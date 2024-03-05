Зеленский прокомментировал решение МКС: никакое количество звездочек на погонах не спрячет от ответственности

Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время российских массированных обстрелов гражданских людей и объектов критической инфраструктуры в Украине в 2022 и 2023 годах", – написал он.

Но отметил, что каждый российский командир, отдающий приказы о нанесении ударов по гражданским людям и объектам критической инфраструктуры, и каждый исполнитель таких преступлений должны знать, что они будут привлечены к ответственности.

"Международное правосудие требует времени, но оно неотвратимо. Мы прилагаем все усилия, чтобы ни один российский зверь, ответственный за убийства украинских детей, женщин и мужчин, не остался безнаказанным. И ни одно количество звездочек на погонах, ни одна кабинетная дверь не спрячет их от ответственности" , – подчеркнул президент.

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