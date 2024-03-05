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Шольц слишком нерешителен. Не понимаю, почему Германия не поставляет Taurus в Украину, - экс-генсек НАТО Расмуссен

олаф,шольц

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц слишком нерешителен и подверг критике его отказ передать Украине ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Нам нужны главы государств, которые действуют решительно. Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Канцлер Шольц слишком медлительный, слишком нерешительный. Он не похож на лидера", - сказал он, говоря о развязанной РФ войне против Украины.

Расмуссен, в частности, критикует отказ Шольца поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Я не понимаю, почему Германия не поставляет Taurus", – отметил он.

Читайте также: Шольц против поставок Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь германских военных

Эксгенсек также убежден, что Европа должна перейти на военную экономику и обеспечить Украину всем необходимым вооружением.

"Мы должны наконец-то осознать серьезность ситуации. Путин не отступит, особенно до выборов в США", - добавил он.

Кроме того, он высказался за скорейшее предоставление Украине приглашения к вступлению в НАТО.

"Я не знаю, произойдет ли это на саммите НАТО в июле. Но я хотел бы возразить на аргумент, что невозможно начать процесс вступления, пока в Украине продолжается война", – подчеркнул Расмуссен.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Одним из аргументов он назвал то, что ракета может поразить определенную цель где-то в Москве в случае неправильного использования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Шольц не ладят. Это плохо для Украины, - Bloomberg

Автор: 

НАТО (10004) Расмуссен Андерс Фог (238) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+7
Шольц просто сцикливий пердун.
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05.03.2024 17:00
+5
Зачмиріть його..
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05.03.2024 16:56
+5
бо в кацапів є неприємний компромат на Шольца, позиції котрого наразі надто хиткі
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05.03.2024 16:57
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Зачмиріть його..
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05.03.2024 16:56 Ответить
бо в кацапів є неприємний компромат на Шольца, позиції котрого наразі надто хиткі
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05.03.2024 16:57 Ответить
компромат как его в бане шпилят крепкие мужики?
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05.03.2024 16:58 Ответить
не виключено, це зараз він лисий хрєн, а замолоду був "сладєнький одуванчік"

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05.03.2024 17:02 Ответить
А зараз...
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05.03.2024 18:35 Ответить
хіба ж це компромат? це робота з електоратом.
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05.03.2024 17:13 Ответить
Шольц просто сцикливий пердун.
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05.03.2024 17:00 Ответить
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05.03.2024 17:20 Ответить
Спецоперация идёт по плану
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05.03.2024 17:00 Ответить
бо ліверка = буйло

шольц в молодості був ліваком, проти НАТО та "імперіалізма Федеративної республіки"
читайте біографію у вікі
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05.03.2024 17:00 Ответить
Шольц занадто нерішучий

Зате він рішучий сцикун!
)))
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05.03.2024 17:03 Ответить
Бо викормиш Меркель, підстилки раззіі.
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05.03.2024 17:04 Ответить
Зате всі ,,екс" , відставної кози барабанщики дуже рішучі!
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05.03.2024 17:06 Ответить
Бо компромат на нього є,напевне з неповнолітніми хлопчиками пив пиво та лизав ковбаски в голому вигляді
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05.03.2024 17:06 Ответить
Охреніти.Хто б звиздів про «рішуче нато»....
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05.03.2024 17:07 Ответить
Так, Шольц занадто нерішучий..
але кому ті Тауруси передавати, коли ті,
що мають ними стріляти по раϟϟшистам,
пішли в водолазні війська на Тисі .??
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05.03.2024 17:10 Ответить
2 десятки водолазів погоди не роблять.
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05.03.2024 18:09 Ответить
А взагалі на цензорі українців і взагалі порядних людей меншає і меншає...Німеччина з усіх країн ЄС надає найбільшу допомогу,згадайте хоча б Гепарди,без яких шахеди б нас заклювали..
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05.03.2024 17:12 Ответить
очкольц
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05.03.2024 17:12 Ответить
Шольц, як міністр фінансів у Меркель, влетів у банківську халепу, через московського агента, який потів, «дивно утік» на московію з купою компромата на посадовців Меркель!
Шольцу про це, як трампу, носом тикають з московії ФСБ …
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05.03.2024 17:35 Ответить
Щольць, радиться з Путинсьскою шлюндрою, Меркель. А ця гидота заколотила усе все це! ****
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05.03.2024 17:40 Ответить
Як тільки очільники європейських або американських воєнних установ отримують приставку "екс", то відразу стають хоробрими і рішучими.
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05.03.2024 17:41 Ответить
Шольц - не рiшучий... А шо не понятно, прогибается перед пыней, бо... и в этом ерманцев можно понять. - это уже мания неполноценности, из-за двух начатых ими мировых воен и только недавнего окончания выплаты по репарациям за первую мировую.
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05.03.2024 17:42 Ответить
Що тут незрозумілого? Канцлери рівня Адольфа Гітлера народжуються раз на тисячоліття. Рейхсканцлер торохтить кістками в домовині від діянь своїх сикливих і продажних спадкоємців і спадкоємиць.
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05.03.2024 18:05 Ответить
В Шольца є наставники Gerhard Fritz Kurt Schröder і Angela Dorothea Merkel, але ніяк не Konrad Hermann Joseph Adenauer.
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05.03.2024 18:50 Ответить
Скоріше за всею в Німеччини цих Таурусів просто... нема. Блеф.
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05.03.2024 19:16 Ответить
Коли ти половину життя смокчеш цицьку німецької комсомолки, як після цього не боятись Кремль? Це з молоком.
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05.03.2024 19:18 Ответить
Как выйдут в отставку все такие смелые, а как при должности язык втягивают очень глубоко
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05.03.2024 19:35 Ответить
рішучість німців закінчилася в травні 45го...
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05.03.2024 23:41 Ответить
а макрона же он назвал слишком болтливым (киздаболом)
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06.03.2024 01:41 Ответить
Тому,що шольц путлерівський посіпака.
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06.03.2024 11:19 Ответить
 
 