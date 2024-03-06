РУС
Писториус о заявлении Макрона о трусости: Эти дискуссии не помогают Украине

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона о трусости не помогают решить проблемы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Политик отверг призыв Макрона как бесполезный для решения конкретных проблем "на местах".

"Это то, что на самом деле не помогает решить вопросы, которые у нас есть, когда речь идет о помощи Украине. На мой взгляд, нам не нужны дискуссии об использовании наземных войск или о большей или меньшей смелости. Речь идет о фокусе на наиболее актуальных проблемах", – сказал Писториус.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Чехию заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время быть трусами.

Читайте также: У Макрона опровергли "заявление" о неготовности отправлять войска в Украину в ближайшем будущем

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1414) Писториус Борис (251)
+10
Пісторіус нагадує наших ухилянтів.
А Макрона щось конкретне таке покусало, - говорить як воїн. Його промова в Чехії просто топ.
06.03.2024 12:16 Ответить
+7
Очкує Піздоріус...
06.03.2024 12:15 Ответить
+4
В данні ситуації заява пісторіуса виглядає як «сам дурак»
06.03.2024 12:20 Ответить
Вибори на носі.
06.03.2024 13:07 Ответить
Борис Пісторіус мабуть вважає, що слова про занепокоєння та рішучий осуд допомагають набагато краще...
06.03.2024 12:49 Ответить
Оце так БОЯГУЗ. Цей Пісторіус. Макрон у вічі каже про боягузство. А він начебто не розуміє. Що таке боягузство. Батьки не розповідали. Трясеться на своєму кріслі як той заєць у лісі. Та ще й хоче ... ДИСКУСІЇ. Смердить зі штанів ! Хто захоче дискутувати ! З засранцем.
06.03.2024 12:25 Ответить
проблеми в Україні?!!! дядьку, ці проблеми дуже швидко можусть стати вашими проблемами, коли ви це зрозумієте! поки ми живі ви вважаєте війну не своєю проблемою, але ми не безкінечні і ящо Україна не встоїть, ви будете обливатись кровавими сльозами, чому до вас це не доходить...
06.03.2024 12:27 Ответить
Навіщо Україну приплітати? Сказав би що сцикун разом з шольцем.
06.03.2024 12:28 Ответить
Не не заздрю Шольцу, з однієї сторони на нього тисне цивілізований світ, а з другої - шизофренік з ядерною зброєю.
06.03.2024 12:40 Ответить
Шольцу просто треба намацати у себе яйця
06.03.2024 12:41 Ответить
Їх йому відкрутили ще юні марксистські часи.
06.03.2024 13:45 Ответить
Допомагають ще й як. Добрячий пістон вставив Макрон - все, скінчилось тихе життя для ліверної ковбаси. Нікуди ви не дінетесь, дасте зброю Україні як миленькі.
06.03.2024 12:29 Ответить
Макрон пійшов на ескалацію, Пісторіус глибоко стурбован.
06.03.2024 12:29 Ответить
Макрон мав на увазі не скільки Україну як Європу .
Він мав на увазі те що Європі час витягти врешті - голову з піску , і показати кацапам зуби .! Кацапня повинна какати жидєньким від заяв НАТО , а поки що все навпаки .
06.03.2024 12:39 Ответить
Сциклива ліверна ковбаса
06.03.2024 12:40 Ответить
Пісторіус виглядае як боягуз.
06.03.2024 12:46 Ответить
> нам не потрібні дискусії про використання наземних військ або про більшу чи меншу сміливість. Йдеться про фокус на найбільш актуальних проблемах

дипломатія по німецьки: критикуєш - пропонуй словоблудь . Нівелюй конкретику абстракцією
06.03.2024 12:46 Ответить
Якщо Шольц боятся одноосібно приймати рішення про постачання ракет, то парламент йому дав добро. Які тепер перепони. Враження тільки одне, що канцлер на гачку у фсбшних.
06.03.2024 13:00 Ответить
Волшебный пендаль никто не отменял.
06.03.2024 13:08 Ответить
What helps Ukraine to avoid even bigger confrontation is the refusal of the Germany to give Ukraine the Taurus missiles. That's for fucking sure.
06.03.2024 14:21 Ответить
Ukraine need many tomahawks and taurus with nuclear warhead. This will end war for a few days, cause Russia withdraw its troops..
You probably know that Ukraine's rejection of nuclear weapons in 1996 became the reason for Russia's invasion.
06.03.2024 15:09 Ответить
Там весь ХДС куплен с потрохами кацапами.
06.03.2024 18:38 Ответить
 
 