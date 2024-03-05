Относительно уклонистов обсуждается 3 варианта ограничений: запрет на выезд за границу, ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов - "слуга народа" Чернев

Для принятия решения о демобилизации военнослужащих, отслуживших 36 месяцев, в законопроекте о мобилизации парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке ждет данные от Генштаба ВСУ. В отношении уклонистов обсуждаются три варианта ограничений: запрет на выезд за границу, ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов.

Об этом сообщил заместитель главы комитета Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

По словам нардепа, в настоящее время в Комитете ведется активная дискуссия по поводу вопроса о демобилизации тех людей, которые отслужили 36 месяцев.

"Мы понимаем, что 36 месяцев в тылу и 36 месяцев на передовой очень сильно отличаются. Но чтобы принять какое-то решение, мы должны получить цифры от Генштаба и их понимание того, можно ли демобилизовать таких людей, не обвалится ли фронт через это. То есть мы должны опираться на конкретные цифры и ждем их от Генштаба", - подчеркнул Чернев.

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Также "слуга народа" рассказал, какие механизмы предусматривает законопроект для предоставления военнообязанными своих данных в ТЦК.

"В настоящее время рассматриваются три варианта подачи информации в территориальные центры комплектования: лично прийти и обновить данные, сделать это в ЦНАПе или зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК. Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны встать на учет и выполнять свой воинский долг", - отметил Чернев.

Нардеп напомнил, что в первой версии законопроекта Минобороны предлагало больше ограничений для уклонистов, но в нынешнем законопроекте остались только три предложения.

"Сейчас в отношении "уклонистов" обсуждается три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокирования счетов, поскольку не считает ее реальной действенной нормой. В то же время последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения", – рассказал парламентарий.

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