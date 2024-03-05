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Для возвращения украинцев из-за границы не будут применяться админмеры, только стимулы, - Шмыгаль

денис,шмигаль

В вопросе возвращения украинских граждан, выехавших за границу, речь не идет об админмерах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации", - сказал он.

Также он добавил, что на это работают программы внутри страны.

"Такие как "єВідновлення", "єОселя", гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса", - пояснил премьер.

Читайте также: Молдова продлила временную защиту украинских беженцев до марта 2025 года

Автор: 

беженцы (1645) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+41
Ага, далі плодіть корупцію та свавілля. І мільйони українчиків одразу залюбки повернуться, щоб жити у гівнах
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05.03.2024 21:31
+32
Підвищені податки для ФОПів, наприклад?
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05.03.2024 21:31
+32
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05.03.2024 21:54
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Я вже 10 років у СЛОВАЧЧІНІ . І помітила цікаву річ- українці роблять успішні бизнес - проекти . І такі українці , яких в Україні чекала доля заправщика на АЗС. Подумайте над цім феноменом .
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06.03.2024 12:47 Ответить
Успішних бізнесменів і в Україні вистачає. Нема ніякого феномену.
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06.03.2024 13:22 Ответить
Угу, я навіть їх призвіща знаю - Пинчук Коломойський, Фірташ , Азметов і інши бариги 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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06.03.2024 13:25 Ответить
- зробили стимули для вивчення мови ? ( екзамен по державної мови при прийнятті на бюджетну роботу ? )

Стимул - це, взагалі то, заохочення. А те, що ви написали - навпаки, обмеження і дискримінація. Стимулом в даному випадку була б, наприклад, надбавка до зарплатні за відмінне знання мови.
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06.03.2024 08:36 Ответить
Нееть. У Словаччіні при прийомі на бюджетну роботу треба показати знання мови С1. Тобто , ті хто навчався у Словаччіні, школа чи універ, одразу мають диплом. А ти, хто навчався в інший країні повинні пройти курси і показать диплом С1.

Нагадаю, що була чехословакія , і тоді словацьку вважали мовою селян.

Коли, вони розійшлися , словацький уряд прийняв одразу ряд мер , шоб словацька була всюди .

в Украіне державна - українська. Тому потрібен ряд методів яку Европі
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06.03.2024 11:59 Ответить
Це і є справжня дискримінація за мовною ознакою. Демократія? Нею в так званих демократичних країнах вже давно і не пахне. Одне лише коронабєсіє чого варте. Показало справжнє обличчя демократичного світу.

ПС. Цікаво, а в Швейцарії для прийому на роботу з усіх чотирьох державних мов треба залік здавати? А в інших країнах, де державних мов 2 і більше?
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06.03.2024 12:26 Ответить
Дискрімінація за мовною ознакою ? Ви заражені рашизмом

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06.03.2024 12:43 Ответить
Тарас говорив трохи інакше:
"І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь".
Для мене він авторитет, а не оця перефарбована комуністка, яка до 91-го зовсім іншої співала.
До речі, про Швейцарію ви мені так нічого не відповіли. А в рашистів, наскільки я знаю, теж екзамен по "язику" треба здавати.
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06.03.2024 13:14 Ответить
Ну , не соромтеся - не пишіть кремлівських тез
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06.03.2024 13:27 Ответить
В кращих традиціях місцевих коментаторів - це, коли закінчуються адекватні аргументи, починати таку істерику: кремлівські тези, кацапські наративи, агент кремля, кацапське іпсо і тому подібне.
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06.03.2024 13:31 Ответить
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06.03.2024 13:44 Ответить
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__%5B0%5D=AZVmcUHO_Z4M0eEIajcfPFk1VfncL99tVehn2RJjqLAGeS2EcevQjzntHZ5GecLn3sCQ3-WR5qSM1mEexwtXZXV_0CowpZUpUdY8WxM05hosjNvCKwGR2eHoRswCiWy8ZUxM0MNEZ11h8z731OT2s4reytN6s2jG3yvvbQArCRYcwg&__tn__=-UC*F Андрій Іллєнко
Погляд українського генерала.

Михайло Омелянович-Павленко.
У масовій свідомості досі абсолютно невідома фігура, як і більшість знакових українських полководців Війни за Незалежність 1917-1921 років.
Хоч вже кілька років є вулиця його імені на Печерську. На щастя.
Спадковий козак, тобто український шляхтич і аристократ. По материній лінії нащадок грузинських князівських родів.
Один з ключових полководців Армії УНР. Командир легендарного Першого Зимового Походу, коли знекровлена двома роками війни, спустошена катастрофічною епідемією тифу, зраджена усіма і затиснена ворогами з усіх боків у Трикутнику Смерті Українська Армія не склала зброї, а розпочала відчайдушний прорив через ворожі тили аж до Дніпра.
Вони бились, і нам заповіли битись.
Дивіться в ці очі, коли подумаєте опустити руки.

Оце погляд
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06.03.2024 13:45 Ответить
Михайло Володимирович Омелянович-Павленко.
Дата і місце смерті: 29 травня 1952 р., Париж, Франція.

У мене все.
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06.03.2024 13:51 Ответить
А Ви хотили б щоб усі українці у 1921 році загинули ?
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06.03.2024 13:55 Ответить
Авжеж, ні. Але зараз за це виступають ледь не всі цензорівські коментатори. Війна до останнього і все.
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06.03.2024 14:08 Ответить
"******* російські люди «слуги» золотий дощ в вуха наріду лити! Встануть на коліна перед панським будинком і стоять перед журнашлюхами негідники і пиз@ять! І знають, що пиз@ять і все одно стоять пиз@ять!"
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05.03.2024 22:20 Ответить
Такі як шмигаль, живуть в паралельній реальності і народ мають за тупе бидло!
Він реально вірить, що люди повернуться у створену ним і його корєшами "північну корею", де немає справедливості і де не діють закони. Де корупція і людина це ніщо.

Ніхто в таку країну яка є зараз у нас не повернеться!
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05.03.2024 22:20 Ответить
А, нарешті до зедебілів дійшло що людей треба "стимулювати", а не примус, примус, примус і тільки одні обмеження, і обмеження і примус також потрібні тільки в міру, бо кнут без пряника не працює, навіть в кацапів такого немає
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05.03.2024 22:20 Ответить
Це лише словеса. Ніхто по справжньому нікого стимулювати не збирається. Як тут вже писали: це теж саме ціп-ціп-ціп і пальцями, начебто, зерно сиплеш. А потім хап за ноги, голову на колоду - і сокирою по шиї...
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05.03.2024 22:40 Ответить
ну тут я со Шмыгалем полностью согласен - как говорит кацапская поговорка : " насильно мил не будешь " бог с ними , бог им судья , но поддерживать молодых специалистов не только нужно но и обязательно
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05.03.2024 22:23 Ответить
Афигеть. Тех кто не убежал из Украины будут вытаскивать из домов за ноги и отбирать от автомобилей до недвижимости а тех кто удрапал и сейчас греет на Мальдивах животы будут еще стимулировать губами. Вот о какой *справедливости* и я и говорю
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05.03.2024 22:24 Ответить
Тому кто остался в стране в трудную минуту, работает на економику и платит налоги: заборона на виїзд за кордон, обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків
Тот кто удрапал за кордон тому: єВідновлення, єОселя, гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу
Заметте, тем кто за границех хотят отдать то что отберут у оставшихся. Ето что мы уже под окупацией? Ахеренная мотивация пойти защищать страну.
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05.03.2024 22:32 Ответить
Поки єрмак з татаровим при владі а гетьманцев грабуж Українців жоден Українець не повернеться ! Які б подляни з паспортами зєлєбоби не впроваджували.
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05.03.2024 22:25 Ответить
ВСІ СТИМУЛИ ЗЕЛЕНИХ - всі твої гроші - мої, а ти маєш померти
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05.03.2024 22:29 Ответить
А какие есть стимулы? Вот у меня на курсах женщина - бухгалтер устроилась помощником бухгалтера. 1700 евро в месяц. Жилье с коммуналкой - 500 евро ( город маленький). Что Украина может ей предложить?
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05.03.2024 22:31 Ответить
Пенсію 50 євро Україна їм запропонує і нахабну корупцію всюди!
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05.03.2024 22:42 Ответить
Тобто їм плюшки і стимули, а тим, хто залишився - лише анальна стимуляція. Рівність по-зеленому
Насправді цей кодляк вже вичавив з нас все, а ті,хто повернуться, привезуть із собою валюту.
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05.03.2024 22:38 Ответить
А хазяїн Шмигаля, той которий Гудок, коли повернеться щоб «самореалізуватися» ?
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05.03.2024 22:40 Ответить
Гудок просить шмигаля дозволу вивести валюту закордон. Гудок в Україну ніколи не вірив.
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05.03.2024 22:44 Ответить
А він вже давно самореалізувався.
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05.03.2024 22:46 Ответить
Розсміявся
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05.03.2024 22:46 Ответить
Носом вони шмигают всей командою.
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05.03.2024 22:52 Ответить
Можно пообіцяти зарплатню в 4000 доларів, наприклад.
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05.03.2024 22:53 Ответить
кому її платити? отим, які навіть рідною читають погано, а коли читають, не розуміють про що читають?
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06.03.2024 08:34 Ответить
кожна людина має право на вибір
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05.03.2024 22:56 Ответить
це коли той вибір базується на нормальних знаннях, а не на хотєлках безмозглих.
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06.03.2024 08:36 Ответить
Сподіваюсь повернеться багато, під час другої частини «слуги народу» .. Зе & Со.в тюрмі.
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05.03.2024 22:57 Ответить
Стимул (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. stimulus, загострена палиця погонича худоби)
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05.03.2024 22:57 Ответить
Стимул - з давньогрецько ї - це загострена палка ,якою вчитель штрикав учнів ,які йому не подобалися . Це все що потрбно знати про поілтику Шмигалів ,зеленських ,єрмаків стосовно українців ...
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05.03.2024 23:01 Ответить
воровская власть полностью утратила доверие
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05.03.2024 23:01 Ответить
так її іншої ніколи не було.
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06.03.2024 08:37 Ответить
Колись після першої Світової і громадянської воєн, брат мого діда повернувся із заробіток у Нью Йорку до України, бо дізнався що вона скинула московське ярмо і стала самостійною.
Він працював в NY швейцаром у готелі але для тих років розрухи він був справжнім багатієм, бо приїхав у костюмі і при грошах.
Але ця сімейна історія має поганий і повчальний кінець- вже за кілька місяців 'мудра більшість' що грабувала панські маєтки, таки дочекалась своїх більшовиків. Але замість халявної землі отримали голод і репресії. А брат діда був пограбований більшовицькими вкраїнчиками бо був 'буржуєм і баригою', вмів читати і писати.
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05.03.2024 23:13 Ответить
Чем дольше люди живут за кордоном, тем меньше шансов, что они вернутся. Это все, что надо знать Шмигалю и кампании. 3-4 года, вернутся меньше половины, 5-7 лет -вернутся единицы.
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05.03.2024 23:24 Ответить
ой, а те що набігло за кордон? є такі, що одна мука з ними. краще їм назад
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06.03.2024 08:39 Ответить
Шмигаль, А ЧОМУ ви з ГЕТТМАНцевим і Найемом заборонили ввозити із ЕС АВТО ПО ЦІНІ ЕС ??? Де нульове розмитнення ????

в Україні нема автозаводів , якого виробника ви, КОЗЛИ, захищаєте митом і акцизами ? МОЖЕ автобариг- спекулянтів і корупціонерів - митників?

українці вільно покупають у ЕС АВТО і не можуть на ціх авто вʼїхати в Україну - СОРОМ ВАМ , ШМИГАЛЬ. А ще щось про вступ в ЕС ПИСТИТЕ
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05.03.2024 23:45 Ответить
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05.03.2024 23:53 Ответить
Ви, Шмигаль разом з чиновниками і депутатами , яких кормлять українці, сьогодні не згадали видатного лидера українців
👉ЮРИЙ Сиротюк

74 роки тому, 5 березня 1950 року, в бою з совєцькими окупантами героїчно загинув командир легендарної Української повстанської армії генерал-хорунжий Роман Шухевич «Тарас Чупринка».

Наприкінці минулого року путін віддав наказ знищити музей на місці останнього земного бою Романа Шухевича у Білогорщі. Паралельно атакуючи місце навчання Степана Бандери у Дублянах.

Чому імперія так боїться навіть памʼяті про наших безсмертних героїв.

Роман Шухевич - генерал армії, вояки якої не мали у словнику слова капітуляція.

Які боролися проти совєцької імперії, тоді як уже всі здалися.

Його воїни вступили у ту війну найраніше, ще у березні 1939 року, у боротьбі за Карпатську Україну.

І не ніколи капітулювали. Ані у сталінських концтаборах, ні в криївці з останнім набоєм для себе, ні як останній загиблий у бою повстанець, аж через 12 років після закінчення ІІ світової війни, який спалив себе заживо, щоб не здатися ворогам у 1967 році.

Дивововижно, але в тій «армії смертників» життя солдата завжди було найвищою цінністю. Командира могли покарати на смерть за бездумну втрату вояків.

Друга світова війна закінчилася з відновленням незалежності, а от війна з Росією триває досі.

У момент загибелі легендарному командиру УПА було лиш 43.

«Шухевич згинув в Білогорщі,

Щоб жив Чупринка у віках».

І він живе. Як і живе його армія.
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06.03.2024 00:00 Ответить
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06.03.2024 00:36 Ответить
"Дідусь втратив зір, а не розум."
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05.03.2024 23:55 Ответить
А чего у них что ни возьми, все через Е: Еоселя, Евідновлення, ** твою м-ать!!!
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06.03.2024 00:35 Ответить
Це вони дразнять кацапів - у тих теж емобиль
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06.03.2024 02:30 Ответить
І так і в усьому - "майбутнЄ"...
Буде відновлення,буде мільйон дронів,
буде мільйон снарядів,буде побудовано фртифікаційні споруди,буде підвищення пенсій...а просиділи 5 років...і все -БУДЕ..
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06.03.2024 03:43 Ответить
бо думають, що вони європу відкривають. а воно виходить - як обіззяна з гранатою. але тим, хто ту європу ніколи не бачив, сойдьоть.
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06.03.2024 08:41 Ответить
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?__cft__[0]=AZWwEv7-pAMpXsf9QWGt8QMUtvhTaqYk8_nXXPPddGRvCrBGwpGckhU_yGUgrseVR25QuRo8IP1SZIYcQ2zFW9AASSUGRR4jg5PyqErK1t7fPZy3yzJ3JW87g4jEOrB-T1wQ53KcACSokMw1XRCWxxHqnztG5LTOBJfXEoeJNQ79RFGglE6_i8wEeKcGDDHPMm2VDjU-xKk7pWwrpF8aul_D&__tn__=-UC%2CP-y-R Ihor Lutsenko

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid0sWfFNVco2bHecx3kyUj9ca9hc1ubZQsMktnCbn6nph77PyT5Y42b1NnxxTwu63vFl?__cft__[0]=AZWwEv7-pAMpXsf9QWGt8QMUtvhTaqYk8_nXXPPddGRvCrBGwpGckhU_yGUgrseVR25QuRo8IP1SZIYcQ2zFW9AASSUGRR4jg5PyqErK1t7fPZy3yzJ3JW87g4jEOrB-T1wQ53KcACSokMw1XRCWxxHqnztG5LTOBJfXEoeJNQ79RFGglE6_i8wEeKcGDDHPMm2VDjU-xKk7pWwrpF8aul_D&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·

До уваги міністра юстиції Дениса Малюськи і в.о. міністра культури Ростислава Карандєєва

Інформую вас, що ми уже "святкуємо" уже півроку, як державою в особі виконавчої служби не зроблено НІЧОГО, щоб виконати рішення суду, котре передбачає усунення з території Національного музею історії України малої архітектурної форми, котру там незаконно звела так звана Російська православна церква.

ПІВРОКУ.

Рішення суду, котрого ми добивалися десяток років, і правильність якого стократно підтвердили останні 2 роки війни - не виконується державними чиновниками.

Більше того, неофіційно діячі "РПЦ" зараз вихваляються, що вони все повирішували з Мін'юстом, що ніхто уже цей маф зносити не буде. І що вони вже розраховують на часи, коли геополітичний вектор поміняється, і дасть змогу скасувати усі правові загрози нелегальній споруді, котру вони звели незаконно у історичному центрі столиці.

Прошу Мн'юст, Мінкульт і усіх причетних посадовців звернути увагу на цей кричущий акт національного приниження. Російська агентура продовжує хазяйнувати в центрі Києва. В той час, як дехто, хто боровся і захищав Національний музей історії від російських спецслужб, уже поліг на фронті. Зокрема, це Володимир Карась і Юрій Лебедєв.

Панове посадовці, будь ласка, зробіть те, що іменем України вимагає зробити Феміда!
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06.03.2024 02:28 Ответить
Якщо все ж таки українці почнуть повертатися в Україну то це лише в разі що Україна Перемогла а нинішня влада сама виїде за кордон...якщо встигне...😊
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06.03.2024 03:39 Ответить
Блеф. Нема ніяких стимулів, одні пусті обіцянки. Тут зараз потрібні тільки гарматне м'ясо і дешева робоча сила.
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06.03.2024 04:45 Ответить
Судячи по рівню безробіття - друге питання вже вирішене.
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06.03.2024 09:39 Ответить
Поверніть Залужного і відправте Зеленського з усім його кодлом на х@р - це буде найкращим стимулом.
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06.03.2024 05:41 Ответить
Шмыгаль в ******** 🍊 идитте
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06.03.2024 06:04 Ответить
Цікаво, як стимули? Можливість бути вбитим в будь-який момент, бо вся територія країни прострілюється кацапами? Чи може зарплати, які й до війни були не дуже, а зараз впали нижче плінтуса через інфляцію? Чи може освіта для дітей, яка в повній дупі?
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06.03.2024 06:51 Ответить
Вчора спілкувався з сестрою, що в Калгарі. Продовжуйте)
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06.03.2024 07:12 Ответить
Ви, ***** зебільні, не маєте правових механізмів для поповнення рядів штурмовиків гарматним м'ясом, тому й ніякого примусу не буде.
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06.03.2024 08:05 Ответить
Я все своє рабське життя мрію виїхати з цього борделю. Це весь мій смисл жизні виїхати за будь що !
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06.03.2024 08:40 Ответить
от в них як не пропозиція то знову херня. а чому б не створити умови для тих хто воює, тих хто лишився, тих самих пенсіонерів...
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06.03.2024 08:46 Ответить
Одним з таких стимулів - отримання соціальної допомоги за кордоном лише через консульство України та Українські банки. Так і буде видно, хто, де, як, коли. А при нагоді, перекрити грошовий вентіль!
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07.03.2024 13:02 Ответить
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