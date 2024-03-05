Если бы Залужный создал партию, он мог бы получить большинство в парламенте, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Если бы экс-главком ВСУ Валерий Залужный создал политическую партию, она получила бы большинство на выборах в Верховную Раду.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS, проведеннго по заказу Цензор.НЕТ.
В частности, граждане ответили, за какую политическую силу отдали бы свои голоса, если бы состоялись выборы в Верховную Раду.
За политсилу Валерия Залужного отдали свой голос 34,2% (46,4% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). За политсилу Владимира Зеленского – 15,5% (21,1%). За Петра Порошенко – 5,5% (7,5%). Сергея Притулу – 5,1% (7.0%). А за Дмитрия Разумкова - 5% (6,8%).
Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта 2024г. В общей сложности было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.
Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.
Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области. Максимально учтены количество и структура населения внутри перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу, временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.
Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).
Пожалуйста, подождите...
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Ситуація для них (іуд з Банкової) стане хреновою, якщо Залужного висуне політична сила(наприклад - Європейська Солідарність), і забезпечить йому бабло, людей для комісій, агітаторів, спостерігачів. І уже повна піхва настане зеленському з єрмаком, якщо до виборчого процесу на боці Залужного долучиться Р. Ахметов. Питання лише в тому, що він потребує взамін...
Так чи інакше, а Валерію Федоровичу доведеться іти на компроміс з олігархами. А вони у свою чергу зацікавлені в його рейтингу. Зеленський для них (у т.ч. і для Коломойського) - то уже як використаний гандон.
партії були створені в новітній історії , коли в Британії потрібно було вигадати буфер між знаттю та простолюдинами заради збереження королівського режиму
а от в СРСР партій не було - тільки орден прихильників правлячої ідеології
я хочу сказати, що багатопартійна система себе вже пережила ( подивіться на США)
потрібно дещо нове, наприклад, об'єднання міністерств з відповідними інститутами Академії наук
замість парламенту - Державна Рада з двох палат: палати земель ( штатів, областей) і палати представників шарів працюючого населення - делегати від фермерів, робітників, медиків, інтеллігенції, військових, педагогів і т.ін. - пенсіонери, безробітні права голосу не мають, як і солдати строкової служби, зеки, та пацієнти психіатричних клінік - тобто всі, хто на державному забезпеченні
і вибирати депутатів Державної Ради слід на місцях - припустимо, пятьох депутатів від медиків будуть вибирати ТІЛЬКИ співробітники медичних закладів - і на 2 роки! - з збереженням місця роботи і заробітної платні
і, наприкінець, голова держави - президент/гетьман, вибирається всіма громадянами на 4 роки без права продовження правління
от тоді ніяких олігархів при владі НЕ БУДЕ
Ви там, за межами України, усі такі розумні, прогресивні та демократичні? Чи он-лайн (по телевізору) олігархів знищувати будете?
Чесно, задрали вже своїми коментарями та прогнозами на майбутнє! ЗСУ краще допоможіть, чим взмозі.
якщо на виборах буде ЗЄ і Залужний
Як кандидат юридичних наук, він прекрасно знав, які наслідки несуть ці норми.
І це ще навіть без потенційних однопартійців.
Ця країна ненавчаєма...
Принаймні вони розумні та освічені.
Це все-таки не зелені колі оболонські , і прочі палікмахтєри та массажисти
Тобто, це такий самий "кіт в мішку", як і "слуги народу" 5 років тому.
А значить, таки ноунейми. Чи ви можете надати нам список цих знаменитих людей?
До речі, - в цьому опитуванні за Зеленського 21%, за Залужного 46%, за Разумкова 7%. Двох останніх привів на посади той же Зеленський. 21+46+7 = 74.
Бінго! Практично ті ж самі сакраментальні 73% зєлєбобіків. Совпадєніє?
Станом на 12-00 05.03.2024 президент України Зеленський відсутній на робочому місці.
Група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу про роботу законодавчого органу України,
вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради.
Керівництво ВРУ
в паніці відмінило чергове засідання буквально в останній момент.
Причина дуже проста, ніякими зусиллями зібрати кворум в залі ВР не вдається, а конгресмени очевидно вміють рахувати.
Сказал, шо эпоха бідности закінчилась да и все. Всего то и делов
От З КОГО Залужний може створити свою партію?! Так само з випадкових людей, як і Зеля створив! Бо тільки так робляться партії за пару місяців під ім'я!
От З КОГО Залужний може створити свою партію?! Так само з випадкових людей, як і Зеля створив!
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Ви праві. Здорового глузду голос чую я тут.
Необхідна проста 2-х партійна система, як у США!
Багатопартійна система створена ворогами України й служить на руку кровному ворогу українців - москалям!
Лише сьогодні у нас є кандидат, не зав'язаний на це злодійське кодло. І вся ця братія буде старатися очорнити його.
МИ ГОТОВІ!
З табуретки хоч якась користь є, і вона не буде молоти нісенітниці, як деякі "лідори".