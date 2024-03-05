Для возвращения украинцев из-за границы не будут применяться админмеры, только стимулы, - Шмыгаль
В вопросе возвращения украинских граждан, выехавших за границу, речь не идет об админмерах.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации", - сказал он.
Также он добавил, что на это работают программы внутри страны.
"Такие как "єВідновлення", "єОселя", гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса", - пояснил премьер.
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Стимул - це, взагалі то, заохочення. А те, що ви написали - навпаки, обмеження і дискримінація. Стимулом в даному випадку була б, наприклад, надбавка до зарплатні за відмінне знання мови.
Нагадаю, що була чехословакія , і тоді словацьку вважали мовою селян.
Коли, вони розійшлися , словацький уряд прийняв одразу ряд мер , шоб словацька була всюди .
в Украіне державна - українська. Тому потрібен ряд методів яку Европі
ПС. Цікаво, а в Швейцарії для прийому на роботу з усіх чотирьох державних мов треба залік здавати? А в інших країнах, де державних мов 2 і більше?
"І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь".
Для мене він авторитет, а не оця перефарбована комуністка, яка до 91-го зовсім іншої співала.
До речі, про Швейцарію ви мені так нічого не відповіли. А в рашистів, наскільки я знаю, теж екзамен по "язику" треба здавати.
Погляд українського генерала.
Михайло Омелянович-Павленко.
У масовій свідомості досі абсолютно невідома фігура, як і більшість знакових українських полководців Війни за Незалежність 1917-1921 років.
Хоч вже кілька років є вулиця його імені на Печерську. На щастя.
Спадковий козак, тобто український шляхтич і аристократ. По материній лінії нащадок грузинських князівських родів.
Один з ключових полководців Армії УНР. Командир легендарного Першого Зимового Походу, коли знекровлена двома роками війни, спустошена катастрофічною епідемією тифу, зраджена усіма і затиснена ворогами з усіх боків у Трикутнику Смерті Українська Армія не склала зброї, а розпочала відчайдушний прорив через ворожі тили аж до Дніпра.
Вони бились, і нам заповіли битись.
Дивіться в ці очі, коли подумаєте опустити руки.
Оце погляд
Дата і місце смерті: 29 травня 1952 р., Париж, Франція.
У мене все.
російські люди«слуги» золотий дощ в вуха наріду лити! Встануть на коліна перед панським будинком і стоятьперед журнашлюхами негідники і пиз@ять! І знають, що пиз@ять і все одно стоятьпиз@ять!"
Він реально вірить, що люди повернуться у створену ним і його корєшами "північну корею", де немає справедливості і де не діють закони. Де корупція і людина це ніщо.
Ніхто в таку країну яка є зараз у нас не повернеться!
Тот кто удрапал за кордон тому: єВідновлення, єОселя, гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу
Заметте, тем кто за границех хотят отдать то что отберут у оставшихся. Ето что мы уже под окупацией? Ахеренная мотивация пойти защищать страну.
Насправді цей кодляк вже вичавив з нас все, а ті,хто повернуться, привезуть із собою валюту.
Він працював в NY швейцаром у готелі але для тих років розрухи він був справжнім багатієм, бо приїхав у костюмі і при грошах.
Але ця сімейна історія має поганий і повчальний кінець- вже за кілька місяців 'мудра більшість' що грабувала панські маєтки, таки дочекалась своїх більшовиків. Але замість халявної землі отримали голод і репресії. А брат діда був пограбований більшовицькими вкраїнчиками бо був 'буржуєм і баригою', вмів читати і писати.
в Україні нема автозаводів , якого виробника ви, КОЗЛИ, захищаєте митом і акцизами ? МОЖЕ автобариг- спекулянтів і корупціонерів - митників?
українці вільно покупають у ЕС АВТО і не можуть на ціх авто вʼїхати в Україну - СОРОМ ВАМ , ШМИГАЛЬ. А ще щось про вступ в ЕС ПИСТИТЕ
👉ЮРИЙ Сиротюк
74 роки тому, 5 березня 1950 року, в бою з совєцькими окупантами героїчно загинув командир легендарної Української повстанської армії генерал-хорунжий Роман Шухевич «Тарас Чупринка».
Наприкінці минулого року путін віддав наказ знищити музей на місці останнього земного бою Романа Шухевича у Білогорщі. Паралельно атакуючи місце навчання Степана Бандери у Дублянах.
Чому імперія так боїться навіть памʼяті про наших безсмертних героїв.
Роман Шухевич - генерал армії, вояки якої не мали у словнику слова капітуляція.
Які боролися проти совєцької імперії, тоді як уже всі здалися.
Його воїни вступили у ту війну найраніше, ще у березні 1939 року, у боротьбі за Карпатську Україну.
І не ніколи капітулювали. Ані у сталінських концтаборах, ні в криївці з останнім набоєм для себе, ні як останній загиблий у бою повстанець, аж через 12 років після закінчення ІІ світової війни, який спалив себе заживо, щоб не здатися ворогам у 1967 році.
Дивововижно, але в тій «армії смертників» життя солдата завжди було найвищою цінністю. Командира могли покарати на смерть за бездумну втрату вояків.
Друга світова війна закінчилася з відновленням незалежності, а от війна з Росією триває досі.
У момент загибелі легендарному командиру УПА було лиш 43.
«Шухевич згинув в Білогорщі,
Щоб жив Чупринка у віках».
І він живе. Як і живе його армія.
Буде відновлення,буде мільйон дронів,
буде мільйон снарядів,буде побудовано фртифікаційні споруди,буде підвищення пенсій...а просиділи 5 років...і все -БУДЕ..
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid0sWfFNVco2bHecx3kyUj9ca9hc1ubZQsMktnCbn6nph77PyT5Y42b1NnxxTwu63vFl?__cft__[0]=AZWwEv7-pAMpXsf9QWGt8QMUtvhTaqYk8_nXXPPddGRvCrBGwpGckhU_yGUgrseVR25QuRo8IP1SZIYcQ2zFW9AASSUGRR4jg5PyqErK1t7fPZy3yzJ3JW87g4jEOrB-T1wQ53KcACSokMw1XRCWxxHqnztG5LTOBJfXEoeJNQ79RFGglE6_i8wEeKcGDDHPMm2VDjU-xKk7pWwrpF8aul_D&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·
До уваги міністра юстиції Дениса Малюськи і в.о. міністра культури Ростислава Карандєєва
Інформую вас, що ми уже "святкуємо" уже півроку, як державою в особі виконавчої служби не зроблено НІЧОГО, щоб виконати рішення суду, котре передбачає усунення з території Національного музею історії України малої архітектурної форми, котру там незаконно звела так звана Російська православна церква.
ПІВРОКУ.
Рішення суду, котрого ми добивалися десяток років, і правильність якого стократно підтвердили останні 2 роки війни - не виконується державними чиновниками.
Більше того, неофіційно діячі "РПЦ" зараз вихваляються, що вони все повирішували з Мін'юстом, що ніхто уже цей маф зносити не буде. І що вони вже розраховують на часи, коли геополітичний вектор поміняється, і дасть змогу скасувати усі правові загрози нелегальній споруді, котру вони звели незаконно у історичному центрі столиці.
Прошу Мн'юст, Мінкульт і усіх причетних посадовців звернути увагу на цей кричущий акт національного приниження. Російська агентура продовжує хазяйнувати в центрі Києва. В той час, як дехто, хто боровся і захищав Національний музей історії від російських спецслужб, уже поліг на фронті. Зокрема, це Володимир Карась і Юрій Лебедєв.
Панове посадовці, будь ласка, зробіть те, що іменем України вимагає зробити Феміда!