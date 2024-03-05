"Слуга народа" Арахамия об отмене заседаний Рады: У нардепов "есть срочная и важная задача"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у нардепов есть задача, напрямую влияющая на помощь партнеров. Когда она будет выполнена – они вернутся к работе в сессионном зале.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это позволяет нам, во-первых, собираться в любое время и принимать решения, а во-вторых, оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами. Поэтому невозможно отменить то, что продолжается и по факту, и согласно Регламенту", - сказал он.

Арахамия отметил, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными – на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации.

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"Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена – они вернутся к работе в сессионном зале. Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по соображениям безопасности. Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не помешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь что угодно и в любой момент.

А что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию. Кто-то в командировках, которые выбивались в Европарламенте. Другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни – выступлениями и трансляциями в ТикТок. Это явно не то, чего ждут наши военные и наши партнеры. И это точно не то, что приближает Победу", – добавил "слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что руководство парламента отменило заседание Рады на этой неделе.

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