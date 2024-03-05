Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении 34 раза. За сутки на фронте 76 боевых столкновений, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 5 марта 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот сорок первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток произошло 76 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - говорится в сводке.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Середина-Буда, Дружба и Осоевка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремяч Черниговской области; Бачевск, Покровка, Басовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

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Боевые действия на востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Западное, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Григоровка, Нью-Йорк, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Семеновка и Орловка. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Семеновка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Бердичи, Первомайское и Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 34 раза пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Угледар. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Константиновка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

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Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг совершил 5 безуспешных атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Работино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Новодаровка, Ровнополь Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Несмотря на значительные потери, не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Антоновка, Велетенское, Тягинка, Ивановка Змиевка Херсонской области.

Удары по врагу

Этой ночью в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины поражен российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" с экипажем на борту. Проверяется информация о пребывании на борту корабельного транспортно-боевого вертолета Ка-29.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

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