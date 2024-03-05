Госдеп США ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер" и Воздушно-космических сил РФ
Государственный департамент США ввел новые санкции против России. Под ограничения попали Воздушно-космические силы РФ, а также группировка ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерального реестра США.
Под ограничения попали:
- Воздушно-космические силы Российской Федерации;
- ЧВК "Вагнер";
- россиянин Павел Шевелин;
- компания "Элтехнорд" из Санкт-Петербурга;
- гражданин КНДР.
Указанные компании и лица обвиняются в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения относительно Ирана, КНДР и Сирии.
Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.
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+7 Paul S
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+7 Aleksander Lukashenko
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+3 Sasha Poberailo #441732
показать весь комментарий05.03.2024 18:41
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Нічо не скажеш
Знайшли prigogine у Венецуелі і підвісили за яйця?
Чи вони знущаються просто?
Бандера Подільський
@bandera_khm
·
5 год
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.
Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.
Ну его все знают, т.к. он ЕДИНСТВЕННЫЙ толстяк во всей КНДР
Хіба це рівень США, щоб проти банди, створеної й керованої фсб, вводити санкції?
Тут треба діяти як з аль-каїдою. Але США чекають на новий "перл_гарбор"...
Тоді їм проясниться...
Кон чен ыр хоть знает...?!
Запитав у ШІ каже, що -За останній час Сполучені Штати Америки продовжують закуповувати уран від Росатому, російської корпорації, яка займається збагаченням урану.В першій половині 2023 року, США придбали рекордні 416 тонн урану від Росії, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2022 року.