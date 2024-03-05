"Слуга народа" Арахамия об отмене заседаний Рады: У нардепов "есть срочная и важная задача"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у нардепов есть задача, напрямую влияющая на помощь партнеров. Когда она будет выполнена – они вернутся к работе в сессионном зале.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу напомнить, что с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это позволяет нам, во-первых, собираться в любое время и принимать решения, а во-вторых, оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами. Поэтому невозможно отменить то, что продолжается и по факту, и согласно Регламенту", - сказал он.
Арахамия отметил, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными – на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации.
"Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена – они вернутся к работе в сессионном зале. Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по соображениям безопасности. Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не помешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь что угодно и в любой момент.
А что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию. Кто-то в командировках, которые выбивались в Европарламенте. Другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни – выступлениями и трансляциями в ТикТок. Это явно не то, чего ждут наши военные и наши партнеры. И это точно не то, что приближает Победу", – добавил "слуга народа".
Напомним, ранее сообщалось, что руководство парламента отменило заседание Рады на этой неделе.
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Ясно. Дерибанять те, що ще не надійшло. Місця в черзі розподіляють.
А ось версія "Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати." - Хроніка одного президента
провал мобілізації - розвал фронту - Стамбул-2
на палі будете висіти, курви, на Майдані !
глазьонки у мавпочки як мишки бігають.
по корешу абрашкомовічу скучив та його баблом ?
- витвір секрєтних лаборій Сухумського обєзьянніка, що був у Тундряному рейху
А чому Арахамія не згадав перед сьогоднішнім від'їздом про нову «Сосну», як у Миколаєві було. У них все засекречена за гроші платників податків. Їм все по барабану.
Ця слуга народу, вона згубила і втратила нашу рідну країну, Україну.
Краще всім слугам народу видати повістки і на фронт, в окопи. Може там з них буде якась користь. У стінах Верховної ради вони думають тільки за гроші для себе.
Ганьба їм
Не повірять. Чергову брехню зебонарія побачать на супутникових знімках.
Ну не можна ж так брехати в очі Українцям, люди з оточення вашого, сміються з вас(помічники на постійній та громадській основі/ радники/ консультанти/ правознавці/ цілі гурти найманих ТОВ та інші)!!!
перше лице Слуг народу,
особа ************ к императару,
«глаголит истину».
нагадує втечу усіх тих перед війною 22-го.
1 снарядів
2 фортифікації
3 солдат для заповнення тієї фортифікації
ЗЄля свідомо саботує оборону і готовить Стамбул-2
команда зеленського (КоЗел) пішла на ротацію.., стала до токарних станків, копає окопи та бетонує бітум..?
і нема часу на тікток..
та
на так потрібний та дієвий закон про мобілізацію..
Не палися так зеботіна!
В державі податки сплачені і роздеребанені.
Треба трати гроші.
Давайте їм видамо всім слугам повістки, на розпродажу, на фронті, в окопах.
ЯК!!? Як оце непорозуміння потрапило на державну службу?
та сидіти при владі довічно
дуже цінний кадр..
Ну, ну.
Перелік здобутків плісняви буде?
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1765009100000141548 2 ч
Хай не повертаються
https://youtu.be/kDmuKKSa8Tw
@leusenko1
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https://twitter.com/leusenko1/status/1765048968486985753 12 мин
Це так - ЗЕлена Рада скасувала пленарні засідання на цей тиждень. Кому війна, а кому мати рідна. Конгресмени мають зустрітися з опозицією, а також спитати Зеленського, навіщо він рейдернув парламентський канал Рада. Нагадаю, в березні Рада обіцяла ухвалити закон про мобілізацію.
Щось треба терміново вкрасти?
Притьмом!
Прожогом!!!
В твоїй хаті сидить абхаз - ВОРОГ, та сміється з тебе.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html