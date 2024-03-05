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Новости
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Прокуратура Германии обвинила 2 бизнесменов в поставке деталей для российских "Орланов". Общая стоимость компонентов оценивается в 875 тысяч евро.

бундестаг,німеччина

В Германии 2 бизнесменов обвиняют в поставке деталей к российским дронам.

Об этом сообщили в немецком ведомстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обвинение в вероятных нарушениях закона о внешней торговле выдвинуто гражданам ФРГ и РФ Вальдемару В. и Наталье С. Дело передано в Высший региональный суд Штутгарта", - отмечают в прокуратуре.

Мужчину обвиняют в нарушении санкций, а женщину - в "пособничестве и подстрекательстве к некоторым из этих нарушений".

Правоохранители утверждают, что эти лица отправляли в Россию компоненты для беспилотников "Орлан", которые армия РФ использует в войне против Украины.

В прокуратуре добавили, что Вальдемар В., управляющий директор двух компаний, которые он основал в земле Саар для международной торговли электронными компонентами, в период с января 2020 по март 2023 года, нарушая эмбарго на экспорт в Россию товаров двойного назначения, осуществил 54 поставки комплектующих российскому предприятию, производящему военное оборудование. Для обхода санкций ЕС он сначала ввозил продукцию из-за границы в Германию, а затем переправлял на территорию России через третьи страны, в частности Кыргызстан и Гонконг - с помощью фирмы в земле Баден-Вюртемберг, которой руководила его сообщница.

По данным следствия, общая стоимость поставленных России компонентов достигла 875 тысяч евро.

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Автор: 

Германия (6995) санкции (11321)


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Топ комментарии
+2
німців вальдемара і наташку привезли батьки з самарської області.
Кацапа можно вивзти із расії, а от расію із кацапа - ні.
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05.03.2024 23:24
+1
це найманець з ОПи. Видає себе тут за аборигєна українського походження з Кейптауна.
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05.03.2024 23:26
+1
Мені подобається, коли релігійна впевненість замінює нашим ворогам розум. У нас з'являєтся шанс.
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05.03.2024 23:28
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Цілих два, немислимо!?
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05.03.2024 23:09 Ответить
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.

(Томас Дж. Даннинг)
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05.03.2024 23:12 Ответить
Бред, капитал и т. д. Это русские легально или нелегально находятся в Германии с задачей найти необходимые детали и провезти их контрабандой.
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06.03.2024 10:17 Ответить
Що..?? Нагороджувати будуть??
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05.03.2024 23:13 Ответить
ти кончене?
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05.03.2024 23:16 Ответить
це найманець з ОПи. Видає себе тут за аборигєна українського походження з Кейптауна.
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05.03.2024 23:26 Ответить
"Губернатор Петербурга и духовенство совершили молитвенный объезд города. Церемония прошла на следующий день после того, как беспилотник попал в жилой дом на Пискаревском проспекте в Петербурге." https://www.kommersant.ru/doc/6552456 Теперь точно всё изменится к лучшему?
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05.03.2024 23:17 Ответить
Мені подобається, коли релігійна впевненість замінює нашим ворогам розум. У нас з'являєтся шанс.
показать весь комментарий
05.03.2024 23:28 Ответить
німців вальдемара і наташку привезли батьки з самарської області.
Кацапа можно вивзти із расії, а от расію із кацапа - ні.
показать весь комментарий
05.03.2024 23:24 Ответить
Саме так воно і є.
показать весь комментарий
06.03.2024 10:19 Ответить
 
 