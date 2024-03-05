Правительство Латвии утвердило 5-летний план укрепления границы с РФ и Беларусью стоимостью 303 млн евро

Правительство Латвии утвердило 5-летний план укрепления границы с Россией и Беларусью стоимостью 303 млн евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

План военного усиления и противомобильности восточной границы является частью создания Балтийской линии обороны, которая будет включать в себя создание пунктов поддержки подразделений Вооруженных сил вдоль всей границы России и Беларуси — оборонных позиций для солдат и укрепленных позиций, различных ограждений, противотанковых рвов, складов боеприпасов.

Чтобы воспрепятствовать передвижению противника, укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания существующих дорог, создания противотанковых рвов, а в дальнейшем — водоотводных рвов, позже в противотанковые рвы будут превращены существующие мелиорационные рвы.

Также будут размещены различные виды препятствия: противотанковые рвы будут укреплены бетонными блоками и конструкциями, например так называемыми "зубами дракона" и противотанковыми минами. Размещение препятствий будет адаптировано к местности, с использованием естественных препятствий – болот, лесов и других природных объектов.

При этом для оперативного усиления оборонных позиций в приграничной зоне будут определены и установлены безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов.

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Напомним, в январе этого года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Балтийская линия обороны будет строиться скоординированно, но каждая страна будет это делать за счет собственных бюджетных средств. Соглашение стран Балтии не предполагает, что все страны начнут или завершат строительство этой линии абсолютно синхронно в один тот же день.