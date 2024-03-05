Зеленский прокомментировал решение МКС: никакое количество звездочек на погонах не спрячет от ответственности
Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время российских массированных обстрелов гражданских людей и объектов критической инфраструктуры в Украине в 2022 и 2023 годах", – написал он.
Но отметил, что каждый российский командир, отдающий приказы о нанесении ударов по гражданским людям и объектам критической инфраструктуры, и каждый исполнитель таких преступлений должны знать, что они будут привлечены к ответственности.
"Международное правосудие требует времени, но оно неотвратимо. Мы прилагаем все усилия, чтобы ни один российский зверь, ответственный за убийства украинских детей, женщин и мужчин, не остался безнаказанным. И ни одно количество звездочек на погонах, ни одна кабинетная дверь не спрячет их от ответственности" , – подчеркнул президент.
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ВЛАДА ЗЕЄРМАКА - це саботажники перемоги+мародери=ЗРАДНИКИ
Пише гумористичні відосики.
От тільки остані 2 роки квартальні костюмери розбіглися,оводиться бідоласі в піжамі "працювати".
воно буде триматись до останнього й саме не піде, згадаєте мої слова 22 травня
Ти будеш сидіти пожиттєво разом із дєрьмаком - разом прийшов і разом сядеш!!!
Президент Чехії знайшов снаряди. Зброєю в міністерстві оборони займається зам міністра по зброї, з величезним апаратомм військових аташе. Він не зміг знайти.
Зе дає конференцію і на весь світ висловлює: "чому тисячи безпилотників не можуть потрапити на передову"? Хто їх контролює? Замміністра оборони по зброї.
Світан бідкається про недолугу роботу міністерства оборони по зброї. Теж саме говорить Юрій Бутусов.
Але НІХТО не назвав прізвища! Скажу я.
ЗамМіністра оборони по зброї - бувший при Порошенко начальник тилу, який Ніколи не воював, ІВАН ГАВРИЛЮК.