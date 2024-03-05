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Если бы Залужный создал партию, он мог бы получить большинство в парламенте, - опрос. ИНФОГРАФИКА

залужний

Если бы экс-главком ВСУ Валерий Залужный создал политическую партию, она получила бы большинство на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS, проведеннго по заказу Цензор.НЕТ.

В частности, граждане ответили, за какую политическую силу отдали бы свои голоса, если бы состоялись выборы в Верховную Раду.

За политсилу Валерия Залужного отдали свой голос 34,2% (46,4% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). За политсилу Владимира Зеленского – 15,5% (21,1%). За Петра Порошенко – 5,5% (7,5%). Сергея Притулу – 5,1% (7.0%). А за Дмитрия Разумкова - 5% (6,8%).

опитування вибори ВР

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Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта 2024г. В общей сложности было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.

Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области. Максимально учтены количество и структура населения внутри перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу, временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

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Автор: 

выборы (24743) Зеленский Владимир (20511) опрос (2836) СОЦИС (71) Цензор.НЕТ (137) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+38
але вибори ще не скоро будуть
українці ніяк не зрозуміють. що треба голосувати за ідею партії, за програму, а не за лідерів
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05.03.2024 18:57
+24
Якщо Залужний дасть забов'язання, клятву народу України, що він звбезпечить прозоре розслідування діяльності та бездіяльності Зеленського і його шобали, а також гаратнує їх покарання, то він виграє в любому випадку!
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05.03.2024 18:58
+22
Штанці в наріду коротенькі і мізки - як горішок...
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05.03.2024 19:01
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Страница 3 из 3
Ні. На телеграмканалах вже є відео, на жаль.
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05.03.2024 22:52 Ответить
Ідіть на *** зі своїми дослідженнями. Ви самі його травили такими ж дослідженнями.
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05.03.2024 20:06 Ответить
Цензор "травив" Залужного соцопитуваннями?
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05.03.2024 20:32 Ответить
Блок Володимира Зеленського. Хламідія- татаров- халімон-мілованов-левченко- шурма-гетманцев-третЬякова- васілевская-смаглюк-смірнов-жовква- арістович-тимошенко-безумні-єрмак.
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05.03.2024 20:12 Ответить
🔥раша вже повністю на військових рейках, а шапітолій на "білих доріжках" | СаундЧек
https://www.youtube.com/watch?v=-CMI0OrNb8M
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05.03.2024 20:36 Ответить
покищо по залужному маємо фото і обнімашки з агентом буратіно, фото з агентом "козирь" і різні тупі фотки з окультними символами. До речі - клоуна притулу сміливо плюсуємо до клоуна зеленського. Схоже ідіотів ще багато
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05.03.2024 20:26 Ответить
Пане Залужний, створюй свою партію та перемагай; треба якось позбутися цієї зелено-синьої прокремлівської пи#доти! Країну ведуть до прірви на великій швидкості.
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05.03.2024 20:26 Ответить
Ти хоч маєш сіру уяву, що таке створити партію? І скільки для цього треба кинути бабла, організувати людей, програмні статутні документи, зареєструвати...
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05.03.2024 20:40 Ответить
Таке враження, що у Залужного високий рейтинг лише через те, що він мовчить. приблизно як свого часу бубочка, в якому каждий бачив своє ріднесеньке. Але загалом це все ж не настільки страшно, як перспективи обрання у штатах поцоватого рудого дєдушкі після очевидної спроби захоплення їм влади. Коли виборцям насрати навіть на це - ото калібр януковича.
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05.03.2024 20:34 Ответить
Рейтинг через мовчанку- то на першому етапі. Далі треба говорити, при чому - розумно, аргументовано, культурно, доступно. Треба дискутувати перед людьми, перемагати супротивника і щоб люди те бачили і чули. Аргументи салдафона накшталт - "закрили *******!" і "пішов *****!" - не проконають. Саме тому вони (іуди з Банкової) так сміливо вигнали команду і Залужного - вони бачили, що Залужний не політик , він не має політичної сили і бабла для організації і забезпечення виборів.
Ситуація для них (іуд з Банкової) стане хреновою, якщо Залужного висуне політична сила(наприклад - Європейська Солідарність), і забезпечить йому бабло, людей для комісій, агітаторів, спостерігачів. І уже повна піхва настане зеленському з єрмаком, якщо до виборчого процесу на боці Залужного долучиться Р. Ахметов. Питання лише в тому, що він потребує взамін...
Так чи інакше, а Валерію Федоровичу доведеться іти на компроміс з олігархами. А вони у свою чергу зацікавлені в його рейтингу. Зеленський для них (у т.ч. і для Коломойського) - то уже як використаний гандон.
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05.03.2024 21:27 Ответить
Яреме! Та кажи вже коротко : "... а потім нафіг нам Залужний? Даєш Петра Олексійовича!!!"
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06.03.2024 05:01 Ответить
Здогадливий ти, Ляше...
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06.03.2024 08:14 Ответить
19 рік нічому не навчив... тягнуть месію, "обличчя", на все інше насрти.. Але від 20% за квартальних вииродків, злодіїв, колаборантів і просто аморальних дегенератів, я просто в ****..
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05.03.2024 20:47 Ответить
чому як іван- так дурень? мандруй на узькощелепну строінку і там на собачій пиши
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06.03.2024 09:26 Ответить
ВАНЯ, вынь швабру из ЖОПЫ и беги в ЛАРЕК - там свежую БАЯРУ привезли.
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06.03.2024 10:55 Ответить
ви з вашими партіями вже задовбали
партії були створені в новітній історії , коли в Британії потрібно було вигадати буфер між знаттю та простолюдинами заради збереження королівського режиму
а от в СРСР партій не було - тільки орден прихильників правлячої ідеології
я хочу сказати, що багатопартійна система себе вже пережила ( подивіться на США)
потрібно дещо нове, наприклад, об'єднання міністерств з відповідними інститутами Академії наук
замість парламенту - Державна Рада з двох палат: палати земель ( штатів, областей) і палати представників шарів працюючого населення - делегати від фермерів, робітників, медиків, інтеллігенції, військових, педагогів і т.ін. - пенсіонери, безробітні права голосу не мають, як і солдати строкової служби, зеки, та пацієнти психіатричних клінік - тобто всі, хто на державному забезпеченні
і вибирати депутатів Державної Ради слід на місцях - припустимо, пятьох депутатів від медиків будуть вибирати ТІЛЬКИ співробітники медичних закладів - і на 2 роки! - з збереженням місця роботи і заробітної платні
і, наприкінець, голова держави - президент/гетьман, вибирається всіма громадянами на 4 роки без права продовження правління
от тоді ніяких олігархів при владі НЕ БУДЕ
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05.03.2024 20:57 Ответить
А в нас будуть партії героїв серіалів. В кого серіал цікавіший той і президент...
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05.03.2024 21:49 Ответить
В ссср була чітка вертикаль влади. Яник щось подібне також зробив.
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06.03.2024 08:49 Ответить
Фантазер (чи, може, просто любитель чогось понюхати або покурити?), котрий закотився до Німеччини, розповідає нам, українцям, про Україну без олігархів...
Ви там, за межами України, усі такі розумні, прогресивні та демократичні? Чи он-лайн (по телевізору) олігархів знищувати будете?
Чесно, задрали вже своїми коментарями та прогнозами на майбутнє! ЗСУ краще допоможіть, чим взмозі.
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08.03.2024 15:49 Ответить
Мрія "Зебіла"
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05.03.2024 23:44 Ответить
Зебіли його ж прибрали "з глаз долой", але це їм не допоможе,
якщо на виборах буде ЗЄ і Залужний
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05.03.2024 23:58 Ответить
Давайте проголосуємо за партію, якої не існує, на чолі з людиною, яка підтримала 8271. Якщо Сирський у нас м'ясник, то Залужний - той, хто забезпечив його надійною сокирою. Один із тих, у всякому разі.
Як кандидат юридичних наук, він прекрасно знав, які наслідки несуть ці норми.
І це ще навіть без потенційних однопартійців.
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05.03.2024 21:04 Ответить
Та заспокійся. Побережи сили.
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06.03.2024 08:50 Ответить
Знову здорово.
Ця країна ненавчаєма...
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05.03.2024 21:47 Ответить
Але не вся. Вже всі розуміють, що гірше зелені не може бути
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05.03.2024 23:59 Ответить
З твоєю логікою, Остапе, можна і Януковича повернути... Гірше ж "зелені" вже не буде?!?! Чи тобі Азіров ближче? До слова, згадай з ким на пару він створбвав партію регіонів ?!
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06.03.2024 05:05 Ответить
А хто за твоєю логікою зеленський? Це і є послідовник справи януковича по розвалу незалежної української держави. Весь антиМайден в своєму "офісі" зібрав та узурпував владу, витерши ноги об Конституцію, зеленський з його слугами це і є та сама партія регіонів тільки в оновленому "бренді". Цього досі хіба що тупі не бачать, або тролі, які працюють на подолячих "фєрмах"...
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06.03.2024 11:03 Ответить
Я оптиміст. Якщо хтось мене питає: "гірше вже не може бути?", я бадьоро відповідаю: "може! може!"
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06.03.2024 08:45 Ответить
Десь на Банковій плаче зеля 🤡😥
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05.03.2024 22:08 Ответить
приДулі...арестовичі....зеленські....Нічому горе дебілів не вчить
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05.03.2024 22:50 Ответить
Схоже, мудрий нарід іще не зрозумів, хто його "грає". Тому війна має іще продовжуватися зо два роки, раз притули-разумкови - "прохідні". Мовчу про Віслюка. Тут має бути 0,5%.
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05.03.2024 23:43 Ответить
Якраз "притули й разумкови", не саме гірше що є в українському політикумі.

Принаймні вони розумні та освічені.

Це все-таки не зелені колі оболонські , і прочі палікмахтєри та массажисти
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06.03.2024 00:41 Ответить
О боти понабігали партійні якщо ви проти Залужного і тих хто за вас кров проливає, то за кого ви, пропонуйте, знову дайно пропонуєте!?
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06.03.2024 00:25 Ответить
Дибільний народ навіть війна не міняє. Знов за нонеймів збираються голосувати. Кончені бл*ть.
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06.03.2024 00:33 Ответить
Ну Залужний точно не нонейм, дякувати Богу
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06.03.2024 00:45 Ответить
Так мова йде не про Залужного, а про потенційну "партію" під брендом Залужного.
Тобто, це такий самий "кіт в мішку", як і "слуги народу" 5 років тому.
А значить, таки ноунейми. Чи ви можете надати нам список цих знаменитих людей?

До речі, - в цьому опитуванні за Зеленського 21%, за Залужного 46%, за Разумкова 7%. Двох останніх привів на посади той же Зеленський. 21+46+7 = 74.
Бінго! Практично ті ж самі сакраментальні 73% зєлєбобіків. Совпадєніє?
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06.03.2024 08:21 Ответить
Це ти ноунейм , а в Україні це відома людина,я наприклад його знаю з 93 року,він вже тоді був керівником.Чесним,справедливим та успішним.
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06.03.2024 05:19 Ответить
28 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Станом на 12-00 ‎05.‎03.‎2024 президент України Зеленський відсутній на робочому місці.

Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України,

вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.

Керівництво ВРУ
в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.

Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.

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06.03.2024 00:44 Ответить
Позорище!
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06.03.2024 01:32 Ответить
Остап, в слове президент З..., первая буква, "П" - лишняя!
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06.03.2024 00:46 Ответить
добре, що в Україні вибори заборонені конституцією починаючи з лютого 2014-ого року.
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06.03.2024 01:08 Ответить
Не варто робити такі великі ставки на Залужного. Він чудовий генерал, але чи хоче він в політику питання, і чи зможе. Ну і взагалі то він не особливо балакучий, як він бачить подальший розвиток країни невідомо. Просто за рахунок того, що він не особливо роздає інтерв'ю, на нього не чипляється негатив, от і все. А от запитати "Як ви бачите лібералізацію економіки?" і рейтинги можуть змінитись.
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06.03.2024 01:45 Ответить
ЗЄ был вообще пень пнем в экономике. Но 73% это совсем не смутило.
Сказал, шо эпоха бідности закінчилась да и все. Всего то и делов
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06.03.2024 02:09 Ответить
Питання все ж не в тому, щоб когось вибрати, а тому - що потім із цим робити. Ну, от вибрали Зе - і що, полегшало?
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06.03.2024 07:54 Ответить
Було б не погано такого президента мати, але пан Залужний пока в те болото лізти не хоче!
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06.03.2024 01:49 Ответить
Але комусь же прийдеься відновлювати країну після зеленої розрухи.
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06.03.2024 02:11 Ответить
Якщо буде що.
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06.03.2024 08:53 Ответить
Капець, як наш народ любить месій...
От З КОГО Залужний може створити свою партію?! Так само з випадкових людей, як і Зеля створив! Бо тільки так робляться партії за пару місяців під ім'я!
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06.03.2024 02:32 Ответить
Так, граблі то наше все - ну їба..нутої не думаючої більшості - вони ж всі призеденти стали.
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06.03.2024 04:59 Ответить
У одному зі своїх останніх інтерв'ю - у День Незалежності 24 серпня минулого року, Герой України Степан Хмара наголошував, що зараз іде кривава боротьба із споконвічним зовнішнім ворогом - Московією (росією), а також з підступним хитрим ворогом на внутрішньому фронті. Варто додати, що Степан Хмара казав, що за все своє життя аж до останнього свого часу він «ніколи не бачив тієї України, про яку мріяв». Саме цим він пояснював те, що був в жорстокій опозиції усе своє політичне життя, в опозиції до яка була завжди не зовсім проукраїнською а інколи навіть і ворожою антиукраїнською владою. Може хоч кривава війна навчить Український народ завжди вибирати проукраїнську патріотичну владу.
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06.03.2024 07:04 Ответить
Капець, як наш народ любить месій...
От З КОГО Залужний може створити свою партію?! Так само з випадкових людей, як і Зеля створив!
*****************
Ви праві. Здорового глузду голос чую я тут.

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06.03.2024 08:35 Ответить
Лишилось сказати - «всі ми генерали - всі ми переможці», і діло в шляпі. Так, наріде?
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06.03.2024 10:13 Ответить
Бачу наступну Верховну Раду з тотальною більшістю про-укранських нар-депутатів з найкращих героїв захисників учасників російсько-української війни. І в цій новій ВР зовсім не буде місця антиукраїнським партіям та блокам ворожим Україні. Не буде кремлівських яничарів життя загарбників - ПЗЖМ, зелених, ворюг -капітулянтів цих слуг кремля, продажного майбаху... та ін. І буде створено комітет з розслідування випадків зради владою: розмінування на шляху окупантів, заклики до переговорів і капітуляції та знищення територіальної цілісності та суверенітету Української держави, за вказівкою кремля. І за підтримку ворожої кацапської церкви -МП. Та й новий президент точно вже буде бойовим українським воєначальником... яскравим патріотом до мозку кісток, а не боягузливим пацифістом та жалюгідним капітулянтом, корупціонером.... І тільки тоді ніколи більше в житті клята фашистська паРаша не нападе на Україну. Яка обов'язково буде гідною європейською державою, членом ЄС та НАТО з повернутим своїми Кримом, Донбасом та півднем України. Та все це буде тільки після яскравої перемоги Українського народу над лютим кремлівським ворогом окупантом. І тоді ніколи не буде ганебної московської церкви України і різних уступок на милість паРаши.
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06.03.2024 06:44 Ответить
Наразі все це як мрії...але вони мають здатність втілюватись в життя
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06.03.2024 07:13 Ответить
дуже хочетьс, щоб так було. але українська земля просто просякнута лаптєногім гімном, тіпа какарязніца. адже ж далеко ходити не треба
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06.03.2024 09:40 Ответить
залужный талантливый офицер генштаба и не более того. Организаторские способности 0. делами армии не занимался вообще. все пустил на самотек. Турникеты и сейчас лежат на складах. ВСЕ военкомы хабарники. в дела мобилизации не влазил вообще.
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06.03.2024 08:03 Ответить
ще одне брехло сплило на поверхню. а тіурнікети і ТЦК це справа Залужного була чи твого хрипатого зєдовбня з яєчним міністром?
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06.03.2024 09:32 Ответить
У Залужного найпотужніша партія - Україна і українці
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06.03.2024 08:30 Ответить
Та то таке! Треба терміново корегувати Конституцію України!!! Багатопартійна система- то є зло, бардак і маразм. Любий вуйко, наваривши грошей і на наступний день, відійшовши з бодуна, створює свою партію й лізе в ВР!

Необхідна проста 2-х партійна система, як у США!

Багатопартійна система створена ворогами України й служить на руку кровному ворогу українців - москалям!
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06.03.2024 08:58 Ответить
В конституции США нет ни слова о "двухпартийной системе". Этот термин лишь описывает сложившееся положение, когда доминируют две основные партии.
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06.03.2024 09:13 Ответить
Лайфхак как дорваться до корыта. Создаем партию Залужного. Можно без Залужного. Просто надурить лохторат громким названием партии. Внукам хватит
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06.03.2024 09:09 Ответить
нє, не підлога маккартні, правильний переклад - пів, тобто, половина маккартні))))). але менше з тим. на хіба це потрібно залужному? він військовий, кадровий. незаплямований!!!
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06.03.2024 09:29 Ответить
За всі роки незалежності УСІ ВІДОМІ діячі ( крім перших виборів) виявились звичайними злодюгами.( Як і останній клоунський десант. )На всіх московія мала вплив або компромат. 80% "слуг народу" були московитами або євреями. Або ставлениками колишніх комуняк або їхніми нащадками.
Лише сьогодні у нас є кандидат, не зав'язаний на це злодійське кодло. І вся ця братія буде старатися очорнити його.
МИ ГОТОВІ!
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06.03.2024 09:51 Ответить
Граблі - найулюбленіших інструмент наріду. Знову за умовну табуретку готові проголосувати, якщо на неї потрібний бренд наліпити. Країна ідіотів, яких навіть війна не навчила думати головою
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06.03.2024 10:21 Ответить
Калігула ж зробив свого коня сенатором. А ми шо, не можемо табуретку вибрати?
З табуретки хоч якась користь є, і вона не буде молоти нісенітниці, як деякі "лідори".

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06.03.2024 10:36 Ответить
не про партії тра' зараз думати, а про існування України. Не буде України, тоді всі ці балачки до сраки.
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06.03.2024 11:11 Ответить
Ось із-за таких опитувань Залужний уже не головнокомандуючий. Схоже Цензор працює на ФСБ. В Україні іде дуже кривава війна а ідіоти проводять ефімерні опитування. Якщо Україна програє цю війну виборів уже ніяких не буде а дибіл Вододимир Янченко строчить свою статтю. І для чого ця стаття. При владі потрібен політик із командою. Вже приклад Зеленського показав до чого приводить вибір не політика без команди. Всі ці публікації на замовлення ФСБ. Яким би Зеленський не був а до закінчення війни він президент і від цього треба відштовхуватись при аналізі ситуації.
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06.03.2024 23:32 Ответить
В своё время Франция и Англия воевали век, историки так и называют этот период времени столетняя война, по-твоему шут гороховый будет править до гробовой доски, только не включай Абдристовича, осталось две недели и ракеты скоро закончатся.
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07.03.2024 12:52 Ответить
Странные вы, украинцы, люди (судя по результатам опросов).
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07.03.2024 13:43 Ответить
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