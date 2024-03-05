Благотворительный фонд "Велич Життя" передал медикам Донетчины карету скорой помощи и необходимое оборудование
Медикам Донетчины передали помощи более чем на 1 млн грн, который удалось собрать благотворительному фонду "Велич життя".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Удалось собрать 1 107 826 гривен, которые пошли на приобретение помощи для врачей Донетчины.
В частности было закуплено и отправлено: автомобиль скорой помощи, оснащенный всем необходимым оборудованием, портативные зарядные станции, электрохирургический аппарат ZEUS PRIME, датчики к ультразвуковой диагностической системе, компрессорные автохолодильники для хранения крови, тазовые шины, мешки АМБУ, шины гибкие образца SAM Splint, пульсоксиметры, карты диагностические Eldoncard для определения группы крови AB0 и резус-фактора RhD в наборе, носилки бескаркасные эвакуационные, термоодеяла с напылением олива/камо, iTClamp (устройство прямого давления для остановки кровотечения) пластиковые, наборы для внутрикостного сосудистого доступа NIO+, универсальные иммобилизационные шины, узловые турникеты SAM SJF, расходные материалы и продукты питания.
Сбор средств проводили вместе с главой Голосеевской РГА г. Киева Сергеем Садовым и начальницей Управления социальной защиты населения Голосеевской РГА Наталией Ахмадовой.
К сбору средств присоединились коллективы Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, Управление социальной защиты населения Голосеевской РГА, ЦНАП Голосеевского района, Центр социальных служб района, коллектив Коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автодорог и сооружений на них Голосеевского района Киева", Управление образования Голосеевской РГА, Управление строительства района, Территориального центра социального обслуживания (оказания социальных услуг) района, Управление культуры Голосеевской РГА. А также Адвокатское объединение "РЕВЕЛИН ИНФОРМЕЙШН ГРУПП", ООО "ЭНЕРГО РЕСУРС" РИ ГРУПП", ООО "ХАРВИНД", ООО "ИНЖЕНИРИНГ - АНАЛИТИКА", компания Listan GmbH, Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Скарбниця нації", ООО "Стройстандарт".
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Просто піздєц. Уявіть скільки це життів, які могли бути врятованими.
Здається «менеджери» не справляються. Бо виходить щоб допомога дійшла до військових потрібен не лише сам факт її наявності, а ще й додатково рік часу та масштабний аудит.
Одноразовий аудит щоправда не панацея. Міняти потрібно системний підхід.
Це всім вже зрозуміло. Інше питання - хто свідомо це ігнорує.
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