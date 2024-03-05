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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

meta

Пользователи сообщили о масштабном сбое сервисов Meta.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Downdetector.

Пользователей приложений Facebook и Instagram выбросило из их аккаунтов. Некоторые из них вообще не могли зайти в учетную запись, в других - не обновлялись страницы.

За полчаса на сбои у Facebook пожаловались почти 540 тысяч пользователей. На несоответствующую работу Instagram поступило более 92 тысяч жалоб.

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Автор: 

Facebook (391) социальные сети (643) Instagram (49)


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Топ комментарии
+11
З пісьбухом давно попрощався.. щодо інсти навіть не думав...
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05.03.2024 18:39
+7
Какое горе, ща расплачусь
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05.03.2024 18:40
+5
Я вже злякався що бан перманентний,якраз одну ватну хвойду обматюкав
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05.03.2024 18:41
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Та Вже Попустило....
Життя пішло далі...
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05.03.2024 18:39 Ответить
З пісьбухом давно попрощався.. щодо інсти навіть не думав...
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05.03.2024 18:39 Ответить
Какое горе, ща расплачусь
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05.03.2024 18:40 Ответить
Я вже злякався що бан перманентний,якраз одну ватну хвойду обматюкав
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05.03.2024 18:41 Ответить
"...540 тисяч користувачів..."
Це лиш тих хто поскаржився у ФБ
А скільки тих хто не могли цього зробити?
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05.03.2024 18:41 Ответить
Якось пох
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05.03.2024 18:44 Ответить
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05.03.2024 18:45 Ответить
інстасамочки на межі самогубств! ))
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05.03.2024 18:51 Ответить
Ну то звісно - хусити перегризли кабель у Червоному морі то і все вирубилось))
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05.03.2024 18:51 Ответить
Наверное хусситы и данные украли? А то рекомендуют сменить пароли, так как произошла утечка данных...
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05.03.2024 18:55 Ответить
ну і до чого то ви написали?
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05.03.2024 19:07 Ответить
Уже всё работает
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05.03.2024 18:54 Ответить
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05.03.2024 18:56 Ответить
попробовал https://uk-ua.facebook.com/ Facebook все работает
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05.03.2024 18:59 Ответить
хусиды перегрызли кабеля , биткоин под угрозой
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05.03.2024 19:00 Ответить
у меня 4G , когда были бои в Вознесенске я сидел с Инетом , а соседи с оптикой нет
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05.03.2024 19:04 Ответить
Ту муть потрібно взагалі позакривати.
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05.03.2024 19:08 Ответить
Вже минулось ніби.
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05.03.2024 19:13 Ответить
У нас є цензор.
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05.03.2024 19:41 Ответить
Хусити,проіранське проксі перебило кабель
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05.03.2024 20:03 Ответить
Що воно таке, той фасебоок і інстаґрам?

Чому всі такі стурбовані?
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05.03.2024 21:25 Ответить
 
 