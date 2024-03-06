У Макрона опровергли "заявление" о неготовности отправлять войска в Украину в ближайшем будущем
Президент Франции Эмманюэль Макрон не утверждал, что французские войска не будут развернуты в Украине в "ближайшем будущем".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
4 марта на чешском портале Novinky появилась новость, ссылавшаяся на слова Макрона из совместного интервью двум чешским изданиям. Там, в частности, приводилась следующая цитата французского президента:
"Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории".
Этот фрагмент, в частности, распространил Цензор.НЕТ.
Однако в Париже настаивают, что этого в разговоре президента для чешских СМИ не звучало. Также французский дипломат предоставил "Европейской правде" транскрипт интервью, где отсутствует цитата, изначально опубликованная на сайте Novinky.
Чешские медиа, между тем, удалили отрицаемый в МИД Франции фрагмент. По состоянию на данный момент цитата Макрона о войсках "в ближайшем будущем" действительно отсутствует в новости. Но она находится в архивированной копии страницы по состоянию на обед 4 марта и не менее нескольких часов присутствовала там.
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"неготовність" - правильно
Чешська преса обі&ралась.
Немае кардонів для грошей ху&ла.
ТАК влада тупить
всі хабарівсе, і побігли
Українцям не має рівних. Не маючи власного військового морського флоту розбили найпотужніший військовий морський флот. Яка армія НАТО підбила атомний підводний човен? Хто з них може похвалитись що потопив ракетний крейсер?
Якщо реально і об'єктивно то сьогодні воюють дві найпотужніші армії світу: перша армія рашистська, їй протистоїть друга армія українська.
Военные перспективы после ухода генерала Залужного...? советская ж#па или Европа?...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/6/7445173/ ВСУ за минувшие сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов и 21 танк