw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://glavcom.ua/.../hendirektor-derzhavnoho-operatora... . А от сам Жумаділов і його брат займалися (і їхня фірма «Атлант сервіс» досі займається https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fblogs%2F3467372%2Fz_skadovska_do_moskvi_nazad_do_mnoboroni%3Ffbclid%3DIwAR0UKrqKLjMx76wPW5nfeGTcyDOVZfK302ddoSE2tt6TnWVkXmeIMV2DMX4&h=AT3VUIMNkYec2kqB9I-DbXTRRLHl6lUgxEUH65W3KHtYC1U11OjJlE7iftp-gZ2KJxJGDxFnBG17uwmRkcY0xDbcZNrGCCHo04p-ikrGWYK4-qeuZ7EDUw4mtb0zfr2wbmi5qucSUnOejBRpE8Gj-sdV0w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://censor.net/.../z_skadovska_do_moskvi_nazad_do... ) перевезеннями з України на окуповані території. Ба більше: фірма зараз надає послуги з вивезення українських чоловіків призовного віку до Росії.
Сплата податків в Росії (тобто, якщо так дивитись, ст.258-5 ККУ «Фінансування тероризму») - це дрібниці. Серйозніше те, що боєздатність українських військ (бо спроможність поїсти - це критично важливо) залежить від особи, котра не може не мати зв'язків в Росії. Адже без прямих контактів з російськими чиновниками і представниками спецслужб під час війни перетин кордонів Росії і окупованих територій неможливий, це очевидно. Так, теоретично подібним призначенням передують перевірки, але маємо що маємо.
Міністр оборони, наскільки можна судити, віддав Жумаділову управління харчовими закупівлями з розрахунку навести там порядок. Але Жумаділов, очевидно, не зміг втриматись від спокуси трохи скористатись отриманими ресурсами і важелями впливу: крупні тендери, крупні суми... І безперебійне постачання армії їжі опинилось на межі зриву: бо є конкретні терміни, коли треба встигати укласти угоди. То Жумаділов не встиг, бо не встиг, бо не звик? Чи не встиг, бо намагається протиснути необхідні тендери?
22 лютого суд скасував торги https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapostrophe.ua%2Fua%2Fnews%2Fbusiness%2F2024-02-24%2Feto-fiasko-gosudarstvennyj-operator-tyla-minoborony-provalil-zakupki-pitaniya-dlya-armii%2F314873%3Ffbclid%3DIwAR1-p799j0DN3SYWidfRryODSkJcyS6YOiuI_lrZ4bUgbVfs0xEBecIFpPs&h=**********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://apostrophe.ua/.../eto-fiasko.../314873 . Це відбулось на тій підставі, що Держоператор тилу Жумаділова «розробив дискримінаційні вимоги закупівель» для постачальників харчування. Чиновник хотів протягнути в переможці ритейл https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforbes.ua%2Fcompany%2Fslova-koruptsiya-ta-zsu-mayut-buti-nepoednuvanimi-gendirektor-derzhavnogo-operatora-tilu-arsen-zhumadilov-pro-novu-model-postachannya-kharchiv-dlya-zsu-ta-vimogi-do-biznesu-publichne-intervyu-20022024-19303%3Ffbclid%3DIwAR334AkpyKAx3Cp3IhuGfPWDPVuzUs2iUWMhi6Z-9a9Xe3pRKUcRAzsJMDY&h=AT2baABZF1BrINW86NDIIyedLPInc-xJPCBdmJ8j-tl8TIf_WxKEbUiVY9rCqqf2xci19a30N-4Lu9OZoTQP30laqTpkJyk-QqBQu04lzw1tCEgzN2DHQfdL3NA28USssx26ryBDnLX8X60olZmba7J-pw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://forbes.ua/.../slova-koruptsiya-ta-zsu-mayut-buti... . Але навіть ритейлери не ризикнули прийти на аукціони з надто топорними умовами https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiz.nv.ua%2Fukr%2Fconsmarket%2Ftorgovelni-merezhi-vidmovilisya-brati-uchast-u-tenderah-na-postachannya-produktiv-dlya-zsu-prichini-50396695.html%3Ffbclid%3DIwAR23Gc91w93W8RNidUTkWJP8m9UbKGkDpSDENyXwuDPurq4zeXtoI1PTkX8&h=AT2nhItah5WaNmLGGJRCm448z_ULruBe5-pUmzV8bFJLRuX6Zi1k4uq7o2CY3c9_5pVbO4-HozJjwdtS1fB0tfJ4F4pdtUzgZ8wqMhdZXxxKx-VsZ8shWCACwvUzU6yQ-62S36mas8ouMQEJfBYWtbz0ug&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://biz.nv.ua/.../torgovelni-merezhi-vidmovilisya... . І лише цей факт вже мав привернути дуже прискіпливу увагу до ситуації.
Це що, помста за зірвані аукціони, на яких Жумаділову не вдалося віддати мільярдні контракти ритейлу? Йдеться дійсно про постачання на мільярди: 3,76 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-02-014792-a%3Ffbclid%3DIwAR3EXYHthvsMx0Bw6hAg1fsP3ScQctRdNdrAm8lKv5H_94lCr3_32mbWXtg&h=AT33XAKLXePNOSXwZWKj5pQy_6cgP4LFi1_wLx-MfKWyXzQw-JjG0GOpY7wcuDxB1qWshp8krH7UVKHjY8wvos1iuGIfqJFWyschc8SqiCYIsstkzPc35-H0qSQX07fF-p5T3gKs-77kC0ZqHSjkXucS6Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-014792-a... ;
3,06 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-02-014768-a%3Ffbclid%3DIwAR28SQN7dRpx3DhFg2DRrb5boTqYMjoJ2RSFgJ613XH0j4CEMCUGccxor80&h=AT1qrnSTnkQYaCMUZspdJNjWoHgLjrf94HTqecujbf1B0uyA9JZcJCDuulXCaOJ0hw8ODVpJmt9G_7jSd8K-6MtXgpCsxL2zYRZWCPoeUxycY28yYWtC4Sa2P7IC0tdK5tQDwHoZT3Zo3DkSwQSAF--KrQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-02-014768-a ; 10,8 млрд https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-27-012618-a%3Ffbclid%3DIwAR2PV6-g2_rlxdaKRZuGmGE9GfadtLBz4g-4Ct3pfRsuehb0JjYFIg-Tr0g&h=AT3k5wKZP1Xlrhw2D4qTMJi1rA6ptYkWZQbfcXxg5MnYPP87XnrY7bqJtJ164B7shLOQdIzZ7Fs2o8YQl15e_g1djz4j83HT6zzZ9-tHr1Y4m80zDxySxxcnU1Q1Kg-EnlMCO7BiWGSGOBNebGBIXlH5Cg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-27-012618-a .
Чи це слід сприймати як натяк: не хочете штрафів - платіть хабар?
Конкретно по штрафах, які він готує для постачальників:
1. Якщо для ритейлерів була передоплата та відсутність штрафів, то зараз відстрочка та штраф більше 50% вартості товару за день прострочки + пеня 0,1% за кожен день. Наприклад, зламався в дорозі автомобіль (таке буває на війні). На тобі штраф у 50 відсотків.
2. Якщо перевірка ДОТ не змогла потрапити на склад постачальника (або зробила вигляд, що не змогла) - штраф 1% від вартості договору. Зважаючи на суму контрактів, це мільйони гривень.
3. За незареєстровану податкову накладну постачальник має заплатити Жумаділову штраф, розмір якого дорівнює розміру втраченого замовником податкового кредиту. Або ще варіант - 20% від вартості товару. До речі, судова практика забороняє штрафи за порушення реєстрації податкових накладних між сторонами договору. Це справа податкової і регулюється Податковим кодексом, а не чиновником ДОТ Жумаділовим.
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От чесно - ви би за будь-яких сум контрактів ризикнули на отакі вимоги, якби були постачальником будь-чого? Чи знаєте того, хто би ризикнув, бо це крупні контракти? От власне.
Жумаділов по факту пробує утвердити себе одного одночасно податковою, аудитом, Генштабом і Міноборони - центром прийняття рішень, від якого залежать всі і все, що би там не пробував диктувати закон.
Це натхненне відкидання законів і правил вже коштувало платникам податків 600 тис. грн судових зборів https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.stopcor.org%2Fukr%2Fsection-suspilstvo%2Fnews-femida-proti-dot-zhumadilova-sud-skasuvav-skandalni-milyardni-zakupivli-harchuvannya-dlya-zsu-26-02-2024.html%3Ffbclid%3DIwAR0UKrqKLjMx76wPW5nfeGTcyDOVZfK302ddoSE2tt6TnWVkXmeIMV2DMX4&h=AT301ENWO63m9lGzu6EWBMCsG93QoKQz2Nirb-Y9l6n5oHhAnjUkjYSSrsD75frMW5u0BluoAcwflfY7eT61R6YucljxBN33tGXIdo4aAwoERLRGtsvbHsmRfUHwx6fvRu3mXf6eGcamV52aUbSX0tc_6w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://www.stopcor.org/.../news-femida-proti-dot... . Саме стільки довелось віддати з бюджету за перші провалені аукціони Жумаділова. Неважко здогадатись, що з новими тендерними умовами на нього чекають нові суди, нові скасування торгів і нові втрати для бюджету.
До речі, зарплати у ДОТ дуже непогані - близько 200 тис. грн, і це ще без надбавок та премій https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mil.gov.ua%2Fnews%2F2024%2F01%2F15%2Finformacziya-shhodo-posadovih-okladiv-kerivnicztva-dp-derzhavnij-operator-tilu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3k7EWp_HveUnM2vozM2L3F7q4RcSgtpU9WSZf846_7mk_4adqXLZTAC-I&h=AT3AgmwPxdF7zc7Qlc9k8EM6q4LLcUGeoIM-X9khw-H_ZDLZfokkpmzYniTkBoCRqnvuGdsYdgZ8M9CWM2utFLtNqQ6X3N8DWARE-h-***************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://www.mil.gov.ua/.../informacziya-shhodo-posadovih.../ . Попри це, працівники Жумаділова не спромоглися відповісти на питання, які їм ставили потенційні учасники торгів. На сторінці процедури закупівлі Prozorro підприємці написали замовнику безліч питань, але у ДОТ не виконали своїх службових обов'язків, за які отримують хороші гроші. Більшість питань або зовсім проігноровані, або на них написана формальна неконкретна відповідь без відповіді. Із 36 питань відповідь надана лише на 11 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FUA-2024-02-27-012618-a%3Ffbclid%3DIwAR23Gc91w93W8RNidUTkWJP8m9UbKGkDpSDENyXwuDPurq4zeXtoI1PTkX8&h=AT3k5wKZP1Xlrhw2D4qTMJi1rA6ptYkWZQbfcXxg5MnYPP87XnrY7bqJtJ164B7shLOQdIzZ7Fs2o8YQl15e_g1djz4j83HT6zzZ9-tHr1Y4m80zDxySxxcnU1Q1Kg-EnlMCO7BiWGSGOBNebGBIXlH5Cg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-27-012618-a . Очевидне питання: нахіба нам утримувати задорого отаку структуру?
І, до речі, вже можна вважати доведеним фактом, що Жумаділов і Держоператор тилу не впорались з задачею, поставленою міністром. Ставити крапку і шукати інших інструментів виправлення ситуації. Притому швидко. Бо у вимогах Міноборони до постачальників чітко прописано, що замовлення продуктів має відбуватися «за два тижні до поставки», тобто, угоди з новими компаніями-постачальниками повинні бути укладені щонайменше 15 березня. До якого 10 днів... В терміни ДОТ очевидно, вже не вкладається.
Абсурдності ситуації з організацією забезпечення їжею армії під час війни додають і інші епізоди за безпосередньої участі ДОТ і Жумаділова. Це вже зацікавило парламентарів
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fukranews.com%2Fua%2Fnews%2F988561-rada-hoche-rozibratysya-iz-zhumadilovym-yakyj-prostrochyv-terminy-zakupivli-yizhi-dlya-armiyi%3Ffbclid%3DIwAR2giDH8zuYlHlmPm01VCus997mTkAi35-1laCxKTyU3rd-3-kZH82oTUTE&h=AT1qy8N0YtM3l5pq-1rTs7mDt2NWUrVn79FrjKUrBjQAS59FnevdsLykkw0l5_h9xa4EObhHJmEy-67EIX2MZsIEbXi51zznXx7ryjXDKfWLSjACjjkxp62v3RfPITirJe50hV7wbcu6u67pYhXNVgHBMQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://ukranews.com/.../988561-rada-hoche-rozibratysya...
Як кажуть, «кидайте, дядьку, торгувать, бо вже решту давати нема чим»: експеримент з призначенням Жумаділова (і, ймовірно, з формуванням ДОТ) можна вважати проваленим і час прикривати. Поки це коштувало нам тільки 600 тисяч судового збору і одного (зате глобального) прострочення терміну угод на постачання їжі.
Але принциповий момент: це не має обмежитись звільненням, «всім дякую, всі вільні». Держава зазнала серйозних збитків. Армія зазнала шкоди, бійці на якийсь період лишаться голдними і цілком залежатимуть від волонтерів. Це судова справа. І, зважаючи на документи з перших посилань, ще окремо розслідування від спецслужб. Бо ситуація справді лише в кращому випадку виявиться тільки особистою некомпетентністю...
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/
Бо, нагадаю, дружина Жумаділова свідомо, «щоб навідувати батьків в Криму», стала громадянкою РФ, і цей український топ-чиновник не бачить в цьому проблем https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fglavcom.ua%2Fcountry%2Fsociety%2Fhendirektor-derzhavnoho-operatora-tilu-zhumadilov-viznav-shcho-joho-druzhina-maje-pasport-rf-968902.html%3Ffbclid%3DIwAR2Rbrbu-qk3kSWjropGH7qRAtkz7DFgG8XoNHwIbSbR_lMGw3VEggNhvSY&h=AT2cSaW6A0aLQZdO49IoBTUZvN_QJ-pJo5g-DnsycGMgIXCUnNjNBXbQuDIWotAJcDTPQQGZsXh-JGq4ZZCdCIMxJXEkvX2_xnepB18QNV0KfqowbGALR3O-rMnN6qBTxeKCBAoM3-PFRpEs3KNcWaBybw&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://glavcom.ua/.../hendirektor-derzhavnoho-operatora... . А от сам Жумаділов і його брат займалися (і їхня фірма «Атлант сервіс» досі займається https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fblogs%2F3467372%2Fz_skadovska_do_moskvi_nazad_do_mnoboroni%3Ffbclid%3DIwAR0UKrqKLjMx76wPW5nfeGTcyDOVZfK302ddoSE2tt6TnWVkXmeIMV2DMX4&h=AT3VUIMNkYec2kqB9I-DbXTRRLHl6lUgxEUH65W3KHtYC1U11OjJlE7iftp-gZ2KJxJGDxFnBG17uwmRkcY0xDbcZNrGCCHo04p-ikrGWYK4-qeuZ7EDUw4mtb0zfr2wbmi5qucSUnOejBRpE8Gj-sdV0w&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1UzWLdKPVW694PFZe9L1Bb4BfsK34mSntolyYAPWM2R0SPWw0pfyKWF2RP2RRp2PLg0bSzjEK0IXiEHGZM4LxcyoBmD290Jvki5IbjNOUhV5OFdoq_v1vTyw3xjpx6At6rUUJRb15vmdQc8PhchhVLCIEAoZydQ7y457oy8mR3_k1gA9qwvJ7knBIuSKihfGDmi2hdupOt https://censor.net/.../z_skadovska_do_moskvi_nazad_do... ) перевезеннями з України на окуповані території. Ба більше: фірма зараз надає послуги з вивезення українських чоловіків призовного віку до Росії.
Сплата податків в Росії (тобто, якщо так дивитись, ст.258-5 ККУ «Фінансування тероризму») - це дрібниці. Серйозніше те, що боєздатність українських військ (бо спроможність поїсти - це критично важливо) залежить від особи, котра не може не мати зв'язків в Росії.
Здрасьтє! 😂 Марія Дуглас))) Ну що ви таке пишете? Які кабальні умови? Відповідати за свою діяльність - це кабала? Все правильно: взяв на себе відповідальність - виконуй! Тобто вам подобається, що сумнівна компанія береться за безперебійне постачання харчів, а сама може їх або не поставити вчасно, або й зовсім "забути" про якусь партію і не відповідати за це за законом? Ну то штрафи якраз й нагадують тій компанії, що треба не спати, а виконувати свої обов'язки 🤗
Щодо закупівельних цін, з якого дива оптові закупки мають бути риночними та ще й стабільними? Якщо ви не в курсі, то сам по собі тендер у будь-якій галузі був втілений саме для вибору найвигідніших пропозицій: найдешевших й найякісніших. А у нас похерили саму ідею цього напрямку. Тендери перетворили на шоу одного гравця. Який це тоді тендер, якщо немає вибору?
Постачати продукти для армії має право кожен, хто надасть найвигідніші умови ДЛЯ АРМІЇ, А НЕ ДЛЯ СЕБЕ.
То що вам не подобається? 🙄😃
мені не подобается ЩО ДОЛЮ УКРАЇНЦІВ ВИРИШУЮТЬ НЕ УКРАЇНЦІ
Ви спеціально не реагуєте на факт російського громадянства жінки Жумаділова ? Ви ж маете розуміти , ЩО повага до українців в їх родині нижче нуля, якщо вона прийняла російське громадянство в період війни.
да і Умеров мае Дом в США І РОДИНУ. Ему е куди тикати.
А ОСЬ УКРАЇНЦЯМ НЕМА КУДИ ЇХАТИ ЗІ СВОЄЇ ЗЕМЛІ , яку інородці ще вигадали розпродати
То й дійте відповідно до нього: порушення пунктів контракту - відповідальність. І не залежно від того, яка зі сторін порушила.
Чи тут інше? 🤔
Це свідчить, що цей "постачальник" ніякий не підприємець, а всього лиш прокладка, в якої нема ніхріна. На мою думку, договори МО повинно заключати напряму з виробниками. Дешевше, швидше і якісніше.
Проте, судячи з ситуації, жумаділов та Ко - дупорукі тупорилі істоти, які нічого путнього зробити не можуть. Ось це дійсно страшно, бо на голодний шлунок я недовго на фронті протягну.
До того ж - це ТЕНДЕР, а не обслуговування забаганок одного гравця))) Нагадаю, в чому суть тендера як такого: аукціон має визначити найвигідніші ДЛЯ ЗАМОВНИКА (а не для постачальника) умови постачання. Тут має диктувати умови ЗАМОВНИК, і він сам обирає сервіс на основі вигідних пропозицій: найдешевше та найякісніше. А не намагається виконати забаганки одного здирника)))
не зважатиму й на те, що постачальник звернувся безпосередньо до умєрова, а не до органу оскарження зі скаргою, нехай.
але на мою суб'єктивну думку, коли замовник передбачає в договорі штраф в розмірі 50% (п'ятдесят) від вартості товару за 1 (один) день прострочення, він серйозно розраховує, що хтось адекватний з таким договором погодиться?
я просто впевненний, що підрядник, який зайде на таку закупівлю та підпише такий договір, або не читав проєкт договору, або просто самогубець.
звідси питання - той, хто склав для Замовника цей проєкт договору мав свідомий намір зірвати закупівлю чи просто не так щоб знаєтся на тому, що написав?
та й деякі інші, наведені в листі, умови договору викликають схожі питання.
тож, я б отак одразу постачальника не таврував.
взагалі-то, в письмі дужки вживають для уточнення.
тобто, це вони написали "для особового складу" й уточнили - годування штатних тварин.
бо якщо це перелік, то мала б бути кома: особового складу, годування штатних тварин.
Чи прохання про РИНКОВІ ціни комусь здається неадекватним ?