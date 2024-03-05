Если бы Залужный создал партию, он мог бы получить большинство в парламенте, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Если бы экс-главком ВСУ Валерий Залужный создал политическую партию, она получила бы большинство на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании SOCIS, проведеннго по заказу Цензор.НЕТ.

В частности, граждане ответили, за какую политическую силу отдали бы свои голоса, если бы состоялись выборы в Верховную Раду.

За политсилу Валерия Залужного отдали свой голос 34,2% (46,4% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). За политсилу Владимира Зеленского – 15,5% (21,1%). За Петра Порошенко – 5,5% (7,5%). Сергея Притулу – 5,1% (7.0%). А за Дмитрия Разумкова - 5% (6,8%).

Читайте также: Выборы в США: Байден отстает от Трампа во всех 7 ключевых штатах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта 2024г. В общей сложности было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.

Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделу на области. Максимально учтены количество и структура населения внутри перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу, временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

Читайте также: 58% украинцев негативно оценивают работу Офиса Президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА