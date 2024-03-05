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Новости Война
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Оккупанты предлагают вознаграждение за украинских партизан на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

партизани,цнс

Оккупанты предлагают денежное вознаграждение "охотникам" на украинское движение сопротивления на временно оккупированных территориях, а также деньги за информацию об украинских партизанах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях оккупанты ищут тех, кто сообщает Силам обороны месторасположение и перемещение российской армии.

Для этого враг обещает деньги тем, кто сообщит в РОА об украинцах, фиксирующих перемещение техники. Однако враг не учитывает, что он на ВОТ только кратковременный оккупант и большинство украинцев продолжает сообщать о его расположении.

Несмотря на это украинские активисты и партизаны активно сообщают каждый день о перемещении техники и живой силы россиян на оккупированных территориях.

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Автор: 

оккупация (10167) партизаны (179)


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Нічого нового.
Читають мануали айнзацгрупп...
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05.03.2024 17:45 Ответить
Це вже https://youtu.be/LWLDchefRPo?t=12 було...
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05.03.2024 17:49 Ответить
Це наслідки заяв кротівні Баканова, які заявляють про проукраїнських громадян на окупованих територіях, які надають інформацію про рашистів.
СБУ вже ганяє рекламу на радіо із закликом до проукраїнських громадян передавати СБУ інформацію про рашистські окупаційні війська через фсб-ешний Телеграм.

Нормальні спецслужби такого не роблять.
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05.03.2024 18:00 Ответить
Здати б якогось ватника)мовляв,це він так за вас,а сам...))
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05.03.2024 18:02 Ответить
А ми досі такому не навчились..
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05.03.2024 18:07 Ответить
Можна в Україні почати збір не тільки на дрони, а і на винагороду за спійманих диверстантів та ліквідацію відомих пропагандистів. Народ із задоволенням підртримає гривнею таку ініціативу
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05.03.2024 18:20 Ответить
Ну так це ж гарна новина, я б сепарюг пачками здавав в феєсбе хай суки спробують на смак руSSкий мир, хер відмажуться, знайдуть в хитрожопів приховані гривні і в сибір
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05.03.2024 18:22 Ответить
Чистите память в телефонах.
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05.03.2024 23:44 Ответить
 
 