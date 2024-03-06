РУС
Украина показала, что качество и количество солдат все еще имеют значение, - Генштаб Польши

пьотр,блазеуш

Война России против Украины показывает, что качество и количество военнослужащих по-прежнему имеют значение.

Об этом он в интервью TVN 24 заявил замначальника Генерального штаба польской армии Петр Блазеуш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, хорошим показателем для Польши есть цифра около 200 000 профессиональных солдат.

"Агрессивная неоимпериалистическая политика России не меняется, фактически она вступает в силу, и поэтому наша задача – подготовить и построить устойчивость всей страны", – сказал Блазеуш.

Он отметил, что в случае потенциальной агрессии России против Польши выстраивается система индикаторов и предупреждений, чтобы прогнозировать планы врага.

"Мы, конечно, постараемся поскорее поговорить с нашими союзниками. Я уверен, что при необходимости они развернут свои силы, чтобы продемонстрировать силу и сдерживание. И что мы будем готовы к совместной обороне", - заявил генерал.

Топ комментарии
На жаль , Польща теж себе показала з зерном. Особливо з російським .
завжди говорили , що поляки торгаши . Ось вони і виявились
06.03.2024 11:48 Ответить
06.03.2024 11:51 Ответить
Як там було у планах попереднього прем'єрства Туска? : швидкий відхід войська-польського за Віслу після початку нападу рашистської пітьми, а далі - чекати допомоги вій армії США.
06.03.2024 11:48 Ответить
кацапи використовують повітряний простір польщі (багацько тих дюймів нато) для транзиту ракетних ударів по Україні
06.03.2024 11:48 Ответить
а поляки та нато тільки спостерігають як їм в дупу кацапи вставляють свої снаряди.. так потихеньку і звикнуть до своєї інтимної ролі
06.03.2024 11:51 Ответить
Як там було у планах попереднього прем'єрства Туска? : швидкий відхід войська-польського за Віслу після початку нападу рашистської пітьми, а далі - чекати допомоги вій армії США.
06.03.2024 11:48 Ответить
стратегія НАТО помінялась на "стримування на кордоні", але ким?
Угорщиною та словаччиною та ін.

зараз НАТО не життєздатне.
потрібна кардинальна перезагрузка



.
06.03.2024 11:57 Ответить
Як ким ? Протестувальників як ЖИВИЙ ЩИТ ! Тільки невідомо буде ЧИЙ це щит ?
06.03.2024 12:30 Ответить
Саме так і було. Після Бучі плани ніби-то змінилися, але ж ми то знаємо як воює войско Польське, хоч і моторизоване (wszystkie na rowerach). Україна єдина, хто може стримати кацапів, а поляки замість того, щоб максимально сприяти Україні в усіх сферах панічно купують зброю і "вибудовується система індикаторів та попереджень, аби прогнозувати плани ворога" .
Щоб кацапи не затрофеїли тої польської зброї і не посміялися з цієї системи індикаторів, потрібно просто максимально сприяти Україні, а не ганебно повзати як той вуж.
06.03.2024 11:57 Ответить
На жаль , Польща теж себе показала з зерном. Особливо з російським .
завжди говорили , що поляки торгаши . Ось вони і виявились
06.03.2024 11:48 Ответить
Зерно - це ще півбіди, вони ніколи не припиняли купляти вугілля у москалів, однак вишенка торті в іншому - польща через країни-прокладки допомагає москалям обходити західні санкції заробляючи на цьому шалені гроші.
06.03.2024 12:04 Ответить
Завжди такими були. Якщо українців за пеньонзи (копійки) працювати з ранку до ночі, то ходьзь, а якщо конкуренція товарів/послуг, то вже курва мачь.......
06.03.2024 12:06 Ответить
Вони не торгаші. Вони шантажисти. ЄС, який їх з лайна витяг. Проте шантажують вибірково. Не зерном кацапів, а зерном сусіда. Протестувальники - п'ята колона *****. А вся Польща мовчить. І уряд повільно реагує. Ой домовчаться.
06.03.2024 12:35 Ответить
06.03.2024 11:51 Ответить
"якість та кількість солдатів все ще мають значення, - Генштаб Польщі"

Це нам такий тонкий натяк: набирайте якнайбільше солдатів, бо зброї та *********** вам більше не буде?
06.03.2024 11:55 Ответить
Сказали і замовили у США 100 хаймарсів і Ф-16 замість додаткової мобілізації і кабінету призовника.
06.03.2024 11:55 Ответить
Після ганьби та брудної зради на кордоні нема що казати.
06.03.2024 11:56 Ответить
За 10 років московської війни в Україні, це очевидно для усіх притомних Людей!!
Ось тільки у 2019 році, особи, що у дивний спосіб отримали посади в системі державного управління, як голобородько, це ОЧЕВИДНЕ, проігнорували, за що Українці, тепер розраховуються власним життям!!
Генпрокурор та СБУ з ДБР та Захисниками України, за участю Західних Партнерів, це підтвердять!
Слава Україні!!
06.03.2024 11:57 Ответить
Раніше Європа готувала десятками тисяч наших солдат - зараз щось не чути. Зараз вкрай потрібні снайпери, щоб відстрілювати вороже м'ясо. 30-50 тисяч снайперів на рік, які б влучали у ворога майже кожним пострілом після підготовки були б грізною силою,
06.03.2024 11:57 Ответить
Тоді було ще багато профенсійних військових-контрактників та вмотивованих молодих хлопців-добровольців. А тепер кого готувати? 50 - 55-річних бусифікованих дядьків з купою хронічних болячок? Та й грошей на підготовку, наскільки зрозуміло, вже нема. Нещасні 2 мільярди на 800 тисяч снарядів всією Європою ніяк не можуть знайти...
06.03.2024 12:10 Ответить
Професійних військових-контрактників вистачає в тилу, які потрібні по всій Україні щоб стримувати можливий наступ з території росії чи білорусі. Потрібно провести мобілізацію, яка дозволить провести ротацію - навчити з кордоном і направити професійних військових на фронт, замінивши їх мобілізованими.
06.03.2024 12:13 Ответить
А чому цих тилових не можна відправити на фронт, а з фронту навпаки, на їхнє місце? Навіщо ще гребти 500 тисяч?
06.03.2024 12:30 Ответить
На фронті і так не вистачає воїнів. В Авдівки один наш воїн захищався від ста ворожих солдат. Чим більше воїнів на фронті тим легше буде нашим захисникам. А якщо і відправити воїнів з фронту у тил, то на їх треба замінити більшою кількістю воїнів, щоб ім не було так важко відбиватись від переважаючих сил ворога. Тому мобілізації не уникнути
06.03.2024 13:02 Ответить
Тому що на фронті по 10-20 чоловік в роті лишилося. Чи ти віриш Зеленському про 31 000 загиблих?
Множ на 10 як мінімум.
06.03.2024 13:17 Ответить
Це всім притомним зрозуміло. Але треба визнати офіційно, що мобілізація необхідна для того, щоб відновити втрати, а не розповідати байки про якусь ротацію та демобілізацію. Не буде ні того, ні того, бо для цього, з урахуванням втрат, треба ще більше мільйона мобілізувати.
06.03.2024 13:27 Ответить
Буде паніка. Плюс людина, котра знає що робиться в армії за радянським зразком під назвою ;ЗСУ; ніколи сюди не піде.
06.03.2024 14:16 Ответить
Так паніка, фактично, вже і так є. Переважна більшість чоловіків намагаються будь-якими способами уникнути мобілізації, а деякі, навіть, воліють краще втопитись в Тисі, ніж потрапити на передову.
06.03.2024 14:23 Ответить
польща показала своє істине лице заблокувавши кордон. Замість того аби знайти інший метод вибивання сотень мільярдів дотацій від Брюсселю, ці імбицили тупо знищують українську економіку своїм блокуванням. Чому не заблокували білоруський і російський кордон від демпінгу москалів і бульбашів на с/г ринку?! Чи єто другоє, єто бізнес у ніх такой?! Кончена і потворна "гієна Європи". Ненавиджу
06.03.2024 12:02 Ответить
Ну, то таке. Якість і т.п. А чого кількість "протестувальників" має значення ? Вони ж можуть вдарити у тил Війська Польського як станеться заворушка ! Бо вже організувались, штаб є, координатори, виконавці. Коротко, вже армія "протест".
06.03.2024 12:29 Ответить
 
 