Украина показала, что качество и количество солдат все еще имеют значение, - Генштаб Польши

Война России против Украины показывает, что качество и количество военнослужащих по-прежнему имеют значение.

Об этом он в интервью TVN 24 заявил замначальника Генерального штаба польской армии Петр Блазеуш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, хорошим показателем для Польши есть цифра около 200 000 профессиональных солдат.

"Агрессивная неоимпериалистическая политика России не меняется, фактически она вступает в силу, и поэтому наша задача – подготовить и построить устойчивость всей страны", – сказал Блазеуш.

Он отметил, что в случае потенциальной агрессии России против Польши выстраивается система индикаторов и предупреждений, чтобы прогнозировать планы врага.

"Мы, конечно, постараемся поскорее поговорить с нашими союзниками. Я уверен, что при необходимости они развернут свои силы, чтобы продемонстрировать силу и сдерживание. И что мы будем готовы к совместной обороне", - заявил генерал.