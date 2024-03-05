Оккупанты предлагают вознаграждение за украинских партизан на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

Оккупанты предлагают денежное вознаграждение "охотникам" на украинское движение сопротивления на временно оккупированных территориях, а также деньги за информацию об украинских партизанах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях оккупанты ищут тех, кто сообщает Силам обороны месторасположение и перемещение российской армии.

Для этого враг обещает деньги тем, кто сообщит в РОА об украинцах, фиксирующих перемещение техники. Однако враг не учитывает, что он на ВОТ только кратковременный оккупант и большинство украинцев продолжает сообщать о его расположении.

Несмотря на это украинские активисты и партизаны активно сообщают каждый день о перемещении техники и живой силы россиян на оккупированных территориях.

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