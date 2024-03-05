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Зеленский прокомментировал решение МКС: никакое количество звездочек на погонах не спрячет от ответственности

зеленський

Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время российских массированных обстрелов гражданских людей и объектов критической инфраструктуры в Украине в 2022 и 2023 годах", – написал он.

Но отметил, что каждый российский командир, отдающий приказы о нанесении ударов по гражданским людям и объектам критической инфраструктуры, и каждый исполнитель таких преступлений должны знать, что они будут привлечены к ответственности.

"Международное правосудие требует времени, но оно неотвратимо. Мы прилагаем все усилия, чтобы ни один российский зверь, ответственный за убийства украинских детей, женщин и мужчин, не остался безнаказанным. И ни одно количество звездочек на погонах, ни одна кабинетная дверь не спрячет их от ответственности" , – подчеркнул президент.

Читайте также: МКС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ Соколова и командующего дальней авиацией РФ Кобылаша

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Международный уголовный суд (234)


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Топ комментарии
+33
І президентська булава теж не сховає від того ж!
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05.03.2024 18:26
+15
Нашу Гетьманську Булаву будемо довго відмивати після липких лапок хрипатого пацюка.
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05.03.2024 18:38
+6
Это же касается и Дерьмака, даже если ФСБ ему маршала присвоит.
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05.03.2024 18:27
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І президентська булава теж не сховає від того ж!
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05.03.2024 18:26 Ответить
Президентський рояль...
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05.03.2024 18:28 Ответить
Нашу Гетьманську Булаву будемо довго відмивати після липких лапок хрипатого пацюка.
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05.03.2024 18:38 Ответить
Про це пам"ятають "зіркові"=ПРивладні саботажники з Банкової, я впевнена, тому й саботують перемогу, захист життів перших воїнів патріотів, котрі самі пішли захищати батьквіщину ... Вони тягнуть з фрртифікацією, вони тягнуть з мобілізаію та законами необхідними для того, вони заважаютьпрацювати заводам на фронт своїми перевірками , ВОНИ ВІДСТОРОНЮЮТЬ ВІД СЛУЖБИ ГЕНЕРАЛІВ Й НЕ ТІЛЬКИ - УСІХ ДОСТВОЙНО ВОЮВАШИХ ГЕРОЇВ ЗА УКРАЇНУ . ВОНИ НЕ ХОЧУТЬ КОАЛІЦІЄ ЄДНАННЯ ТА КАБМІНУ ВІД НЕЇ.

ВЛАДА ЗЕЄРМАКА - це саботажники перемоги+мародери=ЗРАДНИКИ
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05.03.2024 18:41 Ответить
Потужна заява. Коли коту немає що робити, він я..я вилізує.
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05.03.2024 18:45 Ответить
Коли у зіцпрезидента немає інших розваг - він робить те,що звик.
Пише гумористичні відосики.
От тільки остані 2 роки квартальні костюмери розбіглися,оводиться бідоласі в піжамі "працювати".
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05.03.2024 19:15 Ответить
Это же касается и Дерьмака, даже если ФСБ ему маршала присвоит.
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05.03.2024 18:27 Ответить
І на пів шостого чекає свій КСУ
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05.03.2024 18:29 Ответить
Як же ж солодко s прибутково бути слугою народу …
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05.03.2024 18:31 Ответить
Зєля бере під свій контроль! Мощно, потужно в турборежимі, найвеличнівшивий!
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05.03.2024 18:34 Ответить
Зелена флісочка також не допоможе, незламний ти наш...
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05.03.2024 18:36 Ответить
Щоб тобі пов...ло, г...да неголена.
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05.03.2024 18:41 Ответить
Шашлик нелегітимний.
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05.03.2024 18:54 Ответить
Недоторканність закінчується 21 травня
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05.03.2024 18:54 Ответить
ага, ага . якого року?

воно буде триматись до останнього й саме не піде, згадаєте мої слова 22 травня
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05.03.2024 19:40 Ответить
Жодне президентське крісло не сховає від відповідальності...
Ти будеш сидіти пожиттєво разом із дєрьмаком - разом прийшов і разом сядеш!!!
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05.03.2024 19:20 Ответить
Арахамка їх заховає в Китаї
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05.03.2024 19:28 Ответить
Берем логіку:

Президент Чехії знайшов снаряди. Зброєю в міністерстві оборони займається зам міністра по зброї, з величезним апаратомм військових аташе. Він не зміг знайти.

Зе дає конференцію і на весь світ висловлює: "чому тисячи безпилотників не можуть потрапити на передову"? Хто їх контролює? Замміністра оборони по зброї.

Світан бідкається про недолугу роботу міністерства оборони по зброї. Теж саме говорить Юрій Бутусов.

Але НІХТО не назвав прізвища! Скажу я.

ЗамМіністра оборони по зброї - бувший при Порошенко начальник тилу, який Ніколи не воював, ІВАН ГАВРИЛЮК.
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05.03.2024 23:48 Ответить
Зеленский прокомментировал решение МКС Источник:
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06.03.2024 06:10 Ответить
 
 