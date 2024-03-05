Для возвращения украинцев из-за границы не будут применяться админмеры, только стимулы, - Шмыгаль

В вопросе возвращения украинских граждан, выехавших за границу, речь не идет об админмерах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации", - сказал он.

Также он добавил, что на это работают программы внутри страны.

"Такие как "єВідновлення", "єОселя", гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса", - пояснил премьер.

Читайте также: Молдова продлила временную защиту украинских беженцев до марта 2025 года