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Чиновники ЕС встретились в Брюсселе со спецпредставителем Китая Ли Хуэем и обсудили войну в Украине

лі,хуей

Руководители Европейской службы внешней деятельности (ЕСД) 4 марта в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем. Стороны обсудили войну России против Украины. Ожидается, что Ли также посетит Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в сообщении ЕСЗИ.

"Делегации ЕС и Китая обсудили незаконную агрессивную войну России против Украины и пути продвижения справедливого и устойчивого мира. Европейская сторона подчеркнула полную ответственность России за непровоцированную и неоправданную агрессию и подчеркнула, что уважение принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины должно быть краеугольным камнем любого окончательного урегулирования", - отметили в ЕСЗИ.

Также там заявили, что война России является реальной угрозой безопасности Евросоюза, следовательно, позиция Китая по отношению к войне неизбежно влияет на их двусторонние отношения и добавили, что ЕС по-прежнему предан поддержке Украины во всем, что "необходимо для победы".

В целом европейская сторона приветствовала предстоящий визит спецпредставителя Ли Хуэя в Киев, который, как они надеялись, предоставит возможность для существенного взаимодействия Китая с Украиной более чем через два года после начала полномасштабного вторжения.

Также читайте: Переговоры - единственный способ остановить боевые действия в Украине, - МИД Китая

Также во время встречи было отмечено, что ЕС ожидает, что Китай как постоянный член Совбеза ООН будет играть конструктивную роль и использует любую возможность для защиты и продвижения Устава ООН и международного права для того, чтобы РФ вывела свои войска из Украины за пределы ее международно признанных границ.

Турне Ли Хуэя по Европе

Ранее стало известно, что со 2 марта специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.

2 марта Ли Хуэй посетил Москву и обсудил войну в Украине с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи в Мюнхене, что Пекин не продает летальное оружие России. Также он в очередной раз выступил за мир и переговоры между Украиной и РФ.

Автор: 

Брюссель (618) Ли Хуэй (31)


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Топ комментарии
+9
і сказали:

- Лі, ми *****
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05.03.2024 16:29
+5
По аглицки он выглядит как Li ***. А почему тогда с *****, а не ****
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05.03.2024 16:33
+3
> незаконну агресивну війну росії проти України...

І що, Гуй Лі підписався під комюніке з такими формулюваннями?
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05.03.2024 16:33
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і сказали:

- Лі, ми *****
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05.03.2024 16:29 Ответить
> незаконну агресивну війну росії проти України...

І що, Гуй Лі підписався під комюніке з такими формулюваннями?
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05.03.2024 16:33 Ответить
Звісно що ні.
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05.03.2024 16:34 Ответить
По аглицки он выглядит как Li ***. А почему тогда с *****, а не ****
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05.03.2024 16:33 Ответить
Просто перекладач - теж ***.
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05.03.2024 16:36 Ответить
Лі ***** сказав просто і ясно :" Я Ху Єю с єтіх рускіх""!
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05.03.2024 20:07 Ответить
Тут Ли и оху...ел ))
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05.03.2024 16:34 Ответить
І навіщо цій **** на Україні? Для піару Єрмака?
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05.03.2024 16:35 Ответить
Лі сканує можливу майбутню реакцію на Сибір наш і недарма почав з кацапії, щоб оцінити скільки невеликих тактичних груп у 500 тисяч для цього буде необхідно, а наразі він ****, що для цього необхідно максимум 20 тис жовтих чоловічків і якщо відчепляться від Тайваню то США і Європа скажуть що це таки споконвічні китайські території.
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05.03.2024 16:56 Ответить
Якщо у повідомленні ЄСЗД прямо йдеться про "....незаконну агресивну війну Росії проти України та шляхи просування справедливого та сталого миру. Європейська сторона підкреслила повну відповідальність Росії за неспровоковану та невиправдану агресію і наголосила, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання" - то для цього китайця Лі з поганялом *** такий візит в Європу, в Брюссель, можна сказати, закінчився нічим, на***.
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05.03.2024 16:35 Ответить
"Смирись, гордый белый человек!" (с)
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05.03.2024 16:35 Ответить
Лі робить турне і **** -- чи иому пох
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05.03.2024 16:43 Ответить
Ну хай уже москалі вставляють там те "е", бо у них і вибухівка "рязанский сахар", і вибух - "хлопок".
Але чому ми цією дурнею заморочуємось?
Лі *** він і є Лі ***.
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05.03.2024 16:43 Ответить
Лі Пісюн має ще в Польщу приїхати,привезти китайсько-путінські "печеньки" фермерам-терористам)
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05.03.2024 16:43 Ответить
Если читать и вслух и по украински имя этого с учётом ,э,, и е в нашей транскрипции---то весело и по мужски выходит. Вот интересно, а он знает? Пусть к кацапам едет---там будет веселей.
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05.03.2024 16:51 Ответить
якщо не дивитись, що він каже
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%8D%D0%B9_(%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F) то у них це давне та почесне прізвище
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05.03.2024 16:57 Ответить
що з ним обговорювати
якщо він розуміє тільки китайською
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05.03.2024 17:00 Ответить
Як не ***** так ****. Які країни такі і причундали.
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05.03.2024 17:50 Ответить
 
 