Оккупанты предлагают вознаграждение за украинских партизан на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления
Оккупанты предлагают денежное вознаграждение "охотникам" на украинское движение сопротивления на временно оккупированных территориях, а также деньги за информацию об украинских партизанах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
На временно оккупированных территориях оккупанты ищут тех, кто сообщает Силам обороны месторасположение и перемещение российской армии.
Для этого враг обещает деньги тем, кто сообщит в РОА об украинцах, фиксирующих перемещение техники. Однако враг не учитывает, что он на ВОТ только кратковременный оккупант и большинство украинцев продолжает сообщать о его расположении.
Несмотря на это украинские активисты и партизаны активно сообщают каждый день о перемещении техники и живой силы россиян на оккупированных территориях.
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Нормальні спецслужби такого не роблять.