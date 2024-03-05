Страны ЕС должны решить, как направить замороженные активы России на усиление обороноспособности Украины, - Боррель

В Евросоюзе должны найти решение об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины. И если их можно направить на восстановление, то следует рассмотреть возможность их использования для укрепления оборонного потенциала.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорим о нашей финансовой способности и о том, что касается дискуссий вокруг замороженных российских активов. Если мы соглашаемся, что эти активы могут быть использованы с целью поддержки восстановления Украины, то они также могут быть использованы во избежание разрушения Украины. Это значит - для повышения военных способностей или оборонной технологической базы Украины", – отметил он.

Боррель добавил, что для такого шага все еще необходимо достичь согласования между странами-членами, которые должны получить предложение в рамках Совместной внешней политики и безопасности ЕС, с которым могут согласиться единогласно. Разработка такого соглашения, по словам Борреля, продолжается.

Он также напомнил, что помощь Украине, как и укрепление оборонной промышленности ЕС, имеет решающее значение для безопасности Европы, поскольку мир в сегодняшних условиях не может восприниматься как данность.

"Два года назад, когда представлял Стратегический компас, я сказал: "Европа в опасности". Очень жаль, но я был прав. Европа в опасности, и сегодня даже в большей опасности. Мир больше не является данностью, и война (бурлит) у наших границ. Российская агрессивная война создала ситуацию для безотлагательного повышения возможностей нашей оборонной промышленности", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

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