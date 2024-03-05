Прокуратура Германии обвинила 2 бизнесменов в поставке деталей для российских "Орланов". Общая стоимость компонентов оценивается в 875 тысяч евро.
В Германии 2 бизнесменов обвиняют в поставке деталей к российским дронам.
Об этом сообщили в немецком ведомстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Обвинение в вероятных нарушениях закона о внешней торговле выдвинуто гражданам ФРГ и РФ Вальдемару В. и Наталье С. Дело передано в Высший региональный суд Штутгарта", - отмечают в прокуратуре.
Мужчину обвиняют в нарушении санкций, а женщину - в "пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих нарушений".
Правоохранители утверждают, что эти лица отправляли в Россию компоненты для беспилотников "Орлан", которые армия РФ использует в войне против Украины.
В прокуратуре добавили, что Вальдемар В., управляющий директор двух компаний, которые он основал в земле Саар для международной торговли электронными компонентами, в период с января 2020 по март 2023 года, нарушая эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения, осуществил 54 поставки комплектующих российскому предприятию, производящему военное оборудование. Для обхода санкций ЕС он сначала ввозил продукцию из-за границы в Германию, а затем переправлял на территорию России через третьи страны, в частности Кыргызстан и Гонконг - с помощью фирмы в земле Баден-Вюртемберг, которой руководила его сообщница.
По данным следствия, общая стоимость поставленных России компонентов достигла 875 тысяч евро.
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