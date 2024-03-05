В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи сообщили о масштабном сбое сервисов Meta.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Downdetector.
Пользователей приложений Facebook и Instagram выбросило из их аккаунтов. Некоторые из них вообще не могли зайти в учетную запись, в других - не обновлялись страницы.
За полчаса на сбои у Facebook пожаловались почти 540 тысяч пользователей. На несоответствующую работу Instagram поступило более 92 тысяч жалоб.
Топ комментарии
+11 ПП Уксусов
показать весь комментарий05.03.2024 18:39
+7 Fox Zeint #542611
показать весь комментарий05.03.2024 18:40
+5 Nestor Nen
показать весь комментарий05.03.2024 18:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Життя пішло далі...
Це лиш тих хто поскаржився у ФБ
А скільки тих хто не могли цього зробити?
Чому всі такі стурбовані?