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"Слуга народа" Арахамия об отмене заседаний Рады: У нардепов "есть срочная и важная задача"

арахамія

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у нардепов есть задача, напрямую влияющая на помощь партнеров. Когда она будет выполнена – они вернутся к работе в сессионном зале.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это позволяет нам, во-первых, собираться в любое время и принимать решения, а во-вторых, оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами. Поэтому невозможно отменить то, что продолжается и по факту, и согласно Регламенту", - сказал он.

Арахамия отметил, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными – на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации.

Также читайте: Руководство Рады в последнюю минуту отменило заседание парламента на этой неделе, - Ирина Геращенко

"Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена – они вернутся к работе в сессионном зале. Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по соображениям безопасности. Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не помешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь что угодно и в любой момент.

А что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию. Кто-то в командировках, которые выбивались в Европарламенте. Другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни – выступлениями и трансляциями в ТикТок. Это явно не то, чего ждут наши военные и наши партнеры. И это точно не то, что приближает Победу", – добавил "слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что руководство парламента отменило заседание Рады на этой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если помощь от США будет меньше, то нам нужно будет мобилизовать больше людей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29264) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+48
ми так і зрозуміли:
провал мобілізації - розвал фронту - Стамбул-2
на палі будете висіти, курви, на Майдані !

глазьонки у мавпочки як мишки бігають.
по корешу абрашкомовічу скучив та його баблом ?
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05.03.2024 17:22
+38
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05.03.2024 17:23
+30
Піз@ьож! Тупа спроба прикрити саботаж і роботу на ворога!
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05.03.2024 17:36
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Правила форума Совет форумчан
що у нардепів є завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів

Ясно. Дерибанять те, що ще не надійшло. Місця в черзі розподіляють.
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05.03.2024 17:20 Ответить
У Арахамии и душа и морда проходимца.
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05.03.2024 19:02 Ответить
Шаріков.
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05.03.2024 19:13 Ответить
...скорше, Швондер.
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05.03.2024 19:44 Ответить
У Шарикова хвоста не было !
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05.03.2024 21:13 Ответить
приблудний ГАМАДРИЛА🦍Арахламідія🦠,не має права взагалі бути в українському парламенті ,а воно , ще повчає Українців і продає чужу Землю
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06.03.2024 01:15 Ответить
Я тільки бачу пику цього дегенерата на фото, чи відео, мена зразу нудить, така ж реакція на жрмака і боневтіка!😆
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06.03.2024 06:11 Ответить
Господа, ревизор из ..прибыл...немая сцена! Ну классика же, читаем Гоголя
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06.03.2024 00:49 Ответить
А хто дав завдання? Хто може дати завдання НАРОДНИМ депутатам?

А ось версія "Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати." - Хроніка одного президента
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06.03.2024 03:02 Ответить
Бу гагаааа ...оце гвоздь. Фсє на заданіє.....плятььььь
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05.03.2024 17:22 Ответить
ми так і зрозуміли:
провал мобілізації - розвал фронту - Стамбул-2
на палі будете висіти, курви, на Майдані !

глазьонки у мавпочки як мишки бігають.
по корешу абрашкомовічу скучив та його баблом ?
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05.03.2024 17:22 Ответить
І звідки воно випало, оте арахамійо̀ ?
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05.03.2024 17:55 Ответить
хіба не зрозуміло із призвища: АбраХамія - гібрід семіта із хамлом

- витвір секрєтних лаборій Сухумського обєзьянніка, що був у Тундряному рейху
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05.03.2024 18:04 Ответить
Його вибрав простий нарід 73% із міста Миколєва.
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05.03.2024 18:06 Ответить
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05.03.2024 17:23 Ответить
Напевно слуги народу не всі отримали статус "Учасника бойових дій", тому і планують відкласти засідання ще у стінах парламенту. Напевно всі знову поїхали замовленням кортежом на авто чи на поїзді, як минулі випадки. Вони всі халявщики, шукають тільки вигоду для себе. Працювати не хочуть, у них важка робота, не знаю, чому їм доплачують зв напруженість чи навантаження у верховній раді. Напевно живуть зі своїми сім'ями на мінімумі.
А чому Арахамія не згадав перед сьогоднішнім від'їздом про нову «Сосну», як у Миколаєві було. У них все засекречена за гроші платників податків. Їм все по барабану.
Ця слуга народу, вона згубила і втратила нашу рідну країну, Україну.
Краще всім слугам народу видати повістки і на фронт, в окопи. Може там з них буде якась користь. У стінах Верховної ради вони думають тільки за гроші для себе.
Ганьба їм
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05.03.2024 17:36 Ответить
Піз@ьож! Тупа спроба прикрити саботаж і роботу на ворога!
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05.03.2024 17:36 Ответить
Ви праві
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05.03.2024 17:48 Ответить
Це зелене шапіто вважає, що воно надує у вуха політиків та військових в США, що фортифікаційні споруди будуються ударними темпами під мудрим керівництвом Боневтіка, і їм повірять.

Не повірять. Чергову брехню зебонарія побачать на супутникових знімках.
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05.03.2024 17:47 Ответить
То будуть надувні споруди
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05.03.2024 20:33 Ответить
Кажуть , що ZEмародерів США спіймали на розкраданні саме грошей виділених на споруди , їм в авральному порядку треба , якось відзвітувати! Це чергова вистава , але на цей раз , надіюсь не проканає ! Щоб , хоть пару ВИРОДКІВ ФБР ЗААРЕШТУВАЛИ
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06.03.2024 01:29 Ответить
Черешню збирають в Мелітополі?
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05.03.2024 17:23 Ответить
Здали 24 лютого 20222 і ще раз здатуть
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05.03.2024 17:50 Ответить
Мед збирати, а там і черешня поспіє.
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05.03.2024 17:23 Ответить
Один депутат від слуг купив собі багатенько чого продаючи черешню. А ще один продавав мед. Добре, що 73% вухасті і на їх вуха можна повісити, що завгодно.
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05.03.2024 18:08 Ответить
Коли це, служки каламойного, та «самі працювали» у ТУРБОРЕЖИМІ?!!? Коли гроші з бюджету на оборону, в асфальт заганяли??
Ну не можна ж так брехати в очі Українцям, люди з оточення вашого, сміються з вас(помічники на постійній та громадській основі/ радники/ консультанти/ правознавці/ цілі гурти найманих ТОВ та інші)!!!
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05.03.2024 17:24 Ответить
У зепідрів супер важливі завдання - тримати фронт у Монако
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05.03.2024 17:26 Ответить
!!!!!!!!!!!!
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05.03.2024 18:23 Ответить
Кажуть , що не має в них голосів , особо приблеженниє з коханцями і кохонками здристнули на відпочинок за кордон !
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06.03.2024 01:31 Ответить
Стамбульский переговорник АРАхамія,
перше лице Слуг народу,
особа ************ к императару,

«глаголит истину».
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05.03.2024 17:26 Ответить
Якесь дежавю...
нагадує втечу усіх тих перед війною 22-го.
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05.03.2024 17:28 Ответить
Рада закрита, всі пішли на фронт?
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05.03.2024 17:28 Ответить
це НЕ смішно, бо реально не вистачає

1 снарядів
2 фортифікації
3 солдат для заповнення тієї фортифікації

ЗЄля свідомо саботує оборону і готовить Стамбул-2
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05.03.2024 17:39 Ответить
дійсно не смішно,
команда зеленського (КоЗел) пішла на ротацію.., стала до токарних станків, копає окопи та бетонує бітум..?
і нема часу на тікток..
та
на так потрібний та дієвий закон про мобілізацію..
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05.03.2024 17:52 Ответить
Він вже його підписав в Садівской Арабії.
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05.03.2024 21:16 Ответить
... твоє завданя з Кольою-котлетою на Таіті.
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05.03.2024 17:29 Ответить
мільйон дронів літає поміж мільярда дерев.....казка як умні дурні вибрали нікчемних слуг
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05.03.2024 17:29 Ответить
Вони кажуть, що настоящий мільйон дронів може буде у 2025 році, а це вони так, розписують схеми, кому і скільки перепаде (
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05.03.2024 17:52 Ответить
Продати нерухомість і авто та інше майно, куплене на вкрадені гроші і перевести все на рахунок держави?
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05.03.2024 17:29 Ответить
Так, все конфіскувати, а то ж бачите чи чуєте, що корупціонери не можуть воювати, їм потрібна бронь. Такого напевно ще не було ні в одній країні.
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05.03.2024 17:54 Ответить
Встигнути замінити бруківку , виступи і трансляції в ТікТок - це явно те, чого чекають наші військові, і наші партнери , це точно те, що наближає нашу Перемогу
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05.03.2024 17:33 Ответить
Так так зелені принесуть ''палєзно странє''. Вже п'ять років оту ''палєзность'' несуть!
Не палися так зеботіна!
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05.03.2024 18:16 Ответить
Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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05.03.2024 19:46 Ответить
Ось чіткий чувак - латентний гей - все шо потрібно для пошуку миру в гульфіку ***..ла - https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981 https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981

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05.03.2024 19:48 Ответить
шо в Італії в салонах Феррарі чорна п'ятниця посеред тижня?
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05.03.2024 17:36 Ответить
Напевно так!

В державі податки сплачені і роздеребанені.

Треба трати гроші.

Давайте їм видамо всім слугам повістки, на розпродажу, на фронті, в окопах.
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05.03.2024 17:39 Ответить
Корпоративчик до 8 березня готують.
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05.03.2024 17:38 Ответить
от кого "народные" депутаты ("избранные" люди без совести, логики, мозгов и \профильного\ образования) имеют "секретные" задания? и если это действительно так - то почему они не в тюрьме во время войны?
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05.03.2024 17:39 Ответить
Даааа.. Вовіка слуги, це Вовіка сором..у переважній своїй більшості..
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05.03.2024 17:40 Ответить
А який сором сам вовік це незрівнянне вперше в світовой практиці
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05.03.2024 17:47 Ответить
Наче в діжку перднув..
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05.03.2024 17:50 Ответить
це завдання типу як у "Каклєти" в Тайланді?
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05.03.2024 17:43 Ответить
Плани опозиції це мавпенятко дуже гарно сформулювало...
ЯК!!? Як оце непорозуміння потрапило на державну службу?
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05.03.2024 17:44 Ответить
Краще б вас розпустить нахрен та відправити на фронт один хрен робите те що прикажуть буратіно коломойского фсб.
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05.03.2024 17:45 Ответить
по ходу деякі вже втікли, як Абрестович. Ось воно таке "важливе" завдання
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05.03.2024 17:45 Ответить
Примата в Сухуми вызывают. Лучшая клетка в местном ФСБ освободилась.
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05.03.2024 17:47 Ответить
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05.03.2024 17:48 Ответить
Справді, навіщо їм якісь вибори, коли можна тримати країну у стані війни
та сидіти при владі довічно
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05.03.2024 18:02 Ответить
І безмозглу беруть на фронт? Добре, що хоч попередили. Якщо на фронті щось трапиться, не дай Боже, погане, ясно, хто цьому посприяв! Безмозгло-мавпячий десант
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05.03.2024 17:48 Ответить
безмозгла - телепат, може заглянути хлу в очі через його дуп..у..
дуже цінний кадр..
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05.03.2024 17:55 Ответить
Ні, через дупу в очі ***** лише найвеличніший лідор всесвіту вміє, безуглій треба ще лизнути для повноти картини
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05.03.2024 21:02 Ответить
У них канікули почались
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05.03.2024 17:58 Ответить
Військові відправте агрохимію туди звідки він появився
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05.03.2024 18:04 Ответить
на гиляку гнид....
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05.03.2024 18:07 Ответить
не ужели на фронт???
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05.03.2024 18:13 Ответить
Ото будуть цапи зелені зливати місця дислокації військових! Полігон під Львовом нічого не навчив!
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05.03.2024 18:14 Ответить
"Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у нардепів є завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів."
Ну, ну.
Перелік здобутків плісняви буде?
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05.03.2024 18:14 Ответить
на ворові шапка горить - провал фронту і побудови оборонки вже кругом шиї давить слуг народу та так - що й в раду йти бояться.суки.
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05.03.2024 18:25 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1765009100000141548 2 ч

Хай не повертаються
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05.03.2024 18:28 Ответить
господи, какая мерзость!
https://youtu.be/kDmuKKSa8Tw
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05.03.2024 18:30 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://twitter.com/leusenko1/status/1765048968486985753 12 мин

Це так - ЗЕлена Рада скасувала пленарні засідання на цей тиждень. Кому війна, а кому мати рідна. Конгресмени мають зустрітися з опозицією, а також спитати Зеленського, навіщо він рейдернув парламентський канал Рада. Нагадаю, в березні Рада обіцяла ухвалити закон про мобілізацію.
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05.03.2024 18:30 Ответить
НЕ ВІРЮ ЖОДНОМУ СЛОВУ !
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05.03.2024 18:32 Ответить
У нардепів "є термінове і важливе завдання"

Щось треба терміново вкрасти?
Притьмом!
Прожогом!!!
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05.03.2024 18:38 Ответить
Так знайшли Магісяна?
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05.03.2024 18:39 Ответить
Україно Україно, подивись на себе,
В твоїй хаті сидить абхаз - ВОРОГ, та сміється з тебе.
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05.03.2024 18:47 Ответить
Три группи по 10 істот (саме так мають називатися " Слуги урода") , що буде робити решта моносброду?
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05.03.2024 18:54 Ответить
" как же он работал в очистке..?" - Вот так, а теперь работает в Раде...
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05.03.2024 19:01 Ответить
ВАЛІЗИ ЗБИРАЮТЬ?!
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05.03.2024 19:27 Ответить
Бояться зелені підари, що опозиція оголосить, що влада навмисно саботує побудову оборонних укріплень, готуючи країну до капітуляції. Розбіглися як смердючі щури.
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05.03.2024 19:41 Ответить
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради. Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент. Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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05.03.2024 19:51 Ответить
Так в них же празднік, васьмоємарта мля... Какаяработа?...
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05.03.2024 20:28 Ответить
Арахламідія знову гороху пережрав, пердить як скотиняка
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05.03.2024 20:59 Ответить
Арахамія только з окопів ?
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05.03.2024 21:12 Ответить
....оголосив арахамія, рятівник абрамовича.
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05.03.2024 21:19 Ответить
Заіпали вже своєю "роботою".
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05.03.2024 21:35 Ответить
На@уй ви потрібні в навчальних центрах? Фоткатися, щоб потім туди прилітало?
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05.03.2024 21:52 Ответить
В Альпах тане сніг
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05.03.2024 22:38 Ответить
Заборонити їм виїзд за кордон, щоб ефективніше приймали закони а не селфі робили, коли гинуть тисячі Українців.
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05.03.2024 23:07 Ответить
 
 