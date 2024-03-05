Чиновники ЕС встретились в Брюсселе со спецпредставителем Китая Ли Хуэем и обсудили войну в Украине

Руководители Европейской службы внешней деятельности (ЕСД) 4 марта в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем. Стороны обсудили войну России против Украины. Ожидается, что Ли также посетит Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в сообщении ЕСЗИ.

"Делегации ЕС и Китая обсудили незаконную агрессивную войну России против Украины и пути продвижения справедливого и устойчивого мира. Европейская сторона подчеркнула полную ответственность России за непровоцированную и неоправданную агрессию и подчеркнула, что уважение принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины должно быть краеугольным камнем любого окончательного урегулирования", - отметили в ЕСЗИ.

Также там заявили, что война России является реальной угрозой безопасности Евросоюза, следовательно, позиция Китая по отношению к войне неизбежно влияет на их двусторонние отношения и добавили, что ЕС по-прежнему предан поддержке Украины во всем, что "необходимо для победы".

В целом европейская сторона приветствовала предстоящий визит спецпредставителя Ли Хуэя в Киев, который, как они надеялись, предоставит возможность для существенного взаимодействия Китая с Украиной более чем через два года после начала полномасштабного вторжения.

Также читайте: Переговоры - единственный способ остановить боевые действия в Украине, - МИД Китая

Также во время встречи было отмечено, что ЕС ожидает, что Китай как постоянный член Совбеза ООН будет играть конструктивную роль и использует любую возможность для защиты и продвижения Устава ООН и международного права для того, чтобы РФ вывела свои войска из Украины за пределы ее международно признанных границ.

Турне Ли Хуэя по Европе

Ранее стало известно, что со 2 марта специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.

2 марта Ли Хуэй посетил Москву и обсудил войну в Украине с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил за мир и переговоры между Украиной и РФ.