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Госдеп США ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер" и Воздушно-космических сил РФ

сша,санкції

Государственный департамент США ввел новые санкции против России. Под ограничения попали Воздушно-космические силы РФ, а также группировка ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерального реестра США.

Под ограничения попали:

  • Воздушно-космические силы Российской Федерации;
  • ЧВК "Вагнер";
  • россиянин Павел Шевелин;
  • компания "Элтехнорд" из Санкт-Петербурга;
  • гражданин КНДР.

Указанные компании и лица обвиняются в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения относительно Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.

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Автор: 

россия (95702) санкции (11321) США (26877) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+7
Отсанкциировали вагнер, который уже де факто не существует? Ну круто, шо тут скажешь.
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05.03.2024 18:40
+7
Ну хоч не євгена пригожина та дмитра уткіна особисто.
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05.03.2024 18:47
+3
громадянин КНДР? це брат Ли ***? потужно!
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05.03.2024 18:41
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Отсанкциировали вагнер, который уже де факто не существует? Ну круто, шо тут скажешь.
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05.03.2024 18:40 Ответить
Ну хоч не євгена пригожина та дмитра уткіна особисто.
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05.03.2024 18:47 Ответить
Жоско...
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05.03.2024 18:41 Ответить
громадянин КНДР? це брат Ли ***? потужно!
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05.03.2024 18:41 Ответить
ПекЕльні
Нічо не скажеш
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05.03.2024 18:43 Ответить
Касапи інопланетяни..
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05.03.2024 18:43 Ответить
Читаєш отаке і думка - напевно вони кудись ту русню заманюють. Ну не може це бути всерйоз...
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05.03.2024 18:45 Ответить
все так- але як "наживку"....., кого використовують...
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05.03.2024 18:54 Ответить
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05.03.2024 18:46 Ответить
Ну да.. Санкції просто з
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05.03.2024 18:54 Ответить
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05.03.2024 18:48 Ответить
> ПВК "Вагнера"...

Знайшли prigogine у Венецуелі і підвісили за яйця?

Чи вони знущаються просто?
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05.03.2024 18:52 Ответить
Так и написали? Против громадянина КНДР?
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05.03.2024 18:58 Ответить
пекельні надпотужні санкції
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05.03.2024 19:04 Ответить
Це вже позорище якесь. Штати над нами просто знущаються.
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05.03.2024 19:05 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/5/7445114/ Франция присоединится к Чехии в закупке 800 тысяч снарядов для Украины
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05.03.2024 19:08 Ответить
Коли?
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05.03.2024 19:57 Ответить
Це правда ?

Бандера Подільський
@bandera_khm
·
5 год
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України, вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.

Керівництво ВРУ в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.
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05.03.2024 19:12 Ответить
громадянин КНДР Еще не придумали против какого корейца, все на одно лицо?)
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05.03.2024 19:22 Ответить
Надеюсь "гражданин КНДР" - это такой жирный с короткой стрижкой...
Ну его все знают, т.к. он ЕДИНСТВЕННЫЙ толстяк во всей КНДР

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05.03.2024 19:26 Ответить
Проти "ваґнерів"?

Хіба це рівень США, щоб проти банди, створеної й керованої фсб, вводити санкції?

Тут треба діяти як з аль-каїдою. Але США чекають на новий "перл_гарбор"...
Тоді їм проясниться...
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05.03.2024 19:37 Ответить
Судя по Ирану,санкции выступают как благо для страны.
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05.03.2024 19:52 Ответить
Очередной "огромный" пук в лужу.
Кон чен ыр хоть знает...?!
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05.03.2024 19:54 Ответить
Алюміній і уран США ще купують у рф?
Запитав у ШІ каже, що -За останній час Сполучені Штати Америки продовжують закуповувати уран від Росатому, російської корпорації, яка займається збагаченням урану.В першій половині 2023 року, США придбали рекордні 416 тонн урану від Росії, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
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05.03.2024 21:15 Ответить
У дупу собі ці санкції засуньте!
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05.03.2024 22:28 Ответить
 
 