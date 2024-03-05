В Крыму задержали 10 крымских татар по обвинению в якобы терроризме, - Лубинец. ФОТО

Во временно оккупированном Крыму российские силовики провели незаконные обыски в домах 10 крымских татар, их задержали, оккупанты инкриминируют статью "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Сегодня на рассвете российские силовики ворвались в дома 10 крымских татар в Бахчисарае и Джанкойском районе. Среди них - религиозные деятели и активисты общественного объединения "Крымская солидарность". Незаконные обыски провели в домах Рустема Османова, Азиаза Куртнезирова, Ваита Мустафаева, Али Мамутова, Арсена Кашки, Энвера Халилаева, Наримана Аметова", - отметил Лубинец.

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По словам омбудсмена, бывший имам Рэмзи Куртнезиров — пожилой мужчина, имеющий инвалидность второй группы. У него ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, правая сторона тела – нерабочая. Во время обыска ему стало плохо: сильно поднялось давление, пришлось вызвать скорую.

Однако Рэмзи Куртнезирова вместе с другими забрали в так называемое "Управление ФСБ Крыма" в Симферополе. По информации, которую мы получили от крымских адвокатов, предварительно всем десяти инкриминируют статью "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - написал Лубинец.

Как подчеркнул Лубинец, РФ в очередной раз дерзко пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Незаконные обыски и задержание гражданских лиц на временно оккупированной территории являются преступлением против человечности для национальных и международных механизмов правосудия. Настоящая цель оккупанта – уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в украинском Крыму.

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Омбудсмен призвал мировое сообщество активизировать усилия и усилить давление на Россию, чтобы пресечь грубые нарушения прав человека в Крыму и немедленное и безусловное освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины!