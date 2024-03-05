В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи сообщили о масштабном сбое сервисов Meta.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Downdetector.

Пользователей приложений Facebook и Instagram выбросило из их аккаунтов. Некоторые из них вообще не могли зайти в учетную запись, в других - не обновлялись страницы.

За полчаса на сбои у Facebook пожаловались почти 540 тысяч пользователей. На несоответствующую работу Instagram поступило более 92 тысяч жалоб.

Читайте также: Facebook и дальше блокирует сообщения об "Азове", - ЧЕСНО