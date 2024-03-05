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Новости
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Правительство Латвии утвердило 5-летний план укрепления границы с РФ и Беларусью стоимостью 303 млн евро

кордон

Правительство Латвии утвердило 5-летний план укрепления границы с Россией и Беларусью стоимостью 303 млн евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

План военного усиления и противомобильности восточной границы является частью создания Балтийской линии обороны, которая будет включать в себя создание пунктов поддержки подразделений Вооруженных сил вдоль всей границы России и Беларуси — оборонных позиций для солдат и укрепленных позиций, различных ограждений, противотанковых рвов, складов боеприпасов.

Чтобы воспрепятствовать передвижению противника, укрепление границы в Латвии начнется с перекапывания существующих дорог, создания противотанковых рвов, а в дальнейшем — водоотводных рвов, позже в противотанковые рвы будут превращены существующие мелиорационные рвы.

Также будут размещены различные виды препятствия: противотанковые рвы будут укреплены бетонными блоками и конструкциями, например так называемыми "зубами дракона" и противотанковыми минами. Размещение препятствий будет адаптировано к местности, с использованием естественных препятствий – болот, лесов и других природных объектов.

При этом для оперативного усиления оборонных позиций в приграничной зоне будут определены и установлены безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов.

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Напомним, в январе этого года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы стран Балтии и НАТО. Балтийская линия обороны будет строиться скоординированно, но каждая страна будет это делать за счет собственных бюджетных средств. Соглашение стран Балтии не предполагает, что все страны начнут или завершат строительство этой линии абсолютно синхронно в один тот же день.

Автор: 

граница (5274) Латвия (1339) Балтия (354)


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Топ комментарии
+13
видно, що люди при розумі, не про шашлички думають...
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05.03.2024 21:27
+5
Звісно, що розумні, хрєн якій би назвав Латвію поввєю ніколи паспорта не отримав би не те що президентом став
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05.03.2024 21:49
+4
Ей, маряк, ти слішкам долга плавал...
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05.03.2024 21:32
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Ей, маряк, ти слішкам долга плавал...
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05.03.2024 21:32 Ответить
Ані уже успєлі пратрєзвєть.
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05.03.2024 21:34 Ответить
Здайоцца, папєрєднікі укралі у тєбя моск...
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05.03.2024 21:48 Ответить
видно, що люди при розумі, не про шашлички думають...
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05.03.2024 21:27 Ответить
Звісно, що розумні, хрєн якій би назвав Латвію поввєю ніколи паспорта не отримав би не те що президентом став
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05.03.2024 21:49 Ответить
Були б при розумі, вони б це почали робити як мінімум в 2022-му році, а то й в 2014-му.
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05.03.2024 22:31 Ответить
Балтійським країнам треба мур будувати, як у Грі престолів, бо ці п'яні білі ходоки все одно знайдуть як пролізти.
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05.03.2024 21:36 Ответить
Проблему краще кардинально вирішити. Поки 90% російської "армії" штурмує Авдіївку...
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05.03.2024 21:42 Ответить
Нема у вас 5 років.
І 1 року у вас на це нема.
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05.03.2024 21:53 Ответить
Білорусь кацапська шльондра, і на Україну начебто не збиралась нападати, але 24.02.2022. саме з Білорусі рашистська армія почала свій наступ на Київ. Невже ви цього не знаєте? Зате країни Балтії це добре знають, тому правильно роблять що зводять мур на кордоні з бульбашами. На жаль не існує вже такої держави як Білорусь а є мінська губернія мрсковії.
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06.03.2024 08:08 Ответить
Згинь мразота кацапська.
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06.03.2024 15:39 Ответить
 
 