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Новости Война
11 078 25

У Макрона опровергли "заявление" о неготовности отправлять войска в Украину в ближайшем будущем

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон не утверждал, что французские войска не будут развернуты в Украине в "ближайшем будущем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

4 марта на чешском портале Novinky появилась новость, ссылавшаяся на слова Макрона из совместного интервью двум чешским изданиям. Там, в частности, приводилась следующая цитата французского президента:

"Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории".

Этот фрагмент, в частности, распространил Цензор.НЕТ.

Однако в Париже настаивают, что этого в разговоре президента для чешских СМИ не звучало. Также французский дипломат предоставил "Европейской правде" транскрипт интервью, где отсутствует цитата, изначально опубликованная на сайте Novinky.

Чешские медиа, между тем, удалили отрицаемый в МИД Франции фрагмент. По состоянию на данный момент цитата Макрона о войсках "в ближайшем будущем" действительно отсутствует в новости. Но она находится в архивированной копии страницы по состоянию на обед 4 марта и не менее нескольких часов присутствовала там.

Читайте также: Макрон призвал союзников не быть трусами в вопросе войны Украины

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1315)


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Топ комментарии
+9
Макрон дивує. Приємно дивує. Невже почали знаходитися серед західних лідерів люди, як хоч трохи грають в покер.
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06.03.2024 00:44
+8
Вони могли би взяти на себе функції прикордонників на кордоні з ЕС І МОЛДОВОЮ і звільнити українських прикордонників для наведення ладу на кордоні з рашей і біларусью
ТАК влада тупить
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06.03.2024 00:22
+8
Макрон не буде більше переобиратися, він закiнчує свiй другий термін, тому він може приймати і непопулярне рішення, всі інші тихенько тремтять як желе. Я маю на увазі Шольца, Байдена і iже з ними.
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06.03.2024 01:12
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06.03.2024 00:12 Ответить
Це добре що ви виправляєте . Треба допомагати з українською мовою форумчанам. Я теж маю велику кількість помилок , але вчусь потроху
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06.03.2024 00:24 Ответить
Упс…

Чешська преса обі&ралась.
Немае кардонів для грошей ху&ла.
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06.03.2024 01:13 Ответить
Це дивно, бо кілька годин тому їх президент також зробив войовничі заяви
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06.03.2024 01:18 Ответить
Військові Франції потрібні в Україні. Вони можуть приймати участь у захисті українського неба від терористичних нападів росії. Приймати участь у знищенні шахедів, допомагати з логістикою, приймати участь у навчанні українських воїнів. Але ні в якому разі не знаходитись на лінії фронту. Ми повинні вже плавно інтегруватись у європейську сім'ю дружніх країн і НАТО.
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06.03.2024 00:14 Ответить
Вони могли би взяти на себе функції прикордонників на кордоні з ЕС І МОЛДОВОЮ і звільнити українських прикордонників для наведення ладу на кордоні з рашей і біларусью
ТАК влада тупить
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06.03.2024 00:22 Ответить
Ага. Так прикордонники і ламанулися на 0. Кинули всі хабарі все, і побігли
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06.03.2024 00:43 Ответить
Так звісно Рубіш ні одного разу не був на 0!?!? Що ти несеш лишньохромосоме??????
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06.03.2024 05:52 Ответить
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06.03.2024 00:40 Ответить
Тобто, коли "боягузи" будуть визивати омерзіння у виборців, і ті будуть голосувати тільки за рішучих і відповідальних людей. Не знаю як европейські країни, але Україна ще дуже далека від цього, бо 73 % проголосували за чотириразового ухилянта і "вибачателя перед Кадировим"
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06.03.2024 00:45 Ответить
Макрон дивує. Приємно дивує. Невже почали знаходитися серед західних лідерів люди, як хоч трохи грають в покер.
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06.03.2024 00:44 Ответить
Макрон не буде більше переобиратися, він закiнчує свiй другий термін, тому він може приймати і непопулярне рішення, всі інші тихенько тремтять як желе. Я маю на увазі Шольца, Байдена і iже з ними.
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06.03.2024 01:12 Ответить
На відміну від України, в демократичних країнах не все вирішує президент. Байден може і хотів би зробити більше, але є сенат, який з тих чи інших причин проти.
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06.03.2024 01:30 Ответить
У Макрона рейтинг 26%. Ниже только у Шольца.
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06.03.2024 08:28 Ответить
Всі вони в один голос заявляли і заявляють, що їхні війська не будуть воювати в Україні щоб не облажатись. Ні французькі, ні німецькі, ні американські війська не готові до такої війни, яка ведеться зараз в Україні. Їхні армії орієнтувались на другу і першу світові війни. Нинішня війна це інший рівень інші технології і методи.
Українцям не має рівних. Не маючи власного військового морського флоту розбили найпотужніший військовий морський флот. Яка армія НАТО підбила атомний підводний човен? Хто з них може похвалитись що потопив ракетний крейсер?
Якщо реально і об'єктивно то сьогодні воюють дві найпотужніші армії світу: перша армія рашистська, їй протистоїть друга армія українська.
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06.03.2024 01:51 Ответить
окопы на километры (и даже не везде, где надо, плюс запасные, а с "учетом рельефа" как там рассказывали - и это в 21 веке и технике 21го века) - это как раз уровень 1-2й мировой "на минималках". может, точность увеличилась и обзор. да и какой другой вариант может быть, если за войну никто не думал, никакие конструкторские бюро не создавали, никакое оружие не делали и даже условные дроны - штучные китайские. можно еще штык-нож прикрутить для полного погружения, может и пригодится, когда патронов не останется.
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06.03.2024 06:12 Ответить
З атомним підводним човном, це вже "пєрєбор".
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06.03.2024 08:44 Ответить
Emmanuel le Féroce dit Lion du Niger, Aigle du Mali, Léopard du Burkina Faso, se prépare à de nouvelles victoires
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06.03.2024 02:03 Ответить
Go f yourself Russian pig. Putin *****. Remember this.
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06.03.2024 04:55 Ответить
That's precisely what I am saying. ***** will be a piece of cake for this guy.
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06.03.2024 05:46 Ответить
а можна по китайски
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06.03.2024 07:35 Ответить
Збито 38 з 44 «шахедів»

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06.03.2024 07:36 Ответить
https://youtu.be/lBZ-S_wpml8?si=Gv1cn5yAvDk5N0gI ...

Военные перспективы после ухода генерала Залужного...? советская ж#па или Европа?...
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06.03.2024 08:11 Ответить
07:56

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/6/7445173/ ВСУ за минувшие сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов и 21 танк
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06.03.2024 08:17 Ответить
 
 