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Новости мобилизации
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Относительно уклонистов обсуждается 3 варианта ограничений: запрет на выезд за границу, ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов - "слуга народа" Чернев

військовий,мобілізація,квиток

Для принятия решения о демобилизации военнослужащих, отслуживших 36 месяцев, в законопроекте о мобилизации парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке ждет данные от Генштаба ВСУ. В отношении уклонистов обсуждаются три варианта ограничений: запрет на выезд за границу, ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов.

Об этом сообщил заместитель главы комитета Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

По словам нардепа, в настоящее время в Комитете ведется активная дискуссия по поводу вопроса о демобилизации тех людей, которые отслужили 36 месяцев.

"Мы понимаем, что 36 месяцев в тылу и 36 месяцев на передовой очень сильно отличаются. Но чтобы принять какое-то решение, мы должны получить цифры от Генштаба и их понимание того, можно ли демобилизовать таких людей, не обвалится ли фронт через это. То есть мы должны опираться на конкретные цифры и ждем их от Генштаба", - подчеркнул Чернев.

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Также "слуга народа" рассказал, какие механизмы предусматривает законопроект для предоставления военнообязанными своих данных в ТЦК.

"В настоящее время рассматриваются три варианта подачи информации в территориальные центры комплектования: лично прийти и обновить данные, сделать это в ЦНАПе или зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК. Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны встать на учет и выполнять свой воинский долг", - отметил Чернев.

Нардеп напомнил, что в первой версии законопроекта Минобороны предлагало больше ограничений для уклонистов, но в нынешнем законопроекте остались только три предложения.

"Сейчас в отношении "уклонистов" обсуждается три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокирования счетов, поскольку не считает ее реальной действенной нормой. В то же время последнее слово за народными депутатами, которые будут в сессионном зале поддерживать или отклонять определенные предложения", – рассказал парламентарий.

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Автор: 

мобилизация (2784) демобилизация (155) Чернев Егор (106) уклонисты (865)


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Топ комментарии
+42
Бо відповідальність між тим ,хто давав присягу на вірність країні і отримував держзарплату ,пільги - дуже відрізняється від відповідальності того - хто не давав присяги, не отримував від жержави не копійки ,і сплачував податки на утримання держави . І тут цілий спектр різного типу відповідальності .

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05.03.2024 19:47
+40
О , так само більшовицька бидлота говорила в 1917 році . Вєрной дарогой ідьтє таваріщі ...
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05.03.2024 19:37
+29
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05.03.2024 19:27
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Страница 3 из 3
Може краще ухилянтів показово видворювати за кордон?
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05.03.2024 21:11 Ответить
Прекрасна ідея. Навіть будинок віддам. Не буде легко, але зароблю, бо вмію і люблю працювати. А держава через півроку те майно все дно просере, як проспала все до цього за 30 років. Головне багатство будь якої країни - люди. Майно то пил. Але не зрозумієте, бо треба думати вміти.
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05.03.2024 21:18 Ответить
як тільки зрадники з ОПи відкриють кордон, всі стануть на облік. а чому, доречі, кордини закриті зараз, до прийняття закону?
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05.03.2024 21:27 Ответить
Краще забрати у всіх паспорти, розселити у бараки, обнести колючкою по периметру і нехай працюють за трудодні чи служать у війську 25 років
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05.03.2024 21:32 Ответить
Скоро і до цього зелена шобла дійде, не хвилюйтеся.
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05.03.2024 23:01 Ответить
Ага. А вертухаями будуть, по-суті, такі ж самі ухилянти, тільки вже "в законі". Як зараз на кордоні: ухилянти "в законі" ловлять ухилянтів "поза законом". Країна абсурдів...
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06.03.2024 08:42 Ответить
А если не будут брать - отключим газ ¡¡!

,,Бриллиантовая рука,, 1968г.
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05.03.2024 21:33 Ответить
Звиздец, так тепер шо у Зеленского права заберуть вот же ж лихо
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05.03.2024 21:35 Ответить


То буде халепа, але не лихо. Кажуть, Зеленський уміє на вєліку їздити. А ще кажуть, що про то навіть було в якомусь кіно - де він особисто на вєліку катався.
...Лихо буде, коли йому врочисто вручать п'яту повістку...
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05.03.2024 22:44 Ответить
Це що, депутати будуть ходити пішки? Разом з Зеленським?
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05.03.2024 21:39 Ответить
А коли будуть обмеження тим ,хто не побудував укріплень , хто шле людей на смерть, хто здав південь???Може з Янелохом Оманським в одному батальйоні не було б відбою від бажаючих воювати!!??
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05.03.2024 21:41 Ответить
''заборона на виїзд за кордон''

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05.03.2024 21:46 Ответить
Є ще кілька сотень тисяч молодих (до 60 років) "пєнсіонєров" всякіх сілових структур. Вони кожен рік судяться за підвищення пенсій, а від воєнкомату надійно ховаються!
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05.03.2024 22:07 Ответить
А хто ж бубочку від Майдану -3 буде захищати ?
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05.03.2024 22:53 Ответить
Всіх ухилянтів , які не повернулися після 24 лютого 2022 року з заробітків , і тих хто втік після 24 .02 . 22 закордон ---позбавити громадянства ! Без громадянства вони ніхто , скасовуються все , недійсні ---водійські права , закордонний паспорт , неможливість влаштуватися на роботу, зняти , або купити житло , автівку ....і.і і .
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05.03.2024 22:51 Ответить
І що? Отримають політичний притулок, а згодом, і громадянство інших країн. На жаль, в нас не та країна, щоб було варто будь що чіплятись за громадянство. Лякати позбавленням громадянства - це все рівно, що їжака голим задом.
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05.03.2024 23:07 Ответить
Не отримають в жодній країні .
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06.03.2024 01:23 Ответить
Отримають в будь-якій.

Політичний притулок - притулок, наданий особам, що зазнали (або можуть зазнати) переслідувань у себе на батьківщині за політичні або релігійні переконання, а також за дії, що не кваліфікуються в міжнародному і національному праві демократичних держав як правопорушення.

Наскільки я пам"ятаю, в європейських країнах нема закону, який зобов"язує тих, хто виїхав, повертатися в країну у разі війни. Тому позбавлення громадянства українців в такому разі в європейських країнах буде вважатись переслідуванням і надасть право на отримання політичного притулку.
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06.03.2024 08:12 Ответить
у громадян без громадянства в Україні більше прав ніж з паспором громадянина України. Все чисто..
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05.03.2024 23:55 Ответить
Не в Україні , а за межами України , а це велика проблема )
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06.03.2024 01:24 Ответить
Тобто наш Лідор не зможе виїхати закордон? І усі його рахунки будуть блоковані? Він же 4-х разовий ухилянт.
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05.03.2024 22:58 Ответить
Країна заборон, обмежень та штрафів.
Що можна чекати від мародерів.
Дивіться, гайки не по зривайте.
Бо ніяких розтрільних бригад не вистачить.
Одне питання до депутатів - як при такій тотальній некомпетентності ви ще там сраки грієте? Закони створені вами знищили країну, скоротили націю і не відомо скільки ще погані ви на ухвалюєте.
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06.03.2024 00:22 Ответить
Всі три варіанти обмежень треба ввести корупціонерам ще з початку війни. Зразу вводимо обмеження корупціонерам, а потім вже ухилянтам. І коли будуть повернуті мільярди вкрадені на закупівлях для ВСУ.
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06.03.2024 06:06 Ответить
Все дуже конституційно і демократично. По Зелайнівські. Як завжди
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06.03.2024 07:23 Ответить
чую скоро запахнет горящими шинами.....
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06.03.2024 07:35 Ответить
І що тепер? В чотирижди ухилянта права заберуть? За кордон не випустять? І рахунки заблокують? Як же ми тепер?
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06.03.2024 09:23 Ответить
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