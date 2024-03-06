Писториус о заявлении Макрона о трусости: Эти дискуссии не помогают Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона о трусости не помогают решить проблемы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Политик отверг призыв Макрона как бесполезный для решения конкретных проблем "на местах".

"Это то, что на самом деле не помогает решить вопросы, которые у нас есть, когда речь идет о помощи Украине. На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании наземных войск или о большей или меньшей смелости. Речь идет о фокусе на наиболее актуальных проблемах", – сказал Писториус.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Чехию заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время быть трусами.

Читайте также: У Макрона опровергли "заявление" о неготовности отправлять войска в Украину в ближайшем будущем