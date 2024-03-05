Шольц слишком нерешителен. Не понимаю, почему Германия не поставляет Taurus в Украину, - экс-генсек НАТО Расмуссен

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц слишком нерешителен и подверг критике его отказ передать Украине ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Нам нужны главы государств, которые действуют решительно. Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Канцлер Шольц слишком медлительный, слишком нерешительный. Он не похож на лидера", - сказал он, говоря о развязанной РФ войне против Украины.

Расмуссен, в частности, критикует отказ Шольца поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Я не понимаю, почему Германия не поставляет Taurus", – отметил он.

Читайте также: Шольц против поставок Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь германских военных

Эксгенсек также убежден, что Европа должна перейти на военную экономику и обеспечить Украину всем необходимым вооружением.

"Мы должны наконец-то осознать серьезность ситуации. Путин не отступит, особенно до выборов в США", - добавил он.

Кроме того, он высказался за скорейшее предоставление Украине приглашения к вступлению в НАТО.

"Я не знаю, произойдет ли это на саммите НАТО в июле. Но я хотел бы возразить на аргумент, что невозможно начать процесс вступления, пока в Украине продолжается война", – подчеркнул Расмуссен.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Одним из аргументов он назвал то, что ракета может поразить определенную цель где-то в Москве в случае неправильного использования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Шольц не ладят. Это плохо для Украины, - Bloomberg