Госдеп США ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер" и Воздушно-космических сил РФ

Государственный департамент США ввел новые санкции против России. Под ограничения попали Воздушно-космические силы РФ, а также группировка ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерального реестра США.

Под ограничения попали:

Воздушно-космические силы Российской Федерации;

ЧВК "Вагнер";

россиянин Павел Шевелин;

компания "Элтехнорд" из Санкт-Петербурга;

гражданин КНДР.

Указанные компании и лица обвиняются в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения относительно Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.

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